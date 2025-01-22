Рашисты атаковали Запорожье пятью "Шахедами", произошел пожар (обновлено)
Поздно вечером в среду, 22 января, россияне атаковали Запорожье ударными дронами, в одном из районов города произошел пожар.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 21:57.
Позже в 22:06 Федоров сообщил, что вследствие атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.
Обновленная информация
В 22:11 Федоров сообщил, что в городе прогремели повторные взрывы.
"Враг нанес предварительно 5 ударов "Шахедами" по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы", - сообщил глава ОВА в 22:39.
Ранее сообщалось, что вечером 22 января оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.
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