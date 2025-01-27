УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6206 відвідувачів онлайн
Новини
6 707 3

У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа

Наслідки влучання шахеда у Дніпрі

Вночі 27 січня, під час атаки на Дніпрі, один з безпілотників влучив у багатоповерхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Дніпрі пошкоджено технічний поверх багатоквартирного будинку внаслідок атаки безпілотника, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події. Пожежу загасили рятувальники. Поранених та загиблих, попередньо, немає, повідомили правоохоронці на місці", - йдеться в повідомленні.

На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Хмельниччиною збито 12 "Шахедів": минулося без постраждалих і пошкоджень

Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі
Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі
Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі
Влучання шахеда у багатоповерхівку у Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3295) Шахед (1131) Дніпропетровська область (3836) Дніпровський район (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото так
показати весь коментар
27.01.2025 07:35 Відповісти
Росія повинна бути знищена
показати весь коментар
27.01.2025 07:48 Відповісти
капець..., це ще пощастило, що в технічний поверх, а не в квартиру..., квартира б вигоріла вщент...
показати весь коментар
27.01.2025 09:30 Відповісти
 
 