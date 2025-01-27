Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері неділі, 26 січня, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:52.

"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний", - повідомлялося о 20:20.

"Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА заходять у повітряний простір Херсонщини на північному сході з ТОТ, курс - північний/північно-західний", - повідомлялося о 20:33.

"Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на схід Харківщини з ТОТ Луганщини, курс - західний/південно-західний", - повідомлялося о 20:35.

"Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на півночі Донеччини, курс - південно-західний", - повідомлялося о 20:47.

Оновлена інформація

Згодом ПС повідомили про:

Дніпропетровська і Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс - західний;

Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку;

О 21:21 повідомлялося про:

БпЛА на Харківщині. курс - західний/ південно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;

БпЛА в центрі Херсонщини, курс - західний.

Згодом повідомлялося:

Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку;

Увага! м.Миколаїв! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу!;

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Херсонщину з ТОТ, курс - західний/північно-західний;

Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу;

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з білгородщини, курс - південно-західний.

Оновлення

О 22:05 ПС повідомили про:

БпЛА на Харківщині. курс - західний/ південно-західний/південно-східний;

БпЛА на сході та півдні Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;

БпЛА на південному заході Кіровоградщини , курс - західний;

БпЛА на південному сході Сумщини, курс - південно-західний.

Згодом повідомлялося про:

Увага! м.Полтава! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу;

Увага! м. Кропивницький! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з півдня;

Увага! м. Запоріжжя! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня;

Увага! Вінницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу;

Увага! м. Нікополь (Дніпропетровщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!;

Увага! м.Кременчук (Полтавщина)! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА зі сходу.

Оновлення

О 23:02 ПС повідомили про:

БпЛА на Харківщині, курс - західний/ південно-західний/південно-східний;

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північний;

БпЛА на сході Кіровоградщини , курс - західний/північно-західний;

БпЛА на південному сході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на південному сході Сумщини, курс - західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний

Згодом повідомлялося про:

Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку;

Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з південного заходу;

Увага! м.Кременчук (Полтавщина)! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу!

Оновлення

ПС повідомили про:

Хмельницька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку;

Чернівецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку;

У вашому напрямку ворожий БпЛА з півдня

О 00:08 повідомлялося про:

БпЛА на сході та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на південному сході та південному заході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на південному сході Хмельниччини, курс - північно-західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на півдні та південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і запорізької області, курс - західний.

Також повідомлялося:

Над містом ворожий ударний БпЛА!! Перебувайте в укриттях;

Увага! м. Нікополь (Дніпропетровщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півдня!

Оновлення

Згодом повідомлялося про:

Увага! м. Дніпро! У вашому напрямку ворожий БпЛА з південного сходу!

Тернопільська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку!

Зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська.

Увага! м. Черкаси! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу!! Перебувайте в укриттях!

Нові групи ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південний.

О 00:53 повідомлялося:

БпЛА на заході Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний;

БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - західний;

БпЛА на півдні та півночі Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на заході Вінниччини, курс - західний;

БпЛА на заході Хмельниччини, курс - -західний;

БпЛА на сході Тернопільщини, курс - західний;

БпЛА в центрі та північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;

БпЛА в центрі Чернігівщини, курс - південний.

О 00:55 ПС попередили місто Дніпро про ворожий БпЛА з південного сходу.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

Івано-Франківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку;

Увага! м. Чернігів! У вашому напрямку ворожий БпЛА зі сходу;

Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку!

Оновлення

"Увага! м. Чернігів, м.Суми! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 01:44.

О 01:48 ПС повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині і Сумщині, курс - південно-західний і північно-західний.

Станом на 02:05 повідомлялося:

БпЛА на межі Черкащини і Київщини, курс - західний;

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на північному сході і північному заході Вінниччини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на заході Хмельниччини, курс -західний;

БпЛА в центрі Івано-Франківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному заході Миколаївщини, курс - південно-західний;

БпЛА на заході і південному заході Чернігівщини, курс - південно-західний

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