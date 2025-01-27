На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру (оновлено)
У ніч проти 27 січня на території Івано-Франківської області пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що у регіоні вибухи пролунали тричі за ніч.
Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06.
Повітряні сили повідомили про БпЛА в центрі Івано-Франківської області курсом на захід і південний захід.
Про повторні вибухи на Івано-Франківщині "Суспільне" повідомило о 2:19, 2:35, 3:00.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.
Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті.
Повітряні сили зазначили про БпЛА на сході Івано-Франківської області західним курсом.
О 5: 34 "Суспільне" повідомило, що в місті вдесяте за ніч було чути звуки вибухів.
О 5:35 Марцінків знову повідомив про роботу ППО.
За інформацією КП "Електроавтотранс", громадський транспорт Івано-Франківська вийде на маршрути з запізненням.
"Тільки після оголошення відбою автобуси, тролейбуси виїдуть на свої маршрути зі значним запізненням. Прохання з розумінням ставитися до даної ситуації", - йдеться в повідомленні.
Згодом Марцінків повідомив деталі ворожої атаки.
"Ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна", - йдеться в повідомленні.
Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під ударом росіян була критична інфраструктура регіону; внаслідок атаки спалахнула пожежа.
"Зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби", - зазначила вона.
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звинувачувати ППОшників в тому що вони навмисно пропускають
Я впевнений ти з нею не перши раз по життю стикаєшся.
Але виглядає це нах... нікому не треба за 3 роки війни...
З кулеметом не стою,але ось тільки з такими,як я,70+ наклепали з півтонни скоб для будівництва бліндажівднями відправка.
А ви що зробили для перемоги?