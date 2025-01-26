Окупанта з Хабаровська Микиту Бойка ліквідовано під час удару по ворожому пункту управління. ФОТО

В Україні ліквідовано російського військового родом із Хабаровська (РФ) Микиту Бойка 1999 року народження.

Про це пише у соцмережі блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупант був командиром відділення роти і залучався до охорони управління командних пунктів окупаційних військ.

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Його було знищено під час української атаки на допоміжний пункт управління. Більше інформації про загарбника та обставини його ліквідації не відомо.