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Новини
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Угорщина заблокувала спільне звернення країн ЄС щодо невизнання "виборів" у Білорусі

Угорщина

Представники Угорщини не підписали спільне звернення країн Європейського Союзу щодо невизнання президентських "виборів" у Білорусі, які відбулися сьогодні, 26 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела в Брюсселі.

Так, зазначається, що за відсутності підписів представників усіх 27 країн ЄС верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву, в якій вони наголосили, що голосування 26 січня в Білорусі не було вільним і справедливим, і закликали білоруську владу звільнити всіх політичних в’язнів, "включно зі співробітником представництва ЄС", а також припустили можливість запровадження нових санкцій проти Білорусі.

Також читайте: Бербок про "вибори" в Білорусі: Народ не мав вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії

Крім того, зазначається, що спершу повідомлялося про відмову Угорщини та Словаччини підписати проєкт заяви від імені 27 країн ЄС.

Однак пізніше представники Словаччини погодилися підписати звернення, а влада Угорщини залишилася єдиною серед членів ЄС, хто відмовився підписати заяву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про "вибори" президента у Білорусі: Кричуща наруга над демократією

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.

Автор: 

Білорусь (7963) Угорщина (2335) вибори (6717) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+45
Цікаво коли до ЄС дійде ,що уряд Угорщини то російській троянський кінь у складі ЄС?
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26.01.2025 23:41
+39
І як довго ЄС буде терпіти у своєму складі відверто ворожу Угорщину?

Нехай у Тайожний союз вступають з такими поглядами та діями.
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26.01.2025 23:41
+16
І як це пояснюють ті прокацапські глисти Обан і Сіярто?
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26.01.2025 23:42
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Цікаво коли до ЄС дійде ,що уряд Угорщини то російській троянський кінь у складі ЄС?
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26.01.2025 23:41 Відповісти
ссазочні уйо..ські довбойпи !

якщо б ції новини й не було, то її треба було придумати -
паляться на відвертому гів..ні.

.
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26.01.2025 23:45 Відповісти
а що вони можуть зробити ?
орбанят вибрав мадярський наріт, а не ***** поставило правити.
механізму виключення з ЄС немає, а самі вони не підуть
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26.01.2025 23:56 Відповісти
В Молдове тоже типа народ в 1 туре выбрал члена от оппозиции, но оказалось, что пуйло через свои рычаги.
Когда все это вскрылось, итоги 1 тура были отменены.
Подобное было и Венгрии. То ли все грамотно было сделано, то ли бывшая власть все проморгала.
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27.01.2025 10:37 Відповісти
Рецепт простий. Усі країни, крім Угорщини та Словаччини, виходять з ЄЕС і тут-таки засновують ЕЄС або щось подібне з новим статутом. А Орбан і Фіцо цілуються одне з одним.
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27.01.2025 10:40 Відповісти
І як довго ЄС буде терпіти у своєму складі відверто ворожу Угорщину?

