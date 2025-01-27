Створено два резервні центри для підтримки звільнених з полону військових, - Міноборони

Міністерство оборони України визначило два додаткові центри, де військовослужбовцям, звільненим із російського полону, надаватимуть комплексну медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми створюємо систему підтримки для наших військових, які пережили полон. Кожен центр реінтеграції матиме фахівців для індивідуального підходу до реабілітації - від медичного огляду до психологічної адаптації", - зазначив т.в.о. державного секретаря Міноборони Нікіта Нікітенко.

Як зазначається, ці центри, розташовані в центральному регіоні України, доповнять наявну мережу закладів охорони здоров'я Міністерства оборони. Вони працюватимуть у рамках положень нового закону України про соціальний захист військовослужбовців, який передбачає обов’язкові реінтеграційні заходи для звільнених із полону.

Підтримка охоплюватиме військовослужбовців Збройних сил України, розвідувального органу Міністерства оборони та Державної спеціальної служби транспорту.

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