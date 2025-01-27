Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 831 620 осіб (+1430 за добу), 9871 танк, 22 339 артсистеми, 20 561 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 831 620 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 831620 (+1430) осіб,
танків ‒ 9871 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 20561 (+12) од,
артилерійських систем – 22339 (+16) од,
РСЗВ – 1263 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23327 (+74),
крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59) од,
спеціальна техніка ‒ 3716 (+1)
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Середньодобово на зараз як і в грудні 1 570
1 570х5+40 820=48 670
Доречі 40 тис на зараз з початку місяця
Так що будемо подивитись - миличні батальйони зараз як попруть..
Якби https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1iargfm/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ таких бомберів побільше, то добових і за дві тисячі би завалювало.
91 одиниця знищеної техніки та 1430! чумардосів за день.
Все просіло крім м'яса.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 831 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.