Впродовж дня загарбники обстріляли 10 громад Сумщини: атакували з артилерії, мінометів та FPV-дронами
Упродовж дня неділі, 26 січня, окупанти здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів на території 10 громад області.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: відбулися скидання з ворожого БпЛА вибухових пристроїв, удари FPV-дронами, мінометний обстріл, артобстріл, пуски КАБ, у результаті пошкоджено 2 автомобілі;
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів та скинув з БпЛА вибухові пристрої;
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії;
- Шалигинська громада: з території РФ здійснено удари FPV-дронами;
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано скидання з ворожого БпЛА вибухових пристроїв;
- Середино-Будська громада: завдано удари FPV-дронами;
- Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано удар FPV-дронами та скидання з БпЛА вибухових пристроїв;
- Миропільська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв;
- Юнаківська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії та здійснив пуск авіаційної бомби типу КАБ;
- Новослобідська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою.
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