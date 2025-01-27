Вночі ворог атакував безпілотниками Сумську громаду: пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти
Російські загарбники у ніч проти 27 січня атакували безпілотниками Сумщину. У Сумах та селі Піщане пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА
"Унаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти. В результаті атаки постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі на місцях вибухів працюють відповідні служби.
Сили ППО вночі знищили 7 ворожих "шахедів". З початку 2025 року підрозділи ППО області знищили 242 російські безпілотники.
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