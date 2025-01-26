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Єврокомісія про "вибори" президента в Білорусі: фіктивні та позбавлені легітимності

псевдовибори у Білорусі

У спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Про це йдеться в тексті заяви, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними", - наголошується у спільній заяві Каллас та Кос.

Також у заяві зазначається, що нещадні та безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

"Рішення режиму Лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ лише за 10 днів до виборів позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборчого процесу. Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів", - заявили Каллас та Кас.

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Єврокомісія наголошує, що з огляду на це, а також через участь білоруського режиму в агресивній війні Росії проти України та її гібридних атаках проти своїх сусідів, ЄС продовжуватиме запроваджувати обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, водночас фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили у вигнанні та білоруську культуру.

Водночас зазначається, що щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну в стабілізації її економіки та реформуванні інститутів.

Нагадаємо, що у неділю, 26 січня, у Білорусі відбуваються "вибори" президента.

Читайте також: Мені абсолютно фіолетово, чи визнає Євросоюз наші вибори, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7963) вибори (6717) Єврокомісія (2175) Лукашенко Олександр (2659) Каллас Кая (295)


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Топ коментарі
+5
більшість населення в білорашці - за лукашенка. чому вибори нелигітимні?
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26.01.2025 18:30
+4
ну молодець. знайшов помилку. а по суті буде щось?
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26.01.2025 18:33
+4
Взагалі то диктаторам поюху шо там говорять у вільному світі. І вільний світ, на жаль, з цим нічого зробити не може.
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26.01.2025 18:35
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більшість населення в білорашці - за лукашенка. чому вибори нелигітимні?
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26.01.2025 18:30 Відповісти
Бо лЕгітимні пишеться через Е, а не через И як у тебе.
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26.01.2025 18:31 Відповісти
ну молодець. знайшов помилку. а по суті буде щось?
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26.01.2025 18:33 Відповісти
Це і є по суті. Якщо людина не вміє написати правильно слово лЕгітимний, то їй не можна давати легітимного слова, бо вона у цьому слові теж помилиться. Дай Боже, щоб не свідомо, бо помилка свідома - це вже провокація і диверсія.
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26.01.2025 18:36 Відповісти
а ви ніколи не помиляєтесь? я, наприклад, роблю помилки, частіше всього сам їх і виправляю, іноді інші підказують.

А ви ідеальна людина? дайте відповідь тепер на це питання, бо по попередньому ви обісрались.
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26.01.2025 18:38 Відповісти
Ти що не розумієш, що у Білорусі вибори без вибору???
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26.01.2025 18:39 Відповісти
Це ти не розумієш. якщо більшість вибрала лукашенка - він легітимний. Там реально більше 60% за лукашенка.
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26.01.2025 18:40 Відповісти
А яка різниця, скільки в мінському регіоні рашки "за лукашенка"? Влада-то усе одне в москві
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26.01.2025 18:46 Відповісти
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26.01.2025 18:47 Відповісти
і що?
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26.01.2025 18:50 Відповісти
Легітимність, це банально визнання.

Легітимність буває двох видів, внутрішня і міжнародна. Напряму від виборів вона залежить виключно в демократичних державах, якою бєларусь не є. Між демократичними державами встановлена система "автоматизованого" визнання зовнішньої легітімністі на базі моніторінгу внутрішньої легітимністі (система міжнародних спостерігачів за виборами).

Люди, які голосували проти кандидата-переможця, в кінці виборів усе одне погоджуються з тим, що в них буде влада, проти якої вони голосували - це і є визнання легітімності нової влади всіма учасниками виборів. До речі, це росповсюджується і на 27%, які голосували за Порошенко, наприклад я за зєбіла не голосувала, але визнаю, що нажаль, він мій президент зараз.

З недемократичними державами інша історія - внутрішнє визнання відбувається без виборів (або із фейковими виборами), але усе одне поки нема повстання, це означає, що народ погоджує внутрішню легітимність влади. А ось зовнішнє визнання недемократичних влад демократичними відбувається вже по геополітичній ситуації, в залежності від того, куди зараз дує західний пасат чи мусон.
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26.01.2025 19:25 Відповісти
народ білорашки визнає лукашенка. це їх вибір.
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26.01.2025 19:29 Відповісти
По-перше, нема незалежних спостерігачів, щоб підтвердити вашу теорію.

