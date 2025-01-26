За тиждень ЗСУ знищили 11 450 окупантів та 1845 одиниць ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 11 450 російських загарбників та 1845 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 19 по 26 січня 2025 року втрати противника склали близько 11450 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 57 танків;
- 137 бойових броньованих машин;
- 268 артилерійських систем;
- 1 РСЗВ;
- 4 установки ППО;
- 723 одиниці автотехніки;
- 15 одиниць спецтехніки.
Також українські захисники знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 828 470 російських загарбників.
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Bogdan.S
показати весь коментар26.01.2025 16:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Игорь Гопта
показати весь коментар26.01.2025 18:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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