Питання українських полонених у РФ розглядатимуть на зимовій сесії ПАРЄ

У понеділок 27 січня в Раді Європи у Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ, під час якої відбудуться спільні слухання 4 комітетів щодо українських військовополонених, журналістів та інших цивільних осіб, яких утримує в полоні Росія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, за інформацією членів української делегації, зі свідченнями виступатимуть колишні бранці Кремля - Максим Буткевич, Леніє Умєрова та Юліан Пилипей.

Повідомляється, що троє українських народних депутатів оголосять відповідні звіти.

Зазначається, що глава української делегації Марія Мезенцева-Федоренко від імені комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб доповідатиме про зниклих безвісти, військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Єлизавета Ясько від комітету з політичних питань та демократії говоритиме про підтримку політичних переговорів з метою забезпечення обміну та звільнення військовополонених. Євгенія Кравчук буде доповідачем від комітету з питань культури, науки, освіти та ЗМІ. Її звіт стосуватиметься активізації зусиль для звільнення українських журналістів, які утримуються в полоні РФ.

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Крім того, запланована зустріч Парламентської мережі ПАРЄ щодо ситуації з українськими дітьми під головуванням народної депутатки Олени Хоменко.

Варто додати, що зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі триватиме до 31 січня. Остаточний порядок денний делегати 46 країн-членів Ради Європи мають затвердити в понеділок, 27 січня.