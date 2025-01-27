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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 831 620 осіб (+1430 за добу), 9871 танк, 22 339 артсистеми, 20 561 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 831 620 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 831620 (+1430) осіб,

танків ‒ 9871 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 20561 (+12) од,

артилерійських систем – 22339 (+16) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),

крилаті ракети  ‒ 3053 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 3716 (+1)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) ліквідація (4050) знищення (7483)


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по чумардосам грудневий рекорд перевершити не вдасться.
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27.01.2025 07:34 Відповісти
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27.01.2025 08:01 Відповісти
Грудень - 48 670
Середньодобово на зараз як і в грудні 1 570
1 570х5+40 820=48 670
Доречі 40 тис на зараз з початку місяця
Так що будемо подивитись - миличні батальйони зараз як попруть..
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27.01.2025 08:05 Відповісти
ну да, я коли рахував, то пропустив вчорашніх чумардосів додати.
Якби https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1iargfm/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ таких бомберів побільше, то добових і за дві тисячі би завалювало.
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27.01.2025 08:16 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.01.2025 08:09 Відповісти
Минув 3995 день москальсько-української війни.
91 одиниця знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Все просіло крім м'яса.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 831 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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27.01.2025 08:50 Відповісти
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27.01.2025 09:04 Відповісти
Трохи усе просіло, окрім нескінченних лемінгів з Мордовії...
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27.01.2025 17:01 Відповісти
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно становлять ... Потрібно виправити на 27.01.2025(невже так важко ставити реальні дати?)
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28.01.2025 08:06 Відповісти
 
 