"Вибори" в Білорусі: результати екзитполів стверджують, що Лукашенко набрав 87,6% голосів
У неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.
Про це повідомляє пропагандистське агентство Belta, інформує Цензор.НЕТ.
Іншим білоруським кандидатам екзитпол дав такі результати:
Олег Гайдукевич - 1,8%;
Анна Канопацька - 1,6%;
Сергій Сиранков - 2,7%;
Олександр Хижняк - 1,2%.
Також зазначається, що ще 5,1% учасників виборів проголосували проти всіх.
Нагадаємо, що у спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
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"Лідер опозиції Білорусі https://nv.ua/ukr/tags/svetlana-tihanovskaya.html Світлана Тіхановська назвала президента росії володимира )(утіна «мудрим керівником».
«Все-таки володимир )(утін мудрий керівник. Він же розуміє, що все, що говориться, - це фантазії однієї людини. І він розуміє, що ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. І ми ніколи не поверталися спиною до Росії, я маю на увазі білоруський народ. Ми дружні країни, ми хочемо такими залишатися», - сказала вона в інтерв'ю https://www.rbc.ru/politics/20/09/2020/5f64ed4c9a79471f4777ad70?from=newsfeed РБК.
Тіхановська також висловила жаль, що )(утін підтримав диктатора Олександра Лукашенка, а не білоруський народ."
«Але це його рішення, його вибір, ми на нього ніяк вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками російської федерації», - підкреслила вона
Лідер опозиції також нагадала, що кілька місяців тому білоруський диктатор олександр лукашенко звинувачував опозицію в тому, що нею керують з росії.