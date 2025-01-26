Єврокомісія про "вибори" президента в Білорусі: фіктивні та позбавлені легітимності

У спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Про це йдеться в тексті заяви, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними", - наголошується у спільній заяві Каллас та Кос.

Також у заяві зазначається, що нещадні та безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

"Рішення режиму Лукашенка запросити спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ лише за 10 днів до виборів позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборчого процесу. Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів", - заявили Каллас та Кас.

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Єврокомісія наголошує, що з огляду на це, а також через участь білоруського режиму в агресивній війні Росії проти України та її гібридних атаках проти своїх сусідів, ЄС продовжуватиме запроваджувати обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, водночас фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили у вигнанні та білоруську культуру.

Водночас зазначається, що щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну в стабілізації її економіки та реформуванні інститутів.

Нагадаємо, що у неділю, 26 січня, у Білорусі відбуваються "вибори" президента.

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