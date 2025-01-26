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Окупанта з Хабаровська Микиту Бойка ліквідовано під час удару по ворожому пункту управління. ФОТО

В Україні ліквідовано російського військового родом із Хабаровська (РФ) Микиту Бойка 1999 року народження.

Про це пише у соцмережі блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

ліквідовано окупанта микиту Бойка

Як зазначається, окупант був командиром відділення роти і залучався до охорони управління командних пунктів окупаційних військ. 

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Його було знищено під час української атаки на допоміжний пункт управління. Більше інформації про загарбника та обставини його ліквідації не відомо.

Автор: 

армія рф (17743) ліквідація (4050) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+42
Бойко - нащадок українців, депортованих в Сибір.
Манкурт, якого виховала орда. Прийшов вбивати своїх сестер та братів.
Найгірші представники людства.
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26.01.2025 16:49
+26
Ну і хер з ним. Навіщо про цього виродка цілу статтю городить?
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26.01.2025 16:46
+13
І з якої речі цю падлюку називати Микитою? Воно - Нікіта. І слова не тільки доброго, а взагалі не варте.
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26.01.2025 16:55
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Ну і хер з ним. Навіщо про цього виродка цілу статтю городить?
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26.01.2025 16:46 Відповісти
Родич недобитого рига!!!
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26.01.2025 16:52 Відповісти
Невже нашого покидька вітьки бойка?
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26.01.2025 16:58 Відповісти
Бойко - нащадок українців, депортованих в Сибір.
Манкурт, якого виховала орда. Прийшов вбивати своїх сестер та братів.
Найгірші представники людства.
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26.01.2025 16:49 Відповісти
Хабаровськ-не зовсім Сибір , вже бльше ДС а нікітка нащадком жертв столипінських реформ був...
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26.01.2025 16:52 Відповісти
Сибір - це поняття.
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26.01.2025 17:10 Відповісти
Можна простіше: кацапські *****.
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27.01.2025 08:41 Відповісти
Скорее переселенцы конца 60-х, начала 70-х, когда в Украине проходила массовая агитация переселятся на ДВ семьями и давали огромные, по тем временам, подъемные 10 тыс. рублей (5,1 тыс. стоили жигули и 5т. стоила однокомнатная кооперативная хата). Очень много украинцев тогда переселились в хаб. край.
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26.01.2025 19:11 Відповісти
При столыпине 100 тыс. украинских семей переселяли в район тюмени - омска. Там до сих пор есть чисто украинские села,
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26.01.2025 19:31 Відповісти
не просто Українців - а західних Українців
фамілія Бойко від народності Бойки
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26.01.2025 16:56 Відповісти
Юра бойка його дядько !!!
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26.01.2025 18:18 Відповісти
Не обов'язково депортованих. Там слабодумам прокачують мізки на раз. В мене в кінці 80-х в Сакху за великими грошима уїхали родичі. Два брата двоюрідні, рідний дядько і дружина. Братам було десь 8 та 15 років. Якось на початку вторгнення ті телефонували брату ще одному, та парускі втірали дічь, про мивасасвабадім... Той послав їх голосно і високо.
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26.01.2025 18:48 Відповісти
Цих бомжів кацапських вже мільйон скоро буде ліквідовано.
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26.01.2025 16:50 Відповісти
І з якої речі цю падлюку називати Микитою? Воно - Нікіта. І слова не тільки доброго, а взагалі не варте.
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26.01.2025 16:55 Відповісти
Путлєр на Цензорі Володимир, Пєсков і Мєдвєдєв - Дмитро. Цензор одомашнює кацапських потвор.
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26.01.2025 18:24 Відповісти
...російського військового...

Уважітєльно як. У братушок нацисти-бандєравци-баєвікі, а у мудрого наріду "російські військові"...
На всяк случай...
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26.01.2025 16:57 Відповісти
I'll fix it for you, Censor - "В Україні ліквідовано російського військового росiйску свиню..." Get your shit together.
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26.01.2025 17:02 Відповісти
"- был у него в роте один ***..
- да не в роте, а во рту!" ))
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26.01.2025 17:03 Відповісти
Потомок українців-колонізаторів з "Зеленого Клину" або, як ще називали ці території Зелена Україна, Закитайщина. А міг бути людиною!
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26.01.2025 17:08 Відповісти
Der Tod den russischen Schweinen ...
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26.01.2025 17:13 Відповісти
По-перше, це Нікіта, а не Микита. А по друге - чому така увага якомусь кацапу зажмуреному?
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26.01.2025 17:20 Відповісти
Микита-це натяк на «адін народ». Чи ви колись бачили щоб президента Чехії називали Петро Павел?
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26.01.2025 17:30 Відповісти
не микита він, а нікіта вже.
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26.01.2025 17:21 Відповісти
А навіщо нам про це знати, було б що ***** при смерті, то да?
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26.01.2025 17:49 Відповісти
Яничар .
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26.01.2025 18:12 Відповісти
Гидота
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26.01.2025 18:34 Відповісти
Нікіта цей кацап, а не Микита.
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26.01.2025 18:47 Відповісти
Цензор - ви зауваження навчитесь враховувати?
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26.01.2025 19:00 Відповісти
Да....Етнічний українець-манкурт...
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26.01.2025 19:54 Відповісти
там давно от украинца только фамилия. Как женился его пра-прадед на кацапке, так и пошли дальше кацапы в перемешку с всякими хакасами.
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26.01.2025 21:17 Відповісти
От казьол
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26.01.2025 21:31 Відповісти
а міг би щє овець з 30 у взводі перетрахати, ну шо вже є
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27.01.2025 02:32 Відповісти
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27.01.2025 06:34 Відповісти
 
 