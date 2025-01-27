Бійці штурмують та зачищають будівлю з окупантами у Торецьку: "Закріпилися на першому етажі. Чотири полонені п#дари". ВIДЕО
Українські бійці із спецпідрозділу поліції КОРД захопили будівлю у Торецьку на Донеччині та полонили чотирьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів.
"Зачистка будівлі, зайнятої російською піхотою в Торецьку Донецької області, бійцями підрозділу поліції особливого призначення КОРД", - зазначається у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у зеленського, з приблудами95 в Урядовому кварталі95, головне деньог натирати млрд грн!
Стефанчуки+разумков та гончарук+шмигаль, цьому підтвердження, разом з прокурорськими з ГПУ та суддівськими!
УСІЖ вони, УЖЕ інваліди та пенсіонери, на державних посадах і записами у трудовій!?
Прострочені з Урядового кварталу95, щоденно грабують Українців та здають Україну прутіну, як і беркутню та вагнерівців....
А теперь так же - с оккупантами на Банковой.