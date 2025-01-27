Посли ЄС намагатимуться домовитися з Угорщиною щодо санкцій проти Росії

У понеділок вранці, 27 січня, посли країн ЄС проведуть зустріч, присвячену питанням енергетичної безпеки. Основна мета переговорів - врегулювати розбіжності з Угорщиною, яка погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його словами, посли мають намір підготувати заяву, здатну переконати Угорщину зняти заперечення. Пізніше цього ж дня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може накласти вето на продовження санкцій, якщо не отримає гарантій безперебійного постачання нафти та газу. Угорщина вимагає від України та ЄС запевнень, що в майбутньому їй не чинитимуть перешкод у сфері енергопостачання.

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