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Новини
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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

росіяни знову атакують дронами

Ввечері неділі, 26 січня, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:52.

"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний", - повідомлялося о 20:20.

"Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір Херсонщини на північному сході з ТОТ, курс - північний/північно-західний", - повідомлялося о 20:33.

"Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на схід Харківщини з ТОТ Луганщини, курс - західний/південно-західний", - повідомлялося о 20:35.

"Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на півночі Донеччини, курс - південно-західний", - повідомлялося о 20:47.

Оновлена інформація

Згодом ПС повідомили про:

  • Дніпропетровська і Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс - західний;
  • Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку;

О 21:21 повідомлялося про:

  • БпЛА на Харківщині. курс - західний/ південно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА в центрі Херсонщини, курс - західний.

Згодом повідомлялося:

  • Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку;
  • Увага! м.Миколаїв! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу!;
  • Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Херсонщину з ТОТ, курс - західний/північно-західний;
  • Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу;
  • Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з білгородщини, курс - південно-західний.

Оновлення

О 22:05 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Харківщині. курс - західний/ південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на сході та півдні Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на південному заході Кіровоградщини , курс - західний;
  • БпЛА на південному сході Сумщини, курс - південно-західний.

Згодом повідомлялося про:

  • Увага! м.Полтава! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу;
  • Увага! м. Кропивницький! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з півдня;
  • Увага! м. Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня;
  • Увага! Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу;
  • Увага! м. Нікополь (Дніпропетровщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!;
  • Увага! м.Кременчук (Полтавщина)! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу.

Оновлення

О 23:02 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Харківщині, курс - західний/ південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північний;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини , курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Сумщини, курс - західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний

Згодом повідомлялося про:

  • Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку;
  • Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з південного заходу;
  • Увага! м.Кременчук (Полтавщина)! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу!

Оновлення

ПС повідомили про:

  • Хмельницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку;
  • Чернівецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку;
  • У вашому напрямку ворожий БпЛА з півдня

О 00:08 повідомлялося про:

  • БпЛА на сході та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході та південному заході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному сході Хмельниччини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні та південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і запорізької області, курс - західний.

Також повідомлялося:

  • Над містом ворожий ударний БпЛА!! Перебувайте в укриттях;
  • Увага! м. Нікополь (Дніпропетровщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!

Оновлення

Згодом повідомлялося про:

  • Увага! м. Дніпро! У вашому напрямку ворожий БпЛА з південного сходу!
  • Тернопільська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку!
  • Зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська.
  • Увага! м. Черкаси! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу!! Перебувайте в укриттях!
  • Нові групи ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південний.

О 00:53 повідомлялося:

  • БпЛА на заході Полтавщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні та півночі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на заході Вінниччини, курс - західний;
  • БпЛА на заході Хмельниччини, курс - -західний;
  • БпЛА на сході Тернопільщини, курс - західний;
  • БпЛА в центрі та північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
  • БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - південний.

О 00:55 ПС попередили місто Дніпро про ворожий БпЛА з південного сходу.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

  • Івано-Франківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку;
  • Увага! м. Чернігів! У вашому напрямку ворожий БпЛА зі сходу;
  • Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку!

Оновлення 

"Увага! м. Чернігів, м.Суми! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 01:44.

О 01:48 ПС повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині і Сумщині, курс - південно-західний і північно-західний. 

Станом на 02:05 повідомлялося:

  • БпЛА на межі Черкащини і Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на північному сході і північному заході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на заході Хмельниччини, курс -західний;
  • БпЛА в центрі Івано-Франківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на північному заході Миколаївщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на заході і південному заході Чернігівщини, курс - південно-західний

Дивіться також: Сили ППО впродовж тижня збили понад 500 повітряних цілей росіян. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4296) Повітряні сили (2733) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+15
Бийте хлопці у відповідь по москві.Смерть кацапам!
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26.01.2025 21:00
+3
Залишки з ураженого складу в орловський області?
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26.01.2025 21:32
+3
Кацапські БпЛА знаходяться по всій рф ,
не тільки в орловській області , на жаль 🙁
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26.01.2025 22:16
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Бийте хлопці у відповідь по москві.Смерть кацапам!
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26.01.2025 21:00 Відповісти
Залишки з ураженого складу в орловський області?
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26.01.2025 21:32 Відповісти
Кацапські БпЛА знаходяться по всій рф ,
не тільки в орловській області , на жаль 🙁
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26.01.2025 22:16 Відповісти
вам жаль знищені шахеди, таварисч майор?
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26.01.2025 23:03 Відповісти
Марті - букет геранів!!
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27.01.2025 00:13 Відповісти
Казиться старий кабаєв-мізулін, от і гадить Україні!
Розуміє, що свято наближається...
Смерть рашистам!
Слава Україні!
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27.01.2025 01:51 Відповісти
а ми по них скока недозапустили? - будуть ціленаправлені обламки....
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27.01.2025 02:01 Відповісти
всіх в піхоту!
молодняк не призиваємо, це наше поїбаться - дідами руснню закидаємо!
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27.01.2025 02:12 Відповісти
відїбіться від повітрянх сил - вони в піхоті!
локаційно втрачені...
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27.01.2025 05:19 Відповісти
НЕОБХОДИМО С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКОВ ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ИХ И ЧТОБЫ ОНИ ПАДАЛИ В РФ !)
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27.01.2025 05:52 Відповісти
 
 