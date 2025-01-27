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Вночі ворог атакував безпілотниками Сумську громаду: пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти

шахеди

Російські загарбники у ніч проти 27 січня атакували безпілотниками Сумщину. У Сумах та селі Піщане пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА 

"Унаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти. В результаті атаки постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на місцях вибухів працюють відповідні служби.

Сили ППО вночі знищили 7 ворожих "шахедів". З початку 2025 року підрозділи ППО області знищили 242 російські безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня загарбники обстріляли 10 громад Сумщини: атакували з артилерії, мінометів та FPV-дронами

Автор: 

Сумська область (3820) Суми (904) Шахед (1131) Сумський район (242) Піщане (2)


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