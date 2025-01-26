Бербок про "вибори" в Білорусі: Народ не мав вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала так звані вибори в Білорусі, наголосивши, що білоруський народ не мав вибору.

Про це Бербок написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Народ Білорусі не мав вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії. Замість вільних і чесних виборів, життя без страху і свавілля, вони щодня стикаються з утисками, репресіями і порушеннями прав людини", - написала вона.

Також Бербок зауважила, що понад 1200 осіб у Білорусі залишаються ув'язненими лише через те, що вони мали сміливість висловитися.

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"Ми їх не забуваємо. Усі політв'язні мають бути звільнені, а жорстокі репресії мають бути припинені. Ми глибоко поважаємо Світлану Тихановську та мужніх білорусів. Вони показують нам, наскільки важливою є боротьба за нашу демократію в Європі. Європейська родина тримає свої двері відчиненими – для демократичної та вільної Білорусі", - додала Бербок.

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Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.