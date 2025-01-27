Війська РФ підірвали труби каналу Сіверський Донець, щоб прискорити наступ на Часів Яр, - ОТУ "Луганськ"

Упродовж останнього тижня російські загарбники посилили тиск на Сили оборони України на напрямку Часового Яру. Зокрема, у кількох місцях каналу Сіверський Донець підірвали труби, щоб створити проходи для застосування техніки під час проведення наступальних дій.

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.

"Активність на Часовому Яру збільшилась. За останній тиждень противник значно посилив тиск на Сили оборони України, активніше почав застосовувати техніку, як-от бойові броньовані машини разом з десантом. У декількох місцях каналу Сіверський Донець він підірвав труби з метою створення проходів для застосування техніки для подальших штурмових дій, (можливо, навіть мотоциклів), для налагодження логістичного забезпечення наступальних підрозділів, а також для наступальних дій. Таким чином, росіяни намагаються розширити лінію бойового зіткнення саме на напрямку Часового Яру", - сказав Запорожець.

Він також підтвердив, що на південно-східних околицях на напрямку Часового Яру зафіксована наявність російського спецзагону "Ахмат" та формування "Русич". Він уточнив, що в перехопленнях чути, як ворог застосовує військову термінологію, що свідчить про його навченість у штурмових діях і розуміння щодо застосування штурмових підрозділів.

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"Наскільки вони навчені - оцінити важко, адже стрілецькі бої відбуваються не так часто, а ворог тисне на позиції, використовуючи артилерійські обстріли, застосовуючи FPV-дрони. За минулий тиждень на всій операційній зоні було застосовано 999 FPV-дронів", - сказав речник ОТУ "Луганськ".

Речник також поінформував, що упродовж минулої доби ворог здійснив 685 обстрілів у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", найбільше атак - на напрямку Часового Яру, 244 обстріли.

Раніше в ОТУ "Луганськ" наголошували, що Росіяни не полишають спроб захопити Часів Яр. За даними ОСУВ "Хортиця" у Часовому Яру ідуть міські бої. Окупанти руйнують місто, оскільки їм потрібна лише територія.