Атака "шахедів" на Хмельниччині: пошкоджено будинок

В ніч на 27 січня 2025 року сили ППО знищили 7 російських "шахедів" на Хмельниччині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку. Повідомлення про травмованих чи загиблих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Атака РФ 27 січня

Війська РФ атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 57 зі 104 "Шахедів", ще 39 дронів - локаційно втрачені.

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