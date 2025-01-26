Сили ППО впродовж тижня збили понад 500 повітряних цілей росіян. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулого тижня протиповітряна оборона України збила понад 500 засобів повітряного нападу російських окупантів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із 20 по 26 січня Сили ППО збили:

2 керовані авіаційні ракети;

375 ударних БпЛА типу "Shahed";

71 розвідувальний БпЛА;

59 БпЛА інших типів.

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Крім цього, за тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад тридцять літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів.

"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", - повідомили в Повітряних силах.

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Також за тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 64 ураження FPV-дронами, 144 успішні скиди з БпЛА, 11 стрілецьких боїв, 1100 розвідувальних вильотів БпЛА. Знищено живу силу, техніку противника, польові склади боєприпасів, десятки повітряних цілей.