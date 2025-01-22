В течение дня россияне ранили 6 человек на Херсонщине
22 января военные РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины, применяя артиллерию, минометы и дроны. Пострадали 6 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской областной прокуратуры.
Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17:30 известно о шести пострадавших вследствие этих атак.
Херсон
Приозерное
- Из-за артиллерийского обстрела Приозерного тяжелые ранения получила 41-летняя женщина, а также пострадал 76-летний мужчина.
Белозерка
- В течение дня враг атаковал Белозерку. Там ранения получили двое мужчин в возрасте 61 и 30 лет.
Антоновка
- В Антоновке вследствие сброса взрывчатки с дрона ранена 46-летняя женщина.
Повреждены по меньшей мере 16 гражданских объектов, в том числе частные дома и автотранспорт.
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Yurii #596422
показать весь комментарий22.01.2025 21:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yurii #596422
показать весь комментарий22.01.2025 21:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yurii #596422
показать весь комментарий22.01.2025 21:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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