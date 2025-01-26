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В Великой Новоселке россияне дошли до стадиона "Колос", - ОСГВ "Хортица"

Окупанти у Великій Новосілці

Российские захватчики имеют продвижение в Великой Новоселке Донецкой области. На котельной за стадионом "Колос" оккупанты поставили флаг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Россияне там фиксируются со вчерашнего дня, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - сказал спикер.

Он добавил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе Великой Новоселки, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.

"Ситуация находится на постоянном наблюдении и ОСГВ "Хортица", и нашего штаба. Делается все, чтобы выровнять ситуацию", - добавил Трегубов.

Напомним, утром военные 110 ОМБр сообщили, что угрозы окружения наших подразделений в Великой Новоселке нет. Ранее в DeepState заявили, что оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки.

Также читайте: Есть определенные планы для недопущения оцепления Великой Новоселки войсками РФ, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (415) Донецкая область (9910) боевые действия (4253) Волновахский район (265) Новоселовка (59) война в Украине (4489)


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А за Курахове є новини?
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26.01.2025 12:45 Ответить
не всрусь, не всрусь, не всрусь - це не я, це не я.....
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26.01.2025 12:56 Ответить
Колос, как раз в центре. По Гагарина 300 метров, мимо новой почты к налоговой. Взяли больницу и гимназию.
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26.01.2025 17:06 Ответить
 
 