Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Гнатов призначений заступником начальника Генштабу, - Зеленський
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб на посаду заступника начальника Генштабу.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені", - заявив глава держави.
Нагадаємо, що 26 січня президент Зеленський повідомив про призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого.
Топ коментарі
+21 Victor Litarchuk #596090
показати весь коментар26.01.2025 22:19 Посилання
+19 Mikola Mazurenko
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+11 Calvados #595878
показати весь коментар26.01.2025 22:13 Посилання
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Надеюсь, этот "новый уровень" будет заключаться в качестве, а не в количестве штабов...
бо конституція на паузі, чи ***, пауза на конституції????
проте..
що таке "уряд порятунку", де в Конституції про це згадано? хто туди ввійде, яким саме чином, і чому саме вони?
які в них повноваження, які цілі та завдяння? яка відповідальність?
чим вони будуть коащі за "папєрєдніков"??
а це слова нового заступника начгенштабу, чи йому така порада чи вимога від когось???
наскільки я знаю, то наразі нема взаємодій між підрозділами на лініях оборони,
і вони мають її наладити, ну максимум через штаби батів ну може бригад, що вже перевищує ліміти часу. і аж ніяк не через штаби угрупувань і тим більше через генштаб.
бо комвід, комвзвоу, далі ротний, заст.комбата, сам, заст, комбрига, сам, далі купа заступників заступника начгенштаба далі начгенштаба. з,язалися!!!
сіли обсудили вирішили і по цомуж ланцюгу назад.
той хто робив запит вже 200 і позиції просрані.
чи може я щось списдів???
Бо ми ж знаємо за яким принципом в ОП робляться призначення. І це точно не компетентність.
Але, схоже, вже добре розуміється в справі знищення України в-довгу згідно з планом ... Оманським?