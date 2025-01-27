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На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру (оновлено)

Ворог масовано атаква Прикарпаття шахедами

У ніч проти 27 січня на території Івано-Франківської області пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що у регіоні вибухи пролунали тричі за ніч.

Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06.

Повітряні сили повідомили про БпЛА в центрі Івано-Франківської області курсом на захід і південний захід.

Про повторні вибухи на Івано-Франківщині "Суспільне" повідомило о 2:19, 2:35, 3:00.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.

Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті.

Повітряні сили зазначили про БпЛА на сході Івано-Франківської області західним курсом.

О 5: 34 "Суспільне" повідомило, що в місті вдесяте за ніч було чути звуки вибухів.

О 5:35 Марцінків знову повідомив про роботу ППО.

За інформацією КП "Електроавтотранс", громадський транспорт Івано-Франківська вийде на маршрути з запізненням.

"Тільки після оголошення відбою автобуси, тролейбуси виїдуть на свої маршрути зі значним запізненням. Прохання з розумінням ставитися до даної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Згодом Марцінків повідомив деталі ворожої атаки.

"Ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна", - йдеться в  повідомленні.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що  під ударом росіян була критична інфраструктура регіону; внаслідок атаки спалахнула пожежа.

"Зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4296) вибух (4507) Івано-Франківськ (523) Івано-Франківська область (956) Івано-Франківський район (14)


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Топ коментарі
+11
Ти дебіл і не сперечайся..
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27.01.2025 06:48
+11
Они летают довольно низко, локационно их трудно засечь, только акустически. И летают над лесами, вдоль рек где их довольно трудно сбить. Что бы всю территорию прикрыть, надо очень много людей, средств ПВО.
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27.01.2025 07:31
+8
Ні, ти точно дебіл.
звинувачувати ППОшників в тому що вони навмисно пропускають
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27.01.2025 08:01
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Ти дебіл і не сперечайся..
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27.01.2025 06:48 Відповісти
Ти сопляк кого дебілом назвав?
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27.01.2025 07:55 Відповісти
Ні, ти точно дебіл.
звинувачувати ППОшників в тому що вони навмисно пропускають
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27.01.2025 08:01 Відповісти
Ну,по-перше,я тільки припустив,а по-друге,тільки ненормальні кацапчуки можуть тикати незнайомій,і я так думаю,набагато старшій людині і її обзивати.
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27.01.2025 08:16 Відповісти
Просто не сперечайся з цією оцінкою.
Я впевнений ти з нею не перши раз по життю стикаєшся.
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27.01.2025 13:25 Відповісти
Так тільки кацапи перекручують сказане.І злоби як у кацапчуків.Нормальні українці довдять свою правоту ввічливо і фактами.
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27.01.2025 08:22 Відповісти
Твій допис свідчить про те,що ти дебіл..
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27.01.2025 08:02 Відповісти
Треба менше бухати. Або коли бухаєте, відкладати подалі телефон та клавіатуру
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27.01.2025 08:15 Відповісти
А стосовно бухання,останню чарку випив років 40 тому.
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27.01.2025 08:17 Відповісти
ви відклали телефон?
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27.01.2025 08:50 Відповісти
Они летают довольно низко, локационно их трудно засечь, только акустически. И летают над лесами, вдоль рек где их довольно трудно сбить. Что бы всю территорию прикрыть, надо очень много людей, средств ПВО.
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27.01.2025 07:31 Відповісти
Тому що їх треба збивати іншими дронами, швидкість 250-280 км не складно досягти з зарядом 1 кг що більш чим достатньо покласти шахед...

Але виглядає це нах... нікому не треба за 3 роки війни...
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27.01.2025 17:03 Відповісти
«спеціально пропускають» - ти або дебіл, або москальський бот, або одне і друге одночасно
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27.01.2025 08:07 Відповісти
Не тільки ти д...біл, а ще й ті п'ятеро, що тебе лайкнули! В тебе є весела компанія в дурці! Ви з однієї палати?
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27.01.2025 08:17 Відповісти
Від дебіла чую.
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27.01.2025 08:19 Відповісти
Не сперичайся, тобі вже купа народу поставила діагноз! Це ж які більярдно-шарові мізки треба мати, щоб припускати ніби наше ППО навмисно пропускає шахеди! Та не переймайся, Земля плоска, а ***** лежить в холодильнику
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27.01.2025 08:25 Відповісти
А що ж ви зі своїм кулеметом валяєтесь на дивані, замість того, щоб збивати шахеди?
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27.01.2025 08:52 Відповісти
А ви що робите?
З кулеметом не стою,але ось тільки з такими,як я,70+ наклепали з півтонни скоб для будівництва бліндажівднями відправка.
А ви що зробили для перемоги?
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27.01.2025 11:39 Відповісти
Ну, якщо в ваші 70+ не дано розуміти що таке ППО, що таке територія України, та що таке ворожі повітряні засоби ураження, то лежіть мовчки і не відсвічуйте.
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27.01.2025 12:14 Відповісти
Навіть над Києвом, де купа ППО-літають собі над головами. По ним працюють ще від Броварів, а вони на правий берег перелітати встигають. Те ж саме-зі сторони Вишгорода, Бородянки у бік центру. За твоєю логікою-навмисно не влучають по них ? Ти-з тих хто рахує 1 куля=1 дохлий орк ? Випустила мобільна вогнева група чергу з кулемета і одразу шахед впав ? І ці мобільні вогневі групи напевно кожен кілометр прикривають ?
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27.01.2025 08:59 Відповісти
Можете долучитися до ППО і от так ночами по лісам-полям в туман, чи дощ на швидкості ганятися за дронами, які спеціально запускають через складнодоступні місця. Зажерлися ви у Франківську, бо запустили вночі майже під сотню дронів і якби хотіли «пропустити», то пропустили б всі, і біди би було багато.
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27.01.2025 09:03 Відповісти
телемарафон дивись, там все є
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27.01.2025 08:18 Відповісти
не пиши маячню
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27.01.2025 08:31 Відповісти
Росія повинна бути знищена
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27.01.2025 08:06 Відповісти
Кацапські дрони прилітають таким чином, як і наші на територію окупанта більше тисячі км
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27.01.2025 08:10 Відповісти
Те, що массово атакували Дніпропетровщину, чомусь взагалі нікого не "торкнуло"...
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27.01.2025 09:04 Відповісти
Так же как и Сумскую область атаковали, но это уже обыденность. Такое мало кому интересно. А тут вот "сенсация", вон аж куда дроны долетели...
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27.01.2025 09:20 Відповісти
За Донеччину взагалі не згадують, хоча там щодня прильоти як і Харківщину... Дивна логіка журнашл@#...
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28.01.2025 07:41 Відповісти
Інфа 100% ?
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27.01.2025 10:14 Відповісти
Дрони треба збивати дронами або легкомоторними літаками, те що зараз відбувається засоби другої світової війни, причому тоді ще й зенітні гармати використовували та аеростати.
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27.01.2025 17:02 Відповісти
 
 