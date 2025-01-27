Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками: пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та три багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

У ніч на понеділок, 27 січня, під час повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили.

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.

Є руйнування на території промислового підприємства.

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