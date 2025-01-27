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Новини газ
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Туреччина хоче допомогти ЄС замінити транзит газу через Україну, - Politico

Туреччина хоче допомогти ЄС замінити транзит газу через Україну

Туреччина має намір допомогти Євросоюзу замінити транзит газу через Україну.

Про це у коментарі виданню Politico заявив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, енергетичне співробітництво посідатиме центральне місце на порядку денному в межах запланованого потепління відносин, що охоплюватиме торговельні переговори й політичну співпрацю щодо воєн у Східній Європі та на Близькому Сході.

Як пише видання, це відбувається після того, як Угорщина і Словаччина почали шукати альтернативи газу з РФ після того, як 1 січня припинився транзит російського газу через України у межах завершення дії відповідної угоди.

"У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 млрд кубометрів газу, здебільшого з Азербайджану - і ми можемо легко розширити його, з'єднавши із середземноморським газом. Наша роль там, наш потенціал там", - заявив Каймакчі.

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Politico нагадує, що  переговори на вищому рівні щодо торгівлі енергоносіями між Туреччиною та ЄС були припинені у 2019 році. Тоді європейські лідери зазначили, що через суперечку між Анкарою і Кіпром щодо прав на буріння газових свердловин у Середземному морі "наразі" жодних зустрічей не проводитиметься.

У заяві Європейської ради йшлося, що турецькі компанії мали намір видобувати викопне паливо "у територіальних водах Кіпру". Своєю чергою Кіпр і Греція також мали сподівання розробляти прибуткові природні ресурси, проте зіштовхнулися з протидією зі сторони Туреччини.

"Попри цей потенціал, енергетичний діалог ЄС-Туреччина заблокований через рішення, ухвалені у 2019 році. Ми розглядаємо це як ситуацію програшу. Туреччина – одна з трьох-чотирьох основних артерій – використовувати її чи ні – вирішувати ЄС", - заявив турецький посол.

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Він також зазначив, що наразі лише Кіпр виступає проти відновлення діалогу з цього питання.

Можливо, їм не потрібно багато енергії в сонячному Середземномор'ї, але більшість країн-членів (ЄС, - ред.) кажуть, що їм потрібно більше енергії, більше диверсифікації. Тож це буде тільки тривати", - підсумував  Каймакчі.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінчення терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

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Автор: 

Туреччина (3607) Євросоюз (13632) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+12
Турецький паток теж хтось мусе чик черик
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27.01.2025 01:05
+11
ця війна для турків як клондайк
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27.01.2025 03:01
+7
*********** той посол. Газ буде йти російський, бо у Азербайджану стіко свого газу нема.
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27.01.2025 01:17
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Турецький паток теж хтось мусе чик черик
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27.01.2025 01:05 Відповісти
Там також кацапський газ.
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27.01.2025 07:19 Відповісти
*********** той посол. Газ буде йти російський, бо у Азербайджану стіко свого газу нема.
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27.01.2025 01:17 Відповісти
У самої Турції є, і у Сирії є, ще й з Іраку можна доставити.
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27.01.2025 05:47 Відповісти
"У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 млрд кубометрів газу, здебільшого з Азербайджану - і ми можемо легко розширити його, з'єднавши із середземноморським газом. Наша роль там, наш потенціал там", - заявив Каймакчі. Джерело: https://censor.net/ua/n3532429

Тут мова йде про Південний газотранспортний коридор (Southern Gas Corridor) - це скорочений варіант проекту Набукко, що включає Південно-Кавказький газопровід (Баку-Тбілісі-Ерзурум), турецький Трансанатолійський газопровід (TANAP) та Трансадріатичний газопровід (TAP) із напрямком до Південної Європи.
здебільшого - це означає, що частина газу російська. Добавити середземноморський газ Туреччина зможе якщо домовиться з Кіпром, а це сумнівно.
Каймакчі тут у своїй заяві обійшов можливості розширення поставок з Сирії та Іраку, і це не просто так, а скоріше тому, що таких можливостей нема. Тобто з великою вірогідністю збільшення потоку буде за рахунок російського газу, який буде закачуватись до Азербайджану.
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27.01.2025 06:28 Відповісти
Чому він ще не підірваний разом з новоросійським терміналом?
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27.01.2025 01:47 Відповісти
Нащо?? Навпаки - нехай витісняють Рашку з ринку Європейського газу назавжди!
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27.01.2025 05:30 Відповісти
Якщо колись, якась країна нападе на Туреччину то треба висловлювати слова підтримки Туреччині алк торгувати з обома сторонами......
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27.01.2025 01:49 Відповісти
Що таке, а анапі ще недоробочка залишилася малюка-буданова? Чого то тягнемо кота за хвіст? Турецьким баригам російську цицьку в час відрізати!
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27.01.2025 01:53 Відповісти
ця війна для турків як клондайк
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27.01.2025 03:01 Відповісти
Як би тільки туркам впк всіх країн що поставляють зброю і вашим і нашим озолотилися поки ллється кров і оинуть люди жиди набивають кармани
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27.01.2025 07:58 Відповісти
Оце і є в край разумна східна політика у країни котра займає таке вигідне географічне становище і таким чином стає субєктною. Торгує зі всіма хоч с ворогами хоч с партнерами і всі в цьому зацікавлені.
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27.01.2025 08:06 Відповісти
звичайно, бо Турція на цій війні рубить бабла чи нейнайбільше всіх, при тому що в НАТО, так як прастітутка торгує з кацапами на повну
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27.01.2025 10:16 Відповісти
 
 