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Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками: пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та три багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

У ніч на понеділок, 27 січня, під час повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 13  безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.

Є руйнування на території промислового підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

безпілотник (4296) Дніпро (3295) Дніпропетровська область (3836) Дніпровський район (94) Самарівський район (5)


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підвісьте на дирижаблі бородату бабцю, не дарма ж його від США віслюк ховає, а перед тим воно ображене продалось кацапам...
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27.01.2025 12:48 Відповісти
 
 