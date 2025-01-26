Наслідки ворожих обстрілів Сум: пошкоджено 10 багатоквартирних та 17 приватних будинків, автомобілі

У Сумах тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів, здійснених росіянами сьогодні, 26 січня.

Про оперативну ситуацію щодо ліквідації наслідків розповіли в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки атак

У результаті ворожих атак пошкоджено 30 будівель, із них: 3 нежитлові будівлі, 10 багатоквартирних житлових будинків та 17 приватних житлових будинків, 3 легкові автомобілі.

Крім того, було відсутнє водопостачання та електропостачання у частині с. Піщане на місці прильоту.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки люди не постраждали.

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Ліквідація наслідків

Для виконання першочергових аварійних робіт з обласного матеріального резерву видано плити ОСБ, поліетиленова плівка, саморізи, тенти.

Усі пошкоджені вікна житлового фонду у м. Суми та с. Піщане закриті. Водопостачання та електропостачання у с. Піщане відновлено.

Також повідомляється, що після сьогоднішніх нічних "прильотів" в обласному центрі одразу запрацював Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також додатково був розгорнутий оперативний штаб в районі "прильоту", до якого увійшли працівники органів місцевого самоврядування, Національної поліції України, ДСНС, громадські організації тощо.

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Для ліквідації наслідків задіяно 32 одиниці техніки та 151 особа – поліцейські, рятувальники, комунальники, представники органів місцевого самоврядування Сумської міської ради та громадських організацій.

Прийнято 23 заяви (від 21 фізичних та 2 юридичних осіб) на обстеження пошкоджених помешкань та об’єктів нерухомості, 6 заяв від фізичних осіб буде прийнято після надання всіх документів.