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"Вибори" в Білорусі: результати екзитполів стверджують, що Лукашенко набрав 87,6% голосів

псевдовибори у Білорусі

У неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.

Про це повідомляє пропагандистське агентство Belta, інформує Цензор.НЕТ.

Іншим білоруським кандидатам екзитпол дав такі результати:

Олег Гайдукевич - 1,8%;

Анна Канопацька - 1,6%;

Сергій Сиранков - 2,7%;

Олександр Хижняк - 1,2%.

Також зазначається, що ще 5,1% учасників виборів проголосували проти всіх.

Нагадаємо, що у спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Читайте також: Єврокомісія про "вибори" президента в Білорусі: фіктивні та позбавлені легітимності

Автор: 

Білорусь (7963) вибори (6717) Лукашенко Олександр (2659)


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Топ коментарі
+18
Справжні результати десь такі і є .
.стабільність бульбашам краще за все..
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26.01.2025 19:52
+13
Треба знати, що погодилися втратити власну мову, принизити культуру, забути славну історію і врешті втратити національну гідність,, погодившись на холуйський статус "младшега брата" та промінявши демократію на диктатуру колгоспного совка і його вилупків.
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26.01.2025 20:13
+12
Десь, як у Північній Кореї - пайка є, робота обов'язкова (іноді примусова), медицина та ритуальні послуги в одній склянці. Мрія совка!!!

А іноді можна отримати секс з міліцейською палицею у автозаку. Але то дрібниці.
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26.01.2025 20:24
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Ось все, що потрібно знати про тихановську та її опозицію (я тільки дозволив собі змінити погоняло путлєра):

"Лідер опозиції Білорусі https://nv.ua/ukr/tags/svetlana-tihanovskaya.html Світлана Тіхановська назвала президента росії володимира )(утіна «мудрим керівником».

«Все-таки володимир )(утін мудрий керівник. Він же розуміє, що все, що говориться, - це фантазії однієї людини. І він розуміє, що ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. І ми ніколи не поверталися спиною до Росії, я маю на увазі білоруський народ. Ми дружні країни, ми хочемо такими залишатися», - сказала вона в інтерв'ю https://www.rbc.ru/politics/20/09/2020/5f64ed4c9a79471f4777ad70?from=newsfeed РБК.

Тіхановська також висловила жаль, що )(утін підтримав диктатора Олександра Лукашенка, а не білоруський народ."

«Але це його рішення, його вибір, ми на нього ніяк вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками російської федерації», - підкреслила вона

Лідер опозиції також нагадала, що кілька місяців тому білоруський диктатор олександр лукашенко звинувачував опозицію в тому, що нею керують з росії.
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27.01.2025 07:57 Відповісти
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27.01.2025 08:24 Відповісти
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