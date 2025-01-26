За неделю РФ атаковала Украину более чем 750 ударными дронами, более 20 ракетами разных типов и 1250 авиабомбами, - Зеленский

За последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только решимость может остановить таких террористов. Постоянно работаем с партнерами, чтобы увеличить возможности нашей обороны и уменьшить способность России терроризировать Украину.

Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - подчеркнул Зеленский.

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