Єврокомісія про "вибори" президента в Білорусі: фіктивні та позбавлені легітимності
У спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
Про це йдеться в тексті заяви, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними", - наголошується у спільній заяві Каллас та Кос.
Також у заяві зазначається, що нещадні та безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.
"Рішення режиму Лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ лише за 10 днів до виборів позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборчого процесу. Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів", - заявили Каллас та Кас.
Єврокомісія наголошує, що з огляду на це, а також через участь білоруського режиму в агресивній війні Росії проти України та її гібридних атаках проти своїх сусідів, ЄС продовжуватиме запроваджувати обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, водночас фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили у вигнанні та білоруську культуру.
Водночас зазначається, що щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну в стабілізації її економіки та реформуванні інститутів.
Нагадаємо, що у неділю, 26 січня, у Білорусі відбуваються "вибори" президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ви ідеальна людина? дайте відповідь тепер на це питання, бо по попередньому ви обісрались.
Легітимність буває двох видів, внутрішня і міжнародна. Напряму від виборів вона залежить виключно в демократичних державах, якою бєларусь не є. Між демократичними державами встановлена система "автоматизованого" визнання зовнішньої легітімністі на базі моніторінгу внутрішньої легітимністі (система міжнародних спостерігачів за виборами).
Люди, які голосували проти кандидата-переможця, в кінці виборів усе одне погоджуються з тим, що в них буде влада, проти якої вони голосували - це і є визнання легітімності нової влади всіма учасниками виборів. До речі, це росповсюджується і на 27%, які голосували за Порошенко, наприклад я за зєбіла не голосувала, але визнаю, що нажаль, він мій президент зараз.
З недемократичними державами інша історія - внутрішнє визнання відбувається без виборів (або із фейковими виборами), але усе одне поки нема повстання, це означає, що народ погоджує внутрішню легітимність влади. А ось зовнішнє визнання недемократичних влад демократичними відбувається вже по геополітичній ситуації, в залежності від того, куди зараз дує західний пасат чи мусон.
По-друге - світові взагалі начхати на цю теорію, бо міжнародно визнаною владою Білорусі вже є тимчасова перехідна влада, називається вона "Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі".
А хто в Білорусі цього хоче?
Цього навіть в Україні хоче лише чверть населення, а 73% задовільняє неосовок.
"Боже збав, щоб у нас дійшло до такого як в Україні": білорусам байдуже до виборів.
Навіть сам Лукашенко каже про відсутність інтересу до цього процесу.
"Я не стежу за виборчою кампанією. В мене немає часу", - заявив Лукашенко під час відвідин мінського автозаводу цього тижня.
Сьогоднішня Білорусь боїться нестабільності, невідомого та уряду. Все це грає на користь Лукашенка.
До речі, Олександр Лукашенко заявив, що взагалі не хотів балотуватися.
Собака Лукашенка обдзюрила виборчу дільницю
най бідолашні так не вбиваються