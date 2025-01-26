Колумбія відмовилася приймати депортаційні рейси із США: Трамп відповів запровадженням мит на колумбійські товари
У неділю, 26 січня, Колумбія відмовилася приймати два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в межах імміграційної політики президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент Колумбії у соцмережі Х засудив практику депортацій, заявивши, що "до мігрантів ставляться як до злочинців". Він заявив, що Колумбія вітатиме депортованих мігрантів на батьківщині цивільними літаками, наголосивши, що до них слід ставитися з гідністю і повагою.
"США не можуть ставитися до колумбійських мігрантів як до злочинців", - заявив Петро.
Реакція Трампа
У відповідь на рішення Колумбії не приймати літаки з депортованими мігрантами президент США Дональд Трамп доручив запровадити мита на колумбійські товари та обмеження для урядовців з Колумбії.
Відповідний допис американський лідер опублікував у соцмережі Х.
"Мені щойно доповіли, що двом репатріаційним рейсам зі Сполучених Штатів із великою кількістю нелегальних злочинців не дозволили приземлитися в Колумбії. Такий наказ віддав соціалістичний президент Колумбії Густаво Петро, який вже дуже непопулярний серед свого народу. Відмова Петро цим рейсам поставила під загрозу національну та громадську безпеку Сполучених Штатів, тому я наказав своїй адміністрації негайно вжити таких термінових і рішучих заходів у відповідь", - заявив глава Білого дому.
За словами Трампа, він доручив запровадити надзвичайні 25%-і мита на всі товари, що ввозяться з Колумбії до Сполучених Штатів, а за тиждень "25%-і тарифи будуть підвищені до 50%". Окрім цього, Трамп доручив заборонити в'їзд та негайно анулювати візи колумбійським урядовцям, "а також усім союзникам і прихильникам Колумбії".
Також, за словами президента США, будуть запроваджені "візові санкції для всіх членів партії, членів сім'ї та прихильників колумбійського уряду", а також казначейські, банківські та фінансові санкції.
"Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушувати свої юридичні зобов’язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони змусили в’їжджати до Сполучених Штатів", - додав наостанок американський лідер.
Нагадаємо, що 22 січня Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.
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я читав, цікава історія
До речі, колумбіець вже дав задню.https://www.foxnews.com/politics/colombian-leader-quickly-caves-after-trump-threats-offers-presidential-plane-deportation-flights
они нелегали!
Яке нам до цього діло?
Трамп думає про свою країну, а українці у значній кількості, тільки заглядають за паркан і вчать інших жити.
Давайте в своєму домі розбиратися.
Коли людина працює, то їй не до пліток про інших.