По-друге - світові взагалі начхати на цю теорію, бо міжнародно визнаною владою Білорусі вже є тимчасова перехідна влада, називається вона "Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі".
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26.01.2025 19:36 Відповісти
поспілкуйтеся з білорусами без незалежних спостерігачів, напряму.
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26.01.2025 19:40 Відповісти
З усіма неможливо поспілкуватися без незалежних спостерігачів, а з окремими нема сенсу - це буде абсолютно нерепрезентативна вибірка. Всі три білоруси, яких я знаю, проти таракана і воюють в складі ЗСУ проти русні.
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26.01.2025 19:53 Відповісти
незалежні спостерігачі спілкуються з виборцями?
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26.01.2025 20:03 Відповісти
Їм нічого не докажеш ... Вони не хочуть визнати той факт , що і за кордоном і в самій Білорусі , розуміють - альтернативі лукашенку , на сьогодні , немає ...
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26.01.2025 20:11 Відповісти
І за кордоном, і в самій білорусі розуміють, що лукашенко, це просто балакаюча голова, яка вже здала білорусь під фактичне зовнішнє керування москалями.
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27.01.2025 02:09 Відповісти
Незалежні спостерігачі слідкують за підрахунком голосів.
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27.01.2025 02:06 Відповісти
Тому що в європейській безглуздой голові таке не вкладається.
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26.01.2025 18:34 Відповісти
тому що це населення мінського регіону рашки і в них вже є прєзік в крємлє.
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26.01.2025 18:39 Відповісти
їм нормально, хай живуть як хочуть.
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26.01.2025 18:49 Відповісти
Їх там нема по суті, якщо ви про білорусів. Там росіяне в основному тепер живуть.
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26.01.2025 19:26 Відповісти
дуже те все його хвилювало раніше, а тепер і зовсім те йому до дупи, як і його патрону )(уйлу.
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26.01.2025 18:30 Відповісти
Щось інше від єврокомісії хтось чекав?
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26.01.2025 18:31 Відповісти
щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень

А хто в Білорусі цього хоче?
Цього навіть в Україні хоче лише чверть населення, а 73% задовільняє неосовок.
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26.01.2025 18:33 Відповісти
BBC

"Боже збав, щоб у нас дійшло до такого як в Україні": білорусам байдуже до виборів.

Навіть сам Лукашенко каже про відсутність інтересу до цього процесу.

"Я не стежу за виборчою кампанією. В мене немає часу", - заявив Лукашенко під час відвідин мінського автозаводу цього тижня.

Сьогоднішня Білорусь боїться нестабільності, невідомого та уряду. Все це грає на користь Лукашенка.
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26.01.2025 18:33 Відповісти
Лукашенко, якого якось назвали "останнім диктатором в Європі", і який править Білоруссю понад 30 років, буде проголошений переможцем цих виборів, і почне сьомий термін на посаді президента.
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26.01.2025 18:35 Відповісти
Лукашенко каже, що йому «фіолетово», чи визнає ЄС вибори.
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26.01.2025 18:40 Відповісти
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26.01.2025 18:41 Відповісти
Лукашенко вважає, що Україна має піти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Це, на думку Лукашенка, «компроміс». Також він вважає, що найкращим рішенням стала б відправка до України білоруських миротворців. Окрім того, Лукашенко хоче, аби Білорусь була учасницею переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

До речі, Олександр Лукашенко заявив, що взагалі не хотів балотуватися.
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26.01.2025 18:44 Відповісти
Що йому в методичці кремль скаже "вважати", те він і "вважатиме". Взагалі не має значення.
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26.01.2025 18:53 Відповісти
На посаді "президента" без влади.
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26.01.2025 18:42 Відповісти
Звичайно що нелегітимні. Не було повітряних кульок, ліхтариків та носочків на лавочках.
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26.01.2025 18:34 Відповісти
Взагалі то диктаторам поюху шо там говорять у вільному світі. І вільний світ, на жаль, з цим нічого зробити не може.
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26.01.2025 18:35 Відповісти
Вільний світ просто мовчки розширюється і діктатори по черзі тікають в ростов, роняючи кал і портки...
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26.01.2025 18:41 Відповісти
І ***** ось вже 11-й рік тікає?
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26.01.2025 18:45 Відповісти
і до ***** черга дійде.
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26.01.2025 18:48 Відповісти
Дійде, тільки коли? Скільки ж це падло ще людей повбиває...
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26.01.2025 19:28 Відповісти
Переважна більшість українців дочекається цього.
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26.01.2025 19:59 Відповісти
Головне що в нас загосп управляє крахною
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26.01.2025 18:36 Відповісти
И это они после Румынии ?? Рукалицо
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26.01.2025 18:42 Відповісти
Ничего не поделаешь, там нет народа, одни рабы и холопы, как и в быдлостане, а это значит, что править ими будут только такие уроды, как лукашенко и путлер.
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26.01.2025 18:46 Відповісти
Сказал человек, у которого отобрали право выезда из страны и выборы ))))
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26.01.2025 18:50 Відповісти
За кожну добу заборони виїзду і відкладення виборів в Україні росіяне платять десятками сотень голів своїх кадрових військових.
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26.01.2025 19:01 Відповісти
Про ті самі, про які коментатор вищє писав.
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26.01.2025 19:27 Відповісти
Я відповіла на конкретний один, що незрозумілого-то?
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26.01.2025 19:32 Відповісти
Щашликів нелоха обївся
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26.01.2025 19:03 Відповісти
Так буде і в нас, якщо бастардо буде балатуватися - буде сфальшовано ще більше, ніж в Білорусі.
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26.01.2025 18:59 Відповісти
В Україні в понеділок "весна" до +14°
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26.01.2025 19:40 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://4studio.com.ua/novyny/sobaka-lukashenka-obdzyuryla-vyborchu-dilnytsyu/&ved=2ahUKEwjm35SYgpSLAxUHSFUIHeWuDkkQFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw2aocDTE07QPLbUItNFhoDL

Собака Лукашенка обдзюрила виборчу дільницю

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26.01.2025 20:30 Відповісти
скажіть вже хтось тим представницям ОБСЄ, що майже всьому світу давно наср@ти на них та їхні думки

най бідолашні так не вбиваються
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26.01.2025 21:03 Відповісти
 
 