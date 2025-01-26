За тиждень РФ атакувала Україну понад 750 ударними дронами, більш ніж 20 ракетами різних типів та 1250 авіабомбами, - Зеленський
За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну.
Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+7 Bogdan.S
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+7 Ig Shu
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+6 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар26.01.2025 12:19 Посилання
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Ховаються вони, в ОПУ КМУ ВРУ СУДАХ ПРОКУРАТУРАХ та інших структурах, за броньованими посадами і професіями ... Мабуть, уже і посвідчення УБД пооформляли?
Кадровики уже підлизали?