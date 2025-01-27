Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 26 січня, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:52.
"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний", - повідомлялося о 20:20.
"Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір Херсонщини на північному сході з ТОТ, курс - північний/північно-західний", - повідомлялося о 20:33.
"Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на схід Харківщини з ТОТ Луганщини, курс - західний/південно-західний", - повідомлялося о 20:35.
"Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на півночі Донеччини, курс - південно-західний", - повідомлялося о 20:47.
Оновлена інформація
Згодом ПС повідомили про:
- Дніпропетровська і Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс - західний;
- Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку;
О 21:21 повідомлялося про:
- БпЛА на Харківщині. курс - західний/ південно-західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
- БпЛА в центрі Херсонщини, курс - західний.
Згодом повідомлялося:
- Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку;
- Увага! м.Миколаїв! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу!;
- Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Херсонщину з ТОТ, курс - західний/північно-західний;
- Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу;
- Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з білгородщини, курс - південно-західний.
Оновлення
О 22:05 ПС повідомили про:
- БпЛА на Харківщині. курс - західний/ південно-західний/південно-східний;
- БпЛА на сході та півдні Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному заході Кіровоградщини , курс - західний;
- БпЛА на південному сході Сумщини, курс - південно-західний.
Згодом повідомлялося про:
- Увага! м.Полтава! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу;
- Увага! м. Кропивницький! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з півдня;
- Увага! м. Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня;
- Увага! Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу;
- Увага! м. Нікополь (Дніпропетровщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!;
- Увага! м.Кременчук (Полтавщина)! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу.
Оновлення
О 23:02 ПС повідомили про:
- БпЛА на Харківщині, курс - західний/ південно-західний/південно-східний;
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини , курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на південному сході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на південному сході Сумщини, курс - західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний
Згодом повідомлялося про:
- Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку;
- Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з південного заходу;
- Увага! м.Кременчук (Полтавщина)! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу!
Оновлення
ПС повідомили про:
- Хмельницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку;
- Чернівецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку;
- У вашому напрямку ворожий БпЛА з півдня
О 00:08 повідомлялося про:
- БпЛА на сході та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на південному сході та південному заході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на південному сході Хмельниччини, курс - північно-західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні та південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і запорізької області, курс - західний.
Також повідомлялося:
- Над містом ворожий ударний БпЛА!! Перебувайте в укриттях;
- Увага! м. Нікополь (Дніпропетровщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!
Оновлення
Згодом повідомлялося про:
- Увага! м. Дніпро! У вашому напрямку ворожий БпЛА з південного сходу!
- Тернопільська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку!
- Зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська.
- Увага! м. Черкаси! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу!! Перебувайте в укриттях!
- Нові групи ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південний.
О 00:53 повідомлялося:
- БпЛА на заході Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні та півночі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на заході Вінниччини, курс - західний;
- БпЛА на заході Хмельниччини, курс - -західний;
- БпЛА на сході Тернопільщини, курс - західний;
- БпЛА в центрі та північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
- БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - південний.
О 00:55 ПС попередили місто Дніпро про ворожий БпЛА з південного сходу.
Оновлення
Згодом ПС повідомили про:
- Івано-Франківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку;
- Увага! м. Чернігів! У вашому напрямку ворожий БпЛА зі сходу;
- Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку!
Оновлення
"Увага! м. Чернігів, м.Суми! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 01:44.
О 01:48 ПС повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині і Сумщині, курс - південно-західний і північно-західний.
Станом на 02:05 повідомлялося:
- БпЛА на межі Черкащини і Київщини, курс - західний;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на північному сході і північному заході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на заході Хмельниччини, курс -західний;
- БпЛА в центрі Івано-Франківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на північному заході Миколаївщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на заході і південному заході Чернігівщини, курс - південно-західний
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