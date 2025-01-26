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Новини
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Бербок про "вибори" в Білорусі: Народ не мав вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії

Вибори у Білорусі

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала так звані вибори в Білорусі, наголосивши, що білоруський народ не мав вибору.

Про це Бербок написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Народ Білорусі не мав вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії. Замість вільних і чесних виборів, життя без страху і свавілля, вони щодня стикаються з утисками, репресіями і порушеннями прав людини", - написала вона.

Також Бербок зауважила, що понад 1200 осіб у Білорусі залишаються ув'язненими лише через те, що вони мали сміливість висловитися.

Також читайте: У Білорусі розпочалися президентські "вибори". Литва посилила охорону кордонів

"Ми їх не забуваємо. Усі політв'язні мають бути звільнені, а жорстокі репресії мають бути припинені. Ми глибоко поважаємо Світлану Тихановську та мужніх білорусів. Вони показують нам, наскільки важливою є боротьба за нашу демократію в Європі. Європейська родина тримає свої двері відчиненими – для демократичної та вільної Білорусі", - додала Бербок.

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Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.

Автор: 

Білорусь (7963) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+3
Чувак, ты в Беларуси был? Я там был, мать оттуда и родственники там, в жопу их ВВП, и их жизнь. После Украины, там жить бы ты не захотел. Поверь. Если ты, конечно, не вырос в совке.
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27.01.2025 06:00
+2
На цьому прикладі скажіть-покажіть всім в ЄС ,що вас-їх чекає, якщо вони і далі будуть потурати путлеру , ніжитись в "теплій ванні", надіятись на "паперове" НАТО, а не витрачати на озброєння та допомагати Україні.
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27.01.2025 10:19
+1
а у румунів був?
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26.01.2025 23:20
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Дивіться-дивіться, живий і неляканий ватоцефал по Цензору стрибає як лось по Хрещатику, оце чудасія 😹
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27.01.2025 01:24 Відповісти
а у румунів був?
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26.01.2025 23:20 Відповісти
Если бы на выборах что то решалось кто бы нас туда подпустил. В Румынии что то начало идти не так и старшие товарищи подправили ситуацию
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27.01.2025 07:34 Відповісти
Тобто - ФРН , тепер , розірве всі відносини з Білорусю - дипломатичні та економічні ... так ? Ні ...? От і нічого триндіти - ломаної копійки не варті всі ці розмови ...
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26.01.2025 23:24 Відповісти
А в ЕС народ имел "выбор" и выбрал фицо и орбана... И многих других.
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26.01.2025 23:37 Відповісти
То краще "крєпкая рука" якогось недолугого колгоспника?
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26.01.2025 23:43 Відповісти
Як і у північній кореї
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26.01.2025 23:53 Відповісти
Чувак, ты в Беларуси был? Я там был, мать оттуда и родственники там, в жопу их ВВП, и их жизнь. После Украины, там жить бы ты не захотел. Поверь. Если ты, конечно, не вырос в совке.
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27.01.2025 06:00 Відповісти
Совкодрочер детектед
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27.01.2025 06:13 Відповісти
Як тепер жити.
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27.01.2025 00:09 Відповісти
Є мудрий нарід, є скрєпний нарід.є пенсійний нарід, є нарід " па-пріколу", є під Покровськом, Часівому, у Маріуполі є.. І у всіх "голос"..
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27.01.2025 00:24 Відповісти
Щоб ціла Бербок "вибори" в БРСР коментувала - забагато честі.
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27.01.2025 09:04 Відповісти
Такі самі будуть вибори в Україні.
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27.01.2025 09:44 Відповісти
На цьому прикладі скажіть-покажіть всім в ЄС ,що вас-їх чекає, якщо вони і далі будуть потурати путлеру , ніжитись в "теплій ванні", надіятись на "паперове" НАТО, а не витрачати на озброєння та допомагати Україні.
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27.01.2025 10:19 Відповісти
 
 