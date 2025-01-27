Тривають бої у Великій Новосілці та міській забудові Часового Яру і Торецька, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 26 січня 2025 року, на Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції у Вовчанську. Успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник також безуспішно проводив наступальні дії в районах Колісниківки, Загризового, Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Колодязі та Ямполівки. Втрат позицій не допущено.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках російські війська намагалися прорвати нашу оборону неподалік Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Кримського та Щербинівки. Бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. По Часовому Яру противник здійснив 150, а по Торецьку – 91 артилерійський обстріл та один авіаудар КАБом. Активно застосовував БПЛА різних типів. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

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"На Покровському напрямку тривали важки бої в Лисівці, Зеленому, Котлиному, Надіївці та Шевченко. Також окупанти атакували позиції наших військ неподалік Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Удачного, Успенівки, Дачного та Янтарного. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник за підтримки артилерії та БПЛА проводив наступальні дії в районах Нового Комара, Розливу та Улаклів. Тривають бої у Великій Новосілці. По наших позиціях в цьому населеному пункті ворог здійснив майже 30 артобстрілів. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці у напружених оборонних боях.