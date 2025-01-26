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За тиждень ЗСУ знищили 11 450 окупантів та 1845 одиниць ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 11 450 російських загарбників та 1845 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 19 по 26 січня 2025 року втрати противника склали близько 11450 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 57 танків;
  • 137 бойових броньованих машин;
  • 268 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 4 установки ППО;
  • 723 одиниці автотехніки;
  • 15 одиниць спецтехніки.

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Втрати армії РФ за тиждень

Також українські захисники знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 828 470 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17743) знищення (7483) війна в Україні (4586)


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Слава ЗСУ 🇺🇦 ✌️
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26.01.2025 16:19 Відповісти
Чет мне кажется , что ты со своим мнением лишний на этом сайте и пошел вон в свою голожопую кацапскую брехливую среду.
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26.01.2025 18:37 Відповісти
 
 