Угорщина заблокувала спільне звернення країн ЄС щодо невизнання "виборів" у Білорусі
Представники Угорщини не підписали спільне звернення країн Європейського Союзу щодо невизнання президентських "виборів" у Білорусі, які відбулися сьогодні, 26 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела в Брюсселі.
Так, зазначається, що за відсутності підписів представників усіх 27 країн ЄС верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву, в якій вони наголосили, що голосування 26 січня в Білорусі не було вільним і справедливим, і закликали білоруську владу звільнити всіх політичних в’язнів, "включно зі співробітником представництва ЄС", а також припустили можливість запровадження нових санкцій проти Білорусі.
Крім того, зазначається, що спершу повідомлялося про відмову Угорщини та Словаччини підписати проєкт заяви від імені 27 країн ЄС.
Однак пізніше представники Словаччини погодилися підписати звернення, а влада Угорщини залишилася єдиною серед членів ЄС, хто відмовився підписати заяву.
Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.
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якщо б ції новини й не було, то її треба було придумати -
паляться на відвертому гів..ні.
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орбанят вибрав мадярський наріт, а не ***** поставило правити.
механізму виключення з ЄС немає, а самі вони не підуть
Когда все это вскрылось, итоги 1 тура были отменены.
Подобное было и Венгрии. То ли все грамотно было сделано, то ли бывшая власть все проморгала.
Нехай у Тайожний союз вступають з такими поглядами та діями.
От тепер цікаво, чи наберуться рішучості європолітики поставити це чмо на місце, чи таки остаточно дозволять Угорщині бути російською повією.
Після цього він наклав на себе руки.
Орбан накладе на себе руки?
уйобщина (знов) забикувала.
І якісь там приводи типу газу - фуфло. Очевидно, що фаберже Орбана у кремлівських лещатах.
поддерживают кровавого террориста путлера и всех его прихлебателей, типа в беларуси.