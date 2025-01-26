За тиждень ЗСУ знищили 11 450 окупантів та 1845 одиниць ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 11 450 російських загарбників та 1845 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 19 по 26 січня 2025 року втрати противника склали близько 11450 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

57 танків;

137 бойових броньованих машин;

268 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

4 установки ППО;

723 одиниці автотехніки;

15 одиниць спецтехніки.

Читайте: 93 окупанти, 2 човни та 4 засоби РЕБ, зокрема "Ландиш", знищили впродовж доби Сили оборони на півдні

Також українські захисники знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 828 470 російських загарбників.