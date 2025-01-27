ЄС обговорює продовження санкцій проти Росії та підтримку України, - Каллас

Рада міністрів ЄС із закордонних справ сьогодні розглядає питання продовження санкцій проти Росії, посилення тиску на агресора та подальшу підтримку України.

Про це повідомла висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком зустрічі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я очікую рішення про продовження існуючих санкцій. Добре, що ми обговоримо, що ми можемо зробити більше, щоб посилити тиск на Росію, щоб вона завершила цю війну. Це також добре, що президент Трамп здійснює тиск на Росію і говорить, що це в їх руках зупинити війну", - заявила Каллас.

Міністри також торкнулися теми гібридних загроз у Балтійському морі та по всій Європі, обговорюючи шляхи ефективної протидії таким викликам.

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Ще однією темою порядку денного стали відносини ЄС із новою адміністрацією США, розвиток ситуації на Близькому Сході, а також перспективи відкриття дипломатичного Представництва ЄС у Сирії для моніторингу ситуації.

"Коли відбуваються вибори та приходить нова адміністрація, ми маємо працювати з нею. Безумовно, стиль різних адміністрацій відмінний, маємо адаптувати методи нашої роботи до цього. Але я очікую дуже добре співробітництво також з новою адміністрацією США", - додала Каллас.

Під час обговорення російської агресії проти України європейські міністри планують заслухати міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який долучиться до дискусії у форматі телеконференції.

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