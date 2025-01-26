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Колумбія відмовилася приймати депортаційні рейси із США: Трамп відповів запровадженням мит на колумбійські товари

Трамп відреагував на рішення Колумбії не приймати мігрантів

У неділю, 26 січня, Колумбія відмовилася приймати два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в межах імміграційної політики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент Колумбії у соцмережі Х засудив практику депортацій, заявивши, що "до мігрантів ставляться як до злочинців". Він заявив, що Колумбія вітатиме депортованих мігрантів на батьківщині цивільними літаками, наголосивши, що до них слід ставитися з гідністю і повагою.

"США не можуть ставитися до колумбійських мігрантів як до злочинців", - заявив Петро.

Читайте також: У США заарештували 538 нелегальних іммігрантів-злочинців, сотні вже депортували, - Білий дім

Реакція Трампа

У відповідь на рішення Колумбії не приймати літаки з депортованими мігрантами президент США Дональд Трамп доручив запровадити мита на колумбійські товари та обмеження для урядовців з Колумбії.

Відповідний допис американський лідер опублікував у соцмережі Х.

"Мені щойно доповіли, що двом репатріаційним рейсам зі Сполучених Штатів із великою кількістю нелегальних злочинців не дозволили приземлитися в Колумбії. Такий наказ віддав соціалістичний президент Колумбії Густаво Петро, ​​який вже дуже непопулярний серед свого народу. Відмова Петро цим рейсам поставила під загрозу національну та громадську безпеку Сполучених Штатів, тому я наказав своїй адміністрації негайно вжити таких термінових і рішучих заходів у відповідь", - заявив глава Білого дому.

За словами Трампа, він доручив запровадити надзвичайні 25%-і мита на всі товари, що ввозяться з Колумбії до Сполучених Штатів, а за тиждень "25%-і тарифи будуть підвищені до 50%". Окрім цього, Трамп доручив заборонити в'їзд та негайно анулювати візи колумбійським урядовцям, "а також усім союзникам і прихильникам Колумбії".

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Також, за словами президента США, будуть запроваджені "візові санкції для всіх членів партії, членів сім'ї та прихильників колумбійського уряду", а також казначейські, банківські та фінансові санкції.

"Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушувати свої юридичні зобов’язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони змусили в’їжджати до Сполучених Штатів", - додав наостанок американський лідер.

Нагадаємо, що 22 січня Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.

Читайте також: США призупиняють низку програм для в’їзду мігрантів, зокрема українців, – NYT

Автор: 

Колумбія (38) мігранти (1118) мито (1101) санкції (12058) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+15
Казковий довбень.
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26.01.2025 22:46
+14
Раніше літак приймати відмовилась Мексика .
Здається нічого в трампа з цією затією з мігрантами - не вийде . Він тільки розсереться з половиною світу . Всі хто дотепер орієнтувався на США розвернуться в бік Китаю .
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26.01.2025 22:47
+14
А скільки літаків для китайських або російських мігрантів замовлено?
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26.01.2025 23:08
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вони там навіть атомні бомби десь під лід загубили та шукали
я читав, цікава історія
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27.01.2025 04:40 Відповісти
А может они по рабочей или какой другой визе в Штаты прибыли и по истечении срока не выехали? Тоже нелегальные. Тогда как?
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27.01.2025 02:43 Відповісти
Тоді теж на батьківщину. Людина яка порушує закони - злочинец ь.
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28.01.2025 11:42 Відповісти
Просто дивуюся лицемірству українців які репетують про те що нелегальні мігранти це проблема і треба вигнати їх назад в Африку з Европи. Але коли Трамп таки це почав робити то відразу переобулися.

До речі, колумбіець вже дав задню.https://www.foxnews.com/politics/colombian-leader-quickly-caves-after-trump-threats-offers-presidential-plane-deportation-flights
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27.01.2025 02:44 Відповісти
Здивований, назви, якщо не весь список, то хоча б одне прізвище з твого легіону "перевзутих лицемірів".
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27.01.2025 02:49 Відповісти
Никакого лицемерия. Те, кто живет и работает, интегрировался, пособий и соцжилья не получает должны остаться в стране. Все справедливо. Они своей жизнью и трудом уже заслуживают легальный статус.
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27.01.2025 03:08 Відповісти
Это касается только легальных.
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27.01.2025 08:02 Відповісти
Таке враження, що коментах переважно колумбійські і мексиканські любителі халяви.
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27.01.2025 02:45 Відповісти
Халявы? Эти люди трудятся за минималку по 12 часов в день без отпусков и больничных.
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27.01.2025 03:03 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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27.01.2025 03:30 Відповісти
нехай свою мексику обустраивают а не лезут как таракани
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27.01.2025 04:41 Відповісти
Если человек прибыл в страну на законных основаниях, снял жилье, нашел работу, ну не захотел возвращаться в свою страну, он преступник? Если да, какое уголовное наказание он понесет? Дайте ссылку на уголовный кодекс и да, назвать человека преступником до вынесения судом обвинительного приговора нельзя.
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27.01.2025 03:00 Відповісти
Сірожа, мова йде про незаконних мігрантів. Незаконна міграція - це федеральний злочин.
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27.01.2025 04:44 Відповісти
ти что дебильний, бот?
они нелегали!
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27.01.2025 04:44 Відповісти
Речь о тех кто в страну попал через подземные тоннели.
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27.01.2025 08:04 Відповісти
Колумбія як старий собака, - пукнула і сама від того злякалась )
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27.01.2025 03:13 Відповісти
Кубинцы, которые на лодках приплывают во Флориду и получают статус беженца, законные иммигранты? Двое русских, нелегально приплывшие на Аляску с Чукотки и получивших убежище, законные? С просроченными визами законные?
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27.01.2025 06:30 Відповісти
Они политические беженцы.
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27.01.2025 08:06 Відповісти
CNN: Білий дім заявив у неділю ввечері, що Колумбія погодилася на «необмежений прийом» іммігрантів, які нелегально в'їхали до США з Колумбії, і що президент Дональд Трамп не буде вводити 25-відсотковий тариф на країну, «якщо Колумбія виконає цю угоду».
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27.01.2025 06:38 Відповісти
Не розумію, чому дописувачі так переймаються долею колумбійців?
Яке нам до цього діло?
Трамп думає про свою країну, а українці у значній кількості, тільки заглядають за паркан і вчать інших жити.
Давайте в своєму домі розбиратися.
Коли людина працює, то їй не до пліток про інших.
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27.01.2025 06:49 Відповісти
Давайте мексиканців в Україну - автоматів АК у нас вдосталь.
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27.01.2025 09:16 Відповісти
РЕСПЕКТ Трампу ! Учитись недоумки КАК нужно ЗАЩИЩАТЬ интересы своей страны!
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27.01.2025 09:19 Відповісти
Керівництво Колумбії турбується за своїх співвітчизників. Такого не буде в Україні
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27.01.2025 09:47 Відповісти
В следующий раз нелегальных эмигрантов из США будут высаживать на побережье с десантных кораблей ВМФ США!
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27.01.2025 10:18 Відповісти
лавров вже прискакав до Колумбії? чи китай з іраном будуть раніше?
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27.01.2025 10:41 Відповісти
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