Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками: пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та три багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
У ніч на понеділок, 27 січня, під час повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.
У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.
По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.
Є руйнування на території промислового підприємства.
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Ig Shu
показати весь коментар27.01.2025 12:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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