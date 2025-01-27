Український воїн в бою влучно повертає окупантам кинуту ними гранату. ВIДЕО

Український воїн ухопив гранату, яку кинули у нього окупанти, та влучно повернув її у сховок із росіянами під час ближнього бою на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що боєць встигає кинути свою гранату, а потім ще й додав загарбникам їхню - вона саме упала поряд із українським захисником.

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