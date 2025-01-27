У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа
Вночі 27 січня, під час атаки на Дніпрі, один з безпілотників влучив у багатоповерхівку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"У Дніпрі пошкоджено технічний поверх багатоквартирного будинку внаслідок атаки безпілотника, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події. Пожежу загасили рятувальники. Поранених та загиблих, попередньо, немає, повідомили правоохоронці на місці", - йдеться в повідомленні.
На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею.
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Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар27.01.2025 07:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Orest Zaulichnyy
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Hanka Panyanka
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