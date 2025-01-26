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Новости
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За неделю РФ атаковала Украину более чем 750 ударными дронами, более 20 ракетами разных типов и 1250 авиабомбами, - Зеленский

Зеленський розповів чим цього тижня атакувала Україну

За последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только решимость может остановить таких террористов. Постоянно работаем с партнерами, чтобы увеличить возможности нашей обороны и уменьшить способность России терроризировать Украину.

Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Запорожье ракетами. Погиб мужчина. Число пострадавших возросло до 51 человека, среди них - двухмесячный ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

бомба (372) Зеленский Владимир (20734) ракеты (3592) дроны (4049)


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Топ комментарии
+7
пнх поц
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26.01.2025 12:17
+7
дякую підрахую оповіслюківському за виконання своїх службових обов'язків:
-читати тексти (тільки б саме не мичало);
-смоктати дЄрьмака із ******.
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26.01.2025 12:23
+6
Де грім2, де хоч та паляниця? Одні прожекти і відосіки
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26.01.2025 12:19
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пнх поц
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26.01.2025 12:17 Ответить
Де грім2, де хоч та паляниця? Одні прожекти і відосіки
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26.01.2025 12:19 Ответить
*і величезне крадівництво
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26.01.2025 12:20 Ответить
Кацапи готуються до перемир"я?
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26.01.2025 12:20 Ответить
Сойдьомся па сєрєдінє (с)
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26.01.2025 12:21 Ответить
дякую підрахую оповіслюківському за виконання своїх службових обов'язків:
-читати тексти (тільки б саме не мичало);
-смоктати дЄрьмака із ******.
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26.01.2025 12:23 Ответить
Оце і є, уся діяльність отих "ПОТУЖНИХ" мєнєньджераф з опу...
Ховаються вони, в ОПУ КМУ ВРУ СУДАХ ПРОКУРАТУРАХ та інших структурах, за броньованими посадами і професіями ... Мабуть, уже і посвідчення УБД пооформляли?
Кадровики уже підлизали?
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26.01.2025 12:41 Ответить
а де мільйони дронів зелений мерзотник
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26.01.2025 12:49 Ответить
Чому не працює лазер зеленського? Скільки ще Трамп буде ховати від нього батарейки?
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26.01.2025 13:05 Ответить
Немає вже жодного сенсу коментувати маячню цього гундосого дегенерата. Скажу більше - вже взагалі нічого немає сенсу, бо країну перетворено на міні-паРашу, а нарід на бидло в стойлі (міні-русскіх). Я бачу, що тут вже "кіна не буде", ні з цим "народом", ні з цією, прости господи "владою". Залишається плисвти по течії, чекаючи, що там нарешті вирішить Трамп з війною, і поховати нарешті, спогади, про ту Україну, за яку ми стояли на Майданах.
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26.01.2025 13:26 Ответить
Зе-підрахуй,скільки ми нанесли ворогу-кацапу у відповідь?Чи це не до тебе?
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26.01.2025 14:20 Ответить
Йди геть счітавод !
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26.01.2025 15:50 Ответить
 
 