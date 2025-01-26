Росіяни понад 10 разів атакували Нікопольщину fpv-дронами та з важкої артилерії

Упродовж дня 26 січня російські війська атакували Нікопольщину понад 10 разів із застосуванням fpv-дронів та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під російськими ударами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська сільські громади.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені приватний будинок і два автобуси. Зазначається, що люди не постраждали.

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Також в ОВА розповіли, що за уточненою інформацією, через нічний артобстріл Нікополя понівечено транспортне підприємство.



Крім того, після обстеження території, рятувальники виявили, що внаслідок вчорашньої атаки на Синельниківщині зачепило лінію електропередач і сільськогосподарське підприємство.

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