Нехай у Тайожний союз вступають з такими поглядами та діями.
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26.01.2025 23:41 Відповісти
І як це пояснюють ті прокацапські глисти Обан і Сіярто?
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26.01.2025 23:42 Відповісти
А від яких країн там були спостерігачі?
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26.01.2025 23:55 Відповісти
Гугл мовчить...ШІ каже, що росія, китай та снд...
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27.01.2025 00:39 Відповісти
Пох тільки тим, у кого мізків немає, вірити кацапських пропаганді. Кацапам не важко привести свою агентуру з 50 країн як "спостерігачів". Так само вони робили і в Криму, і в Херсонській, Запорізький областях і тд - фейкові "спостерігачі" на московській зарплаті підтвердять все, за що їм заплатили.
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27.01.2025 05:36 Відповісти
Щоб з'ясувати, що у каструлі гівно, не обов'язков з'їдати всю каструлю.
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27.01.2025 01:56 Відповісти
угорці ведуть себе як малосольні москвашєниє огурці
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26.01.2025 23:43 Відповісти
Послідовна державна політика... І жодних санкцій і вони в ЄС...
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26.01.2025 23:44 Відповісти
От це вже цікаво. Це не визги Орбана щодо неприпустимості санкцій, бо економіка, мир і т.п. брехливе його лайно. Це публічний плювок в суто політичному питанні, адже навіть самий приморожений євроскептик з ЄС не вірить в "чесні" вибори Лукашенка.
От тепер цікаво, чи наберуться рішучості європолітики поставити це чмо на місце, чи таки остаточно дозволять Угорщині бути російською повією.
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26.01.2025 23:45 Відповісти
Це не питання віри. Це питання факту - в Білорусі виборів немає.
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27.01.2025 01:19 Відповісти
НЕМА СЛІВ. ВСІМ КОНТИНЕНТОМ керують возі без економіки і армії
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26.01.2025 23:46 Відповісти
Ну зато ЕС больше волнует какой-то там лукашенко... Но своих идиотов/агентов кремля, они не видят. Еще и финансируют их политику.
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26.01.2025 23:46 Відповісти
нам точно треба цей гі*няний ЄС?? коли вони цій шавці не можуть рота закрити чи взагалі посадити
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26.01.2025 23:51 Відповісти
не те що не можуть,вони цих шавок закидають грошима!
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26.01.2025 23:54 Відповісти
Іуда Іскаріотський отримав 30 срібників (срібних монет) за зраду Ісуса Христа. Однак після того, як Ісус був засуджений і відданий на розп'яття, Іуда розкаявся і повернув гроші первосвященикам, кажучи: "згрішив я, зрадивши кров невинну".
Після цього він наклав на себе руки.

Орбан накладе на себе руки?
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26.01.2025 23:52 Відповісти
Ні, йому дадуть "двушку" у Хантимансійську, і він переїде туди.
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26.01.2025 23:56 Відповісти
Союз? Непорушний? Якщо в ЄС не можна позбавляти членства, то він розвалиться сам!
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26.01.2025 23:53 Відповісти
У двох словах

уйобщина (знов) забикувала.
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26.01.2025 23:55 Відповісти
Чіткий доказ того, що Орбан і подібні йому паскуди вірно працюють на кремль.
І якісь там приводи типу газу - фуфло. Очевидно, що фаберже Орбана у кремлівських лещатах.
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27.01.2025 00:06 Відповісти
Тянут-тянут "рєпку" - вытянуть не могут... Сами посадили...
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27.01.2025 00:09 Відповісти
Цікаво, а якщо в Румунії знов переможе Джорджеску? Знов скасують?
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27.01.2025 00:13 Відповісти
пюрер пообіяв орбану надати тимчасовий притулок у Мінську. А потім вони вдвох виїдуть до Китаю. Якщо доживуть. Але це не точно.
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27.01.2025 00:20 Відповісти
Осталось, только, чтобы венгрия и словакия отправили свои войска, как кндр, на помощь *****.
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27.01.2025 00:24 Відповісти
Уроды ************.
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27.01.2025 00:27 Відповісти
Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль працюватиме у Рязанському державному університеті
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27.01.2025 00:37 Відповісти
Угорщину два тижні тому позбавили права вето. Що знову?
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27.01.2025 01:23 Відповісти
Коли мадярам грошову допомогу від ЄС виписують, мабуть теж потрібен консенсус. Пора вже їм ×ер в газету завернути.
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27.01.2025 01:58 Відповісти
Жертва любить свого ката
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27.01.2025 03:17 Відповісти
уродщина - бочка лайна в ложці меду
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27.01.2025 05:13 Відповісти
ну куколди ваш крок ? викиньте шкідливого кота орбана з хати !
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27.01.2025 05:59 Відповісти
Щось мені підказує, що ЄС потрапив у власну пастку...
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27.01.2025 07:57 Відповісти
А мадяри виявляються ще ті *еруни. Не тільки на Україну на*рали , а й на Европу. Ось тільки якого дідька вони в ЄС сидять?
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27.01.2025 08:10 Відповісти
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27.01.2025 08:22 Відповісти
орбан и фицо это враги не только Украины, это враги всего человечества, поскольку они

поддерживают кровавого террориста путлера и всех его прихлебателей, типа в беларуси.
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27.01.2025 09:03 Відповісти
Угорщину вже треба гнати з НАТО та ЄС.
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27.01.2025 09:34 Відповісти
Уродщина поки що вона а не Угорщина.
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27.01.2025 10:04 Відповісти
 
 