На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру (оновлено)

У ніч проти 27 січня на території Івано-Франківської області пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що у регіоні вибухи пролунали тричі за ніч.

Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06.

Повітряні сили повідомили про БпЛА в центрі Івано-Франківської області курсом на захід і південний захід.

Про повторні вибухи на Івано-Франківщині "Суспільне" повідомило о 2:19, 2:35, 3:00.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.

Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті.

Повітряні сили зазначили про БпЛА на сході Івано-Франківської області західним курсом.

О 5: 34 "Суспільне" повідомило, що в місті вдесяте за ніч було чути звуки вибухів.

О 5:35 Марцінків знову повідомив про роботу ППО.

За інформацією КП "Електроавтотранс", громадський транспорт Івано-Франківська вийде на маршрути з запізненням.

"Тільки після оголошення відбою автобуси, тролейбуси виїдуть на свої маршрути зі значним запізненням. Прохання з розумінням ставитися до даної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Згодом Марцінків повідомив деталі ворожої атаки.

"Ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна", - йдеться в повідомленні.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під ударом росіян була критична інфраструктура регіону; внаслідок атаки спалахнула пожежа.

"Зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби", - зазначила вона.

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