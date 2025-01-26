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Новини
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За тиждень РФ атакувала Україну понад 750 ударними дронами, більш ніж 20 ракетами різних типів та 1250 авіабомбами, - Зеленський

Зеленський розповів чим цього тижня атакувала Україну

За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну.

Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

бомба (236) Зеленський Володимир (24250) ракети (4056) дрони (4850)


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Топ коментарі
+7
пнх поц
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26.01.2025 12:17
+7
дякую підрахую оповіслюківському за виконання своїх службових обов'язків:
-читати тексти (тільки б саме не мичало);
-смоктати дЄрьмака із ******.
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26.01.2025 12:23
+6
Де грім2, де хоч та паляниця? Одні прожекти і відосіки
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26.01.2025 12:19
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пнх поц
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26.01.2025 12:17 Відповісти
Де грім2, де хоч та паляниця? Одні прожекти і відосіки
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26.01.2025 12:19 Відповісти
*і величезне крадівництво
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26.01.2025 12:20 Відповісти
Кацапи готуються до перемир"я?
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26.01.2025 12:20 Відповісти
Сойдьомся па сєрєдінє (с)
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26.01.2025 12:21 Відповісти
дякую підрахую оповіслюківському за виконання своїх службових обов'язків:
-читати тексти (тільки б саме не мичало);
-смоктати дЄрьмака із ******.
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26.01.2025 12:23 Відповісти
Оце і є, уся діяльність отих "ПОТУЖНИХ" мєнєньджераф з опу...
Ховаються вони, в ОПУ КМУ ВРУ СУДАХ ПРОКУРАТУРАХ та інших структурах, за броньованими посадами і професіями ... Мабуть, уже і посвідчення УБД пооформляли?
Кадровики уже підлизали?
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26.01.2025 12:41 Відповісти
а де мільйони дронів зелений мерзотник
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26.01.2025 12:49 Відповісти
Чому не працює лазер зеленського? Скільки ще Трамп буде ховати від нього батарейки?
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26.01.2025 13:05 Відповісти
Немає вже жодного сенсу коментувати маячню цього гундосого дегенерата. Скажу більше - вже взагалі нічого немає сенсу, бо країну перетворено на міні-паРашу, а нарід на бидло в стойлі (міні-русскіх). Я бачу, що тут вже "кіна не буде", ні з цим "народом", ні з цією, прости господи "владою". Залишається плисвти по течії, чекаючи, що там нарешті вирішить Трамп з війною, і поховати нарешті, спогади, про ту Україну, за яку ми стояли на Майданах.
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26.01.2025 13:26 Відповісти
Зе-підрахуй,скільки ми нанесли ворогу-кацапу у відповідь?Чи це не до тебе?
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26.01.2025 14:20 Відповісти
Йди геть счітавод !
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26.01.2025 15:50 Відповісти
 
 