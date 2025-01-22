Рашисты атаковали Запорожье пятью "Шахедами", произошел пожар (обновлено)

Поздно вечером в среду, 22 января, россияне атаковали Запорожье ударными дронами, в одном из районов города произошел пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 21:57.

Позже в 22:06 Федоров сообщил, что вследствие атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

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В 22:11 Федоров сообщил, что в городе прогремели повторные взрывы.

"Враг нанес предварительно 5 ударов "Шахедами" по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы", - сообщил глава ОВА в 22:39.

Ранее сообщалось, что вечером 22 января оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

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