Український воїн в бою влучно повертає окупантам кинуту ними гранату. ВIДЕО
Український воїн ухопив гранату, яку кинули у нього окупанти, та влучно повернув її у сховок із росіянами під час ближнього бою на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що боєць встигає кинути свою гранату, а потім ще й додав загарбникам їхню - вона саме упала поряд із українським захисником.
Топ коментарі
+51 Дмитро Піталов
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+36 Михаил Грушевский
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+34 Urs
показати весь коментар27.01.2025 09:37 Посилання
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добре, що то то хоча б були не "умеровські міни", що не спрацьовують штатно, бо з разгулом зеленського саботажу зеленськими мародерами шанси на Перемогу становляться усе примарнішими..