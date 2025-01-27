В останній момент Угорщина погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії, - Politico
Будапешт погодився піти на поступки та підтримати санкції проти РФ в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, "не є базовим сценарієм", заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
"Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості... Це також обмежило б США [з погляду] варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі", - зазначив глава МЗС Литви.
Загроза Угорщини викликала попередження на високому рівні, зокрема з боку прем'єр-міністра Польщі Туска, який написав у X:
"Якщо [Орбан] справді заблокує європейські санкції в ключовий момент для війни, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього".
Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина "грає з вогнем" і "закладає бомбу в трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.
"Їм [угорцям] подобається драма", - сказав третій дипломат ЄС, додавши, що заходи буде продовжено в тій чи іншій формі.
ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.
Раніше повідомлялось, що зранку 27 січня посли країн ЄС проведуть зустріч, присвячену питанням енергетичної безпеки. Основна мета переговорів - врегулювати розбіжності з Угорщиною, яка погрожує заблокувати продовження санкцій проти Росії.
У грудні Євросоюз схвалив вже 15-й пакет санкцій проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.
Раніше продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні угорський прем'єр Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.
Ще у листопаді Орбан заявляв, що Європейський Союз повинен переглянути санкції проти Росії, оскільки вони обумовлюють високі ціни на енергоносії, що перешкоджає економічній конкурентоспроможності блоку.
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Гідний обмін, ящітаю. Тре продовжувати в тому ж дусі, й з Фіцой також.
місце до речі поки що вакантне
омерика зовсім не велика
там влада куколдів була
подивимось на доню...