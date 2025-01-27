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Знищено 57 зі 104 "Шахедів", ще 39 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Сили ППО впродовж доби збили 57 БпЛА ворога

У ніч на понеділок, 27 січня 2025 року, війська РФ атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів збила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО впродовж тижня збили понад 500 повітряних цілей росіян. ІНФОГРАФІКА

Наслідки атаки

Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, ввечері неділі, 26 січня, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники. Також зазначалося, що на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру

Автор: 

ППО (3261) Повітряні сили (2733) Шахед (1131)


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Не стогни,підарок..
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27.01.2025 09:43 Відповісти
Уся Україна від вас, ZE - мерзотників уже стогне. Лише ви продовжуєте свої "потужно-переможні" відосіки , марафони і гастролі.
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27.01.2025 09:59 Відповісти
Звертайся до Зе-мерзотників,а наших захисників не чіпай,потворо..
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27.01.2025 10:04 Відповісти
Про досягнення нєпробіваємой ПВО вялікой рассєі нічого розказати не хочете?
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27.01.2025 10:08 Відповісти
Він вже нічого не скаже-забанили козла..
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27.01.2025 10:26 Відповісти
Мені до ср-ки ПВО росії! Я українець, живу і працюю (42 роки неперервного стажу) в Україні, мої сини воюють на фронтах, я плачу податки і у праві вимагати від свого керівництва захистити мій дім і мою сім"ю. А не мовчки спостерігати, як під.раси з Банкової, ГШ, МО, Уряду ... грабують, дають добивати і здають мою Батьківщину кацапам. А інші під.раси - подоляки (типа "січень") потужно-переможно скавчать і затикають роти (банять), хто не подобається.
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27.01.2025 14:40 Відповісти
За кого у 19-му ви з синами голосували?
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27.01.2025 14:47 Відповісти
 
 