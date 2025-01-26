Угорщина заблокувала спільне звернення країн ЄС щодо невизнання "виборів" у Білорусі

Представники Угорщини не підписали спільне звернення країн Європейського Союзу щодо невизнання президентських "виборів" у Білорусі, які відбулися сьогодні, 26 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела в Брюсселі.

Так, зазначається, що за відсутності підписів представників усіх 27 країн ЄС верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву, в якій вони наголосили, що голосування 26 січня в Білорусі не було вільним і справедливим, і закликали білоруську владу звільнити всіх політичних в’язнів, "включно зі співробітником представництва ЄС", а також припустили можливість запровадження нових санкцій проти Білорусі.

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Крім того, зазначається, що спершу повідомлялося про відмову Угорщини та Словаччини підписати проєкт заяви від імені 27 країн ЄС.

Однак пізніше представники Словаччини погодилися підписати звернення, а влада Угорщини залишилася єдиною серед членів ЄС, хто відмовився підписати заяву.

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Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.