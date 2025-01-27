УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6208 відвідувачів онлайн
Новини
415 2

Створено два резервні центри для підтримки звільнених з полону військових, - Міноборони

Скільки українців загинули у полоні

Міністерство оборони України визначило два додаткові центри, де військовослужбовцям, звільненим із російського полону, надаватимуть комплексну медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми створюємо систему підтримки для наших військових, які пережили полон. Кожен центр реінтеграції матиме фахівців для індивідуального підходу до реабілітації - від медичного огляду до психологічної адаптації", - зазначив т.в.о. державного секретаря Міноборони Нікіта Нікітенко.

Як зазначається, ці центри, розташовані в центральному регіоні України, доповнять наявну мережу закладів охорони здоров'я Міністерства оборони. Вони працюватимуть у рамках положень нового закону України про соціальний захист військовослужбовців, який передбачає обов’язкові реінтеграційні заходи для звільнених із полону.

Підтримка охоплюватиме військовослужбовців Збройних сил України, розвідувального органу Міністерства оборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жумаділов зареєстрований як керівник Агенції оборонних закупівель у ЄДР. ДОКУМЕНТ

Автор: 

військовополонені (980) Міноборони (7456) полон (1579)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачекайте, а в нас вже ніби є необхідна структура - ТЦК та СП, де на секундочку СП - соціальна підтримка. Описане в статті повністю підпадає під термін "соціальна підтримка", але ж напевно не для того стадо полковників посадили в зручні крісла, щоб вони ще комусь помагали...
показати весь коментар
27.01.2025 11:19 Відповісти
Найкраща підтримка - це унеможливити полонених поверненню до служби.
показати весь коментар
27.01.2025 12:39 Відповісти
 
 