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Новини
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Посли ЄС намагатимуться домовитися з Угорщиною щодо санкцій проти Росії

Постачання газу

У понеділок вранці, 27 січня, посли країн ЄС проведуть зустріч, присвячену питанням енергетичної безпеки. Основна мета переговорів - врегулювати розбіжності з Угорщиною, яка погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його словами, посли мають намір підготувати заяву, здатну переконати Угорщину зняти заперечення. Пізніше цього ж дня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може накласти вето на продовження санкцій, якщо не отримає гарантій безперебійного постачання нафти та газу. Угорщина вимагає від України та ЄС запевнень, що в майбутньому їй не чинитимуть перешкод у сфері енергопостачання.

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Автор: 

Угорщина (2335) енергетика (2611) Євросоюз (13632) Йозвяк Рікард (158)


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Топ коментарі
+19
а просто ******** не?
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27.01.2025 06:56
+17
ви колись намагались домовитись з безумною шавкою, що повисла у вас на штанях, коли мирно йшли собі вулицею?...
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27.01.2025 07:00
+9
Клас!.. повії пуйла керують Європою...
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27.01.2025 07:35
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а просто ******** не?
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27.01.2025 06:56 Відповісти
Демократія завела сама себе в глухий кут. Як ми тепер бачимо, що принцип одноголосності - це тупик (для будь якої структури).
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27.01.2025 07:48 Відповісти
Демократія це коли меншість підкоряється переважаючій більшості. А коли меншість змушує більшість підкорятися собі називається диктатура.
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27.01.2025 08:43 Відповісти
Вибачте, але з Вашого коменту виходить, що в ЄС диктат Угорщини, а Орбан з Сіярто диктатори? )
Я мав демократію в більш широкому сенсі. Я про демократію в кордонах ЄС.
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27.01.2025 10:37 Відповісти
Не демократія завела себе в глухий кут ,а стутус ЄС ,основні
положення якого не мають нічого спільного з демократією .
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27.01.2025 09:49 Відповісти
То так, демократія не може бути занадто демократичною. У європейської демократії повинен бути інстинкт самозбереження і можливість стримувати та карати тих, хто не підтримує демократичні цінності в лавах ЄС. Інакше, його зруйнують зсередини "заслані казачки"...
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27.01.2025 10:43 Відповісти
ви колись намагались домовитись з безумною шавкою, що повисла у вас на штанях, коли мирно йшли собі вулицею?...
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27.01.2025 07:00 Відповісти
Йя пробувала..закінчилось пнем ногою їй під пузо))

Повністю з Вами згодна. Без чарівних звіздюлей діла не буде..
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27.01.2025 07:38 Відповісти
Домовитися ???
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27.01.2025 07:01 Відповісти
сумна циганська пісня...
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27.01.2025 07:07 Відповісти
А просто призупинити членство в ЄС?
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27.01.2025 07:13 Відповісти
Статутом непердбачено, як і позбавлення членства. Тому так й бикуют. Дешевше розпустити, як лігу націй.
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27.01.2025 07:41 Відповісти
А класика по О.Бендеру - "торг нєуместєн", слабо?
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27.01.2025 07:22 Відповісти
Клас!.. повії пуйла керують Європою...
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27.01.2025 07:35 Відповісти
Схоже на те, що коли прийде час вступати Україні в ЄС, то вступати вже буде нікуди. В такому вигляді, і з такими правилами гри, цей союз нежиттєздатний. Росісся, та їхні союзники по "Вісі зла", легко руйнують весь світовий порядок, а т.з. "демократичний Світ" виявився повним імпотентом. Про ООН, про це непорозуміння, я взагалі мовчу. Залишилося лише випробувати на міцність НАТО, але мені здається, що і воно, у випадку серйозних випробувань, довго не витримає... (((
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27.01.2025 07:43 Відповісти
Яке все таки дно. Міжнародне право давно знівельоване кацапами а Захід надалі грається зі своїми статутами замість того,щоб тупо ігнорувати всіх цих кремлівських маріонеток.
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27.01.2025 07:59 Відповісти
Глупость и бездарность европейских руководителей просто зашкаливает!

Неужели ни у кого не возникает мысли, что нужно из Устава ЕС удалить пункт о праве вето и не

нужно будет перед идиотами становиться на колени? Два путлеровских холуя, орбан и фицо,

ставят постоянно раком всю Европу, а они только сопли утирают и уговаривают, позор!

Когда одни плюёт на большинство, это дебилизм, а не демократия!

Точно так рашисты в совбезе ООН плюют на всё человечество!
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27.01.2025 08:03 Відповісти
Отже одна країна може заблокувати більшість . То чого більшість не може заблокувати одну країну? Якийсь ідіотизм!
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27.01.2025 08:18 Відповісти
Чудны дела твои,Господи-9.5 млн мадьяр(потомков ханты ,манси и всяких других зауральских фино-угров), ставит раком 440 млн европейцев.
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27.01.2025 08:24 Відповісти
Так є ж вже надійний рецепт - або голосуєте санкції, або подальше фінансування отримуєте у *****.
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27.01.2025 08:38 Відповісти
Сходітєсь посєрєдінє.
Тільки пам'ятайте: Брюсель - за мадяром.
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27.01.2025 08:57 Відповісти
Коли створювали ЕС то треба було думати головою а не толерантною дупою. Одноголосе приняття любого ришення це бред божевільного. Рішення треба приймати звичайною більшестю голосів або 2/3. Толерантність це лайно. Їшти від пуза.
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27.01.2025 08:59 Відповісти
Прийдеться Трампу поскаржиться)))
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27.01.2025 10:17 Відповісти
Висновок звідси: припинення транзиту газу й нафти через Україну для )(уйла гірше, ніж европейські санкції. Чому нафта ще й досі тече?
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27.01.2025 10:27 Відповісти
 
 