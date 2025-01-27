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В останній момент Угорщина погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії, - Politico

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Будапешт погодився піти на поступки та підтримати санкції проти РФ в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, "не є базовим сценарієм", заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості... Це також обмежило б США [з погляду] варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі", - зазначив глава МЗС Литви.

Загроза Угорщини викликала попередження на високому рівні, зокрема з боку прем'єр-міністра Польщі Туска, який написав у X:

"Якщо [Орбан] справді заблокує європейські санкції в ключовий момент для війни, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього".

Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина "грає з вогнем" і "закладає бомбу в трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.

"Їм [угорцям] подобається драма", - сказав третій дипломат ЄС, додавши, що заходи буде продовжено в тій чи іншій формі.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Раніше повідомлялось,  що зранку 27 січня посли країн ЄС проведуть зустріч, присвячену питанням енергетичної безпеки. Основна мета переговорів - врегулювати розбіжності з Угорщиною, яка погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії.

У грудні Євросоюз схвалив вже 15-й пакет санкцій проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні угорський прем'єр Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.

Ще у листопаді Орбан заявляв, що Європейський Союз повинен переглянути санкції проти Росії, оскільки вони обумовлюють високі ціни на енергоносії, що перешкоджає економічній конкурентоспроможності блоку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Орбан заблокує санкції ЄС проти РФ, стане зрозуміло, що він грає в команді Путіна, - Туск

Автор: 

Угорщина (2335) росія (65883) санкції (12058) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+12
Повиламувалися, отримали перелік можливих звіздюлєй і погодилися на Будапештський меморандум.
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27.01.2025 10:36
+6
Це все таки маразм що рішення в ЄС має бути одноголосним. Московському режиму чи Китаю достатньо підкупити лиш одного і вся Європа в жопі.
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27.01.2025 10:42
+5
На жаль, ось така хєрня не лише в ЄС, але й у НАТО. Та й у Радбезі ООН ж вето. Чому не можна приймати рішення якщо не простою, то хоча б переважною більшістю? Ну і механізм подолання вето прописати, як це є в парламентах більшості країн...
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27.01.2025 10:47
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в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки"
Гідний обмін, ящітаю. Тре продовжувати в тому ж дусі, й з Фіцой також.
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27.01.2025 10:32 Відповісти
Повиламувалися, отримали перелік можливих звіздюлєй і погодилися на Будапештський меморандум.
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27.01.2025 10:36 Відповісти
І що, навіть дотацій від ЄС не вибили? Тю...
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27.01.2025 10:46 Відповісти
Нафта падає в ціні, оскільки Трамп повторно закликав ОПЕК знизити ціни
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27.01.2025 10:37 Відповісти
зара очевидно хто сильніший та попаяніший - головний у світі
місце до речі поки що вакантне
омерика зовсім не велика
там влада куколдів була

подивимось на доню...
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27.01.2025 10:38 Відповісти
де ж стільки кофа та туалетів набрати, що б орбан кожного разу туди ховався?
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27.01.2025 10:38 Відповісти
"Кіно, вино і доміно..." Орбан уже не знає, що робить... Спроби "усістися на двох стільцях" призводять до того, що він собі, раз-поз-раз ущемлює собі яйця...
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27.01.2025 10:39 Відповісти
Це все таки маразм що рішення в ЄС має бути одноголосним. Московському режиму чи Китаю достатньо підкупити лиш одного і вся Європа в жопі.
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27.01.2025 10:42 Відповісти
На жаль, ось така хєрня не лише в ЄС, але й у НАТО. Та й у Радбезі ООН ж вето. Чому не можна приймати рішення якщо не простою, то хоча б переважною більшістю? Ну і механізм подолання вето прописати, як це є в парламентах більшості країн...
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27.01.2025 10:47 Відповісти
кава?
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27.01.2025 10:44 Відповісти
Вона, з пургеном.
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27.01.2025 11:43 Відповісти
Ось що життєдайний КОПНЯК робить з уграми і колумбійцями. Кацапи, готуйте "булки".
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27.01.2025 10:44 Відповісти
Навели приклад фіцо тому і маємо страх робить людей поступливими
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27.01.2025 10:57 Відповісти
Вітя відсмоктав.
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27.01.2025 11:07 Відповісти
Право ВЕТО - це повна... ганьба. Кривавий луб'янський вибл*док фактично має таке право в СБ ООН, ЄС, НАТО... Достатньо придбати одного (найдешевшого з усіх) ЧЛЕНА (орбана, фіцо тощо)...
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27.01.2025 11:08 Відповісти
Очко не залізне....🤣🤣🤣
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27.01.2025 11:10 Відповісти
Угорщина при Орбані - європейська Баба Яга, яка майже завжди проти світової безпеки і на стороні Путіна. Консенсуальність загроза європейській безпеці. В ООН агресор має право вето, в Європі консенсус - в результаті бездіяльність, безпорадність.
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27.01.2025 11:24 Відповісти
Заїбала Угорщина
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27.01.2025 11:24 Відповісти
Шо, ******* мабуть за яйоли трохи притиснули?
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27.01.2025 11:29 Відповісти
Винести на голосування постанову про виключення Угорщини з ЄС.Звісно,Словаччина буде проти.Тоді відразу другу постанову про виключення Угорщини і Словаччини.І мати спокій...
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27.01.2025 11:32 Відповісти
от....ли паскуду в обидві дірки, напросилася
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27.01.2025 11:45 Відповісти
в Кремлі помітили потуги свого ЧмОрбана..
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27.01.2025 15:25 Відповісти
 
 