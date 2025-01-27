Рашисти обстрілюють із артилерії Нікополь: 5 осіб поранено, пошкоджено промпідприємство

Від ранку 27 січня 2025 року російська армія тероризує Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок артобстрілу постраждали п’ятеро чоловіків від 30 до 39 років.

Всіх госпіталізовано.

Також повідомляється, що через ворожі обстріли сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. Пошкоджено промислове підприємство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни близько 10 разів атакували Нікопольщину

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками: пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та три багатоповерхівки.