В Великой Новоселке россияне дошли до стадиона "Колос", - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики имеют продвижение в Великой Новоселке Донецкой области. На котельной за стадионом "Колос" оккупанты поставили флаг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Россияне там фиксируются со вчерашнего дня, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - сказал спикер.

Он добавил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе Великой Новоселки, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.

"Ситуация находится на постоянном наблюдении и ОСГВ "Хортица", и нашего штаба. Делается все, чтобы выровнять ситуацию", - добавил Трегубов.

Напомним, утром военные 110 ОМБр сообщили, что угрозы окружения наших подразделений в Великой Новоселке нет. Ранее в DeepState заявили, что оккупанты уже фиксируются в центре Великой Новоселки.

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