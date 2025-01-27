Посли ЄС намагатимуться домовитися з Угорщиною щодо санкцій проти Росії
У понеділок вранці, 27 січня, посли країн ЄС проведуть зустріч, присвячену питанням енергетичної безпеки. Основна мета переговорів - врегулювати розбіжності з Угорщиною, яка погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
За його словами, посли мають намір підготувати заяву, здатну переконати Угорщину зняти заперечення. Пізніше цього ж дня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС.
Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може накласти вето на продовження санкцій, якщо не отримає гарантій безперебійного постачання нафти та газу. Угорщина вимагає від України та ЄС запевнень, що в майбутньому їй не чинитимуть перешкод у сфері енергопостачання.
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Я мав демократію в більш широкому сенсі. Я про демократію в кордонах ЄС.
положення якого не мають нічого спільного з демократією .
Повністю з Вами згодна. Без чарівних звіздюлей діла не буде..
Неужели ни у кого не возникает мысли, что нужно из Устава ЕС удалить пункт о праве вето и не
нужно будет перед идиотами становиться на колени? Два путлеровских холуя, орбан и фицо,
ставят постоянно раком всю Европу, а они только сопли утирают и уговаривают, позор!
Когда одни плюёт на большинство, это дебилизм, а не демократия!
Точно так рашисты в совбезе ООН плюют на всё человечество!
Тільки пам'ятайте: Брюсель - за мадяром.