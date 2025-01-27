Повітряна тривога була оголошена в Києві та низці областей через загрозу балістики (оновлено)

У ніч на понеділок, 27 січня, у східних, центральних та південних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей", - повідомили ПС о 00:11.

Окрім цього, у деяких областях сигнал повітряної тривоги пролунав через загрозу ворожих ударних дронів.

О 00:34 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння

Раніше повідомлялося, що ворог запустив ударні БпЛА.

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