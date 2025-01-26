"Вибори" в Білорусі: результати екзитполів стверджують, що Лукашенко набрав 87,6% голосів

У неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.

Про це повідомляє пропагандистське агентство Belta, інформує Цензор.НЕТ.

Іншим білоруським кандидатам екзитпол дав такі результати:

Олег Гайдукевич - 1,8%;

Анна Канопацька - 1,6%;

Сергій Сиранков - 2,7%;

Олександр Хижняк - 1,2%.

Також зазначається, що ще 5,1% учасників виборів проголосували проти всіх.

Нагадаємо, що у спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Читайте також: Єврокомісія про "вибори" президента в Білорусі: фіктивні та позбавлені легітимності