В течение дня россияне ранили 6 человек на Херсонщине

22 января военные РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины, применяя артиллерию, минометы и дроны. Пострадали 6 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 известно о шести пострадавших вследствие этих атак.

Херсон

Приозерное

Из-за артиллерийского обстрела Приозерного тяжелые ранения получила 41-летняя женщина, а также пострадал 76-летний мужчина.

Белозерка

В течение дня враг атаковал Белозерку. Там ранения получили двое мужчин в возрасте 61 и 30 лет.

Читайте также: Враг с утра атаковал Херсон беспилотниками. За сутки оккупанты нанесли удары по артиллерии, минометам и беспилотникам по Херсонщине.

Антоновка

В Антоновке вследствие сброса взрывчатки с дрона ранена 46-летняя женщина.

Повреждены по меньшей мере 16 гражданских объектов, в том числе частные дома и автотранспорт.

Смотрите также: Оккупанты дважды атаковали спасателей ГСЧС в Херсонской области, есть пострадавший, - МВД. ФОТОрепортаж