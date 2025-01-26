Окупанта з Хабаровська Микиту Бойка ліквідовано під час удару по ворожому пункту управління. ФОТО
В Україні ліквідовано російського військового родом із Хабаровська (РФ) Микиту Бойка 1999 року народження.
Про це пише у соцмережі блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупант був командиром відділення роти і залучався до охорони управління командних пунктів окупаційних військ.
Його було знищено під час української атаки на допоміжний пункт управління. Більше інформації про загарбника та обставини його ліквідації не відомо.
Топ коментарі
+42 Сашко Малюта
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+26 Semen Pistruil
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+13 Olifant
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Манкурт, якого виховала орда. Прийшов вбивати своїх сестер та братів.
Найгірші представники людства.
фамілія Бойко від народності Бойки
Уважітєльно як. У братушок нацисти-бандєравци-баєвікі, а у мудрого наріду "російські військові"...
На всяк случай...
російського військовогоросiйску свиню..." Get your shit together.
- да не в роте, а во рту!" ))