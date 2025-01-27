Атака "шахедів" на Хмельниччині: пошкоджено будинок
В ніч на 27 січня 2025 року сили ППО знищили 7 російських "шахедів" на Хмельниччині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку. Повідомлення про травмованих чи загиблих не надходило", - йдеться в повідомленні.
Атака РФ 27 січня
Війська РФ атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 57 зі 104 "Шахедів", ще 39 дронів - локаційно втрачені.
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