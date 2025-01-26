Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Гнатов призначений заступником начальника Генштабу, - Зеленський

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб на посаду заступника начальника Генштабу.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що 26 січня президент Зеленський повідомив про призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого.

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