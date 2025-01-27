Туреччина хоче допомогти ЄС замінити транзит газу через Україну, - Politico

Туреччина має намір допомогти Євросоюзу замінити транзит газу через Україну.

Про це у коментарі виданню Politico заявив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, енергетичне співробітництво посідатиме центральне місце на порядку денному в межах запланованого потепління відносин, що охоплюватиме торговельні переговори й політичну співпрацю щодо воєн у Східній Європі та на Близькому Сході.

Як пише видання, це відбувається після того, як Угорщина і Словаччина почали шукати альтернативи газу з РФ після того, як 1 січня припинився транзит російського газу через України у межах завершення дії відповідної угоди.

"У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 млрд кубометрів газу, здебільшого з Азербайджану - і ми можемо легко розширити його, з'єднавши із середземноморським газом. Наша роль там, наш потенціал там", - заявив Каймакчі.

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Politico нагадує, що переговори на вищому рівні щодо торгівлі енергоносіями між Туреччиною та ЄС були припинені у 2019 році. Тоді європейські лідери зазначили, що через суперечку між Анкарою і Кіпром щодо прав на буріння газових свердловин у Середземному морі "наразі" жодних зустрічей не проводитиметься.

У заяві Європейської ради йшлося, що турецькі компанії мали намір видобувати викопне паливо "у територіальних водах Кіпру". Своєю чергою Кіпр і Греція також мали сподівання розробляти прибуткові природні ресурси, проте зіштовхнулися з протидією зі сторони Туреччини.

"Попри цей потенціал, енергетичний діалог ЄС-Туреччина заблокований через рішення, ухвалені у 2019 році. Ми розглядаємо це як ситуацію програшу. Туреччина – одна з трьох-чотирьох основних артерій – використовувати її чи ні – вирішувати ЄС", - заявив турецький посол.

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Він також зазначив, що наразі лише Кіпр виступає проти відновлення діалогу з цього питання.

Можливо, їм не потрібно багато енергії в сонячному Середземномор'ї, але більшість країн-членів (ЄС, - ред.) кажуть, що їм потрібно більше енергії, більше диверсифікації. Тож це буде тільки тривати", - підсумував Каймакчі.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінчення терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

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