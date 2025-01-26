У Великій Новосілці росіяни дійшли до стадіону "Колос", - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники мають просування у Великій Новосілці Донецької області. На котельні за стадіоном "Колос" окупанти поставили прапор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Росіяни там фіксуються з учора, але це, скажімо так, не зовсім центр. Вони поставили прапор на котельні за стадіоном "Колос"", - сказав речник.

Він додав, що не може коментувати переміщення українських військ у районі Великої Новосілки, оскільки це може поставити під загрозу оборонну операцію.

"Ситуація перебуває на постійному нагляді й ОСУВ "Хортиця", і нашого штабу. Робиться усе, щоб вирівняти ситуацію", - додав Трегубов.

Нагадаємо, зранку військові 110 ОМБр повідомили, що загрози оточення наших підрозділів у Великій Новосілці немає. Раніше в DeepState заявили, що окупанти вже фіксуються в центрі Великої Новосілки.

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