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Бійці штурмують та зачищають будівлю з окупантами у Торецьку: "Закріпилися на першому етажі. Чотири полонені п#дари". ВIДЕО

Українські бійці із спецпідрозділу поліції КОРД захопили будівлю у Торецьку на Донеччині та полонили чотирьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів.

"Зачистка будівлі, зайнятої російською піхотою в Торецьку Донецької області, бійцями підрозділу поліції особливого призначення КОРД", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Український воїн в бою влучно повертає окупантам кинуту ними гранату. ВIДЕО

Автор: 

війна (1427) Донецька область (8744) КОРД (137) Торецьк (500) бій (177) Бахмутський район (472)


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Не зрозумів, один підор застрелився, чи просто погано себе поводив?
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27.01.2025 11:33 Відповісти
мабуть застудився...
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27.01.2025 12:04 Відповісти
Бережи Вас Бог козаки
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27.01.2025 12:34 Відповісти
Захисникам України, дякуємо, за їх щоденну роботу !
А у зеленського, з приблудами95 в Урядовому кварталі95, головне деньог натирати млрд грн!
Стефанчуки+разумков та гончарук+шмигаль, цьому підтвердження, разом з прокурорськими з ГПУ та суддівськими!
УСІЖ вони, УЖЕ інваліди та пенсіонери, на державних посадах і записами у трудовій!?
Прострочені з Урядового кварталу95, щоденно грабують Українців та здають Україну прутіну, як і беркутню та вагнерівців....
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27.01.2025 13:44 Відповісти
Красиво.
А теперь так же - с оккупантами на Банковой.
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27.01.2025 15:16 Відповісти
Лица не заретушированы почему-то. Забыли?
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27.01.2025 17:25 Відповісти
А оператор безсмертний, судячи із зйомки.
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27.01.2025 21:48 Відповісти
 
 