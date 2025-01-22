РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10416 посетителей онлайн
Новости
245 3

В течение дня россияне ранили 6 человек на Херсонщине

Окупанти обстріляли рятувальників на Херсонщині

22 января военные РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины, применяя артиллерию, минометы и дроны. Пострадали 6 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 известно о шести пострадавших вследствие этих атак.

Херсон

Приозерное

  • Из-за артиллерийского обстрела Приозерного тяжелые ранения получила 41-летняя женщина, а также пострадал 76-летний мужчина.

Белозерка

  • В течение дня враг атаковал Белозерку. Там ранения получили двое мужчин в возрасте 61 и 30 лет.

Читайте также: Враг с утра атаковал Херсон беспилотниками. За сутки оккупанты нанесли удары по артиллерии, минометам и беспилотникам по Херсонщине.

Антоновка

  • В Антоновке вследствие сброса взрывчатки с дрона ранена 46-летняя женщина.

Повреждены по меньшей мере 16 гражданских объектов, в том числе частные дома и автотранспорт.

Смотрите также: Оккупанты дважды атаковали спасателей ГСЧС в Херсонской области, есть пострадавший, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27652) Херсон (2872) Херсонская область (4857) Херсонский район (327)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Мопед до мене , може бути гучно
показать весь комментарий
22.01.2025 21:10 Ответить
Видихаємо
показать весь комментарий
22.01.2025 21:11 Ответить
❗️Ще один летить
показать весь комментарий
22.01.2025 21:29 Ответить
 
 