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Новини
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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Гнатов призначений заступником начальника Генштабу, - Зеленський

Командувач ОС Гнатов перейде у Генштаб

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб на посаду заступника начальника Генштабу.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що 26 січня президент Зеленський повідомив про призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого.

Дивіться також: Зеленський призначив Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) Зеленський Володимир (24250) призначення (2295) Гнатов Андрій (15)


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Топ коментарі
+21
Поки Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України - "піаніст" - добра не жди.
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26.01.2025 22:19
+19
Як може беграмотний нелегетимний ухилянт керувати ЗСУ?
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26.01.2025 22:47
+11
Наприкінці 3-го року війни потужний незламник виявив, що рівень підготовни оперативних штабів є незадовільним? Гляди ще через років 5 і кордони 91-го відіб'ємо.
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26.01.2025 22:13
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Наприкінці 3-го року війни потужний незламник виявив, що рівень підготовни оперативних штабів є незадовільним? Гляди ще через років 5 і кордони 91-го відіб'ємо.
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26.01.2025 22:13 Відповісти
кращеб він виявив що верховний не на своєму місці.
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26.01.2025 22:50 Відповісти
Його завдання - це новий рівень підготовки оперативних штабів

Надеюсь, этот "новый уровень" будет заключаться в качестве, а не в количестве штабов...
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26.01.2025 22:14 Відповісти
А чому тільки " надєєшся"? Ти, як заступник Напольона першого сам можеш " покєрувати", показати як " воно дєлається"
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27.01.2025 11:52 Відповісти
Поки Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України - "піаніст" - добра не жди.
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26.01.2025 22:19 Відповісти
Клоун спочатко зробив бусифікацію, потім амністію для 150000 бусифіковани. Потужні рішення!!! Мародерство в Зе у пріорітеті!!!
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26.01.2025 22:32 Відповісти
Як може беграмотний нелегетимний ухилянт керувати ЗСУ?
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26.01.2025 22:47 Відповісти
а відгадай з двох разів.
бо конституція на паузі, чи ***, пауза на конституції????
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26.01.2025 22:52 Відповісти
Проведена була, блискуча операція 19 р. від фсб ,два головних агента , на своєму місці в українскій ОПі
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26.01.2025 23:20 Відповісти
з цими ніхто і нелозами все ясно.
проте..
що таке "уряд порятунку", де в Конституції про це згадано? хто туди ввійде, яким саме чином, і чому саме вони?
які в них повноваження, які цілі та завдяння? яка відповідальність?
чим вони будуть коащі за "папєрєдніков"??
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27.01.2025 10:52 Відповісти
В конституції не було нічого про чаушеску, але воно було. Якби зеля притримувався Конституції, то і війни не було. Румунія зараз в НАТО.
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27.01.2025 11:49 Відповісти
що за ущербна демагогія??
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27.01.2025 17:10 Відповісти
готуймо новий рівень штабів, та взаємодію штабів з фронтом...
а це слова нового заступника начгенштабу, чи йому така порада чи вимога від когось???
наскільки я знаю, то наразі нема взаємодій між підрозділами на лініях оборони,
і вони мають її наладити, ну максимум через штаби батів ну може бригад, що вже перевищує ліміти часу. і аж ніяк не через штаби угрупувань і тим більше через генштаб.
бо комвід, комвзвоу, далі ротний, заст.комбата, сам, заст, комбрига, сам, далі купа заступників заступника начгенштаба далі начгенштаба. з,язалися!!!
сіли обсудили вирішили і по цомуж ланцюгу назад.
той хто робив запит вже 200 і позиції просрані.
чи може я щось списдів???
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26.01.2025 22:48 Відповісти
Постійні перестановки у командуванні під час бойовиї дій - це точно заради користі для фронту, а не для політичної доцільності.

Бо ми ж знаємо за яким принципом в ОП робляться призначення. І це точно не компетентність.
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26.01.2025 23:27 Відповісти
Та ти шо , видно класно накомандувався . Як фронтом ******* рулив рівно так само і взаємодію покращить, поглибить і розширить , так сказати, ще на пару областей.
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27.01.2025 00:16 Відповісти
Що ВОНО розуміється у військових справах?

Але, схоже, вже добре розуміється в справі знищення України в-довгу згідно з планом ... Оманським?
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27.01.2025 07:55 Відповісти
Незамінних не має, є тільки Бубачька і його ефективні менеджери
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27.01.2025 07:55 Відповісти
Чмо тупориле уявляє себе полководцем.
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27.01.2025 08:48 Відповісти
 
 