У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа

Вночі 27 січня, під час атаки на Дніпрі, один з безпілотників влучив у багатоповерхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Дніпрі пошкоджено технічний поверх багатоквартирного будинку внаслідок атаки безпілотника, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події. Пожежу загасили рятувальники. Поранених та загиблих, попередньо, немає, повідомили правоохоронці на місці", - йдеться в повідомленні.

На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею.

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