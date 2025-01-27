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Український воїн в бою влучно повертає окупантам кинуту ними гранату. ВIДЕО

Український воїн ухопив гранату, яку кинули у нього окупанти, та влучно повернув її у сховок із росіянами під час ближнього бою на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що боєць встигає кинути свою гранату, а потім ще й додав загарбникам їхню - вона саме упала поряд із українським захисником.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники дронами знищують окупантів, які вирушили на штурм на мотоциклах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7483) Донецька область (8744) Покровськ (667) бій (177) Покровський район (675)


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Топ коментарі
+51
Та мабуть він ще й поранений, бо чомусь сидить при атаці на ворога... Дай Боже йому здоров'я та сил повбивати окупантів та вийти живим з цього замісу!!!
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27.01.2025 09:38
+36
Насправді кадри пєчальні. Маю надію він не був поранений і вибрався звідти.
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27.01.2025 09:43
+34
****** холоднокровність.
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27.01.2025 09:37
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Получи фашист гранату - розпишись за паровоз
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27.01.2025 09:31 Відповісти
Він з поганих москалів робить хороших.
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27.01.2025 09:37 Відповісти
"любезний" ,пройдите нах за хрюсским кораблем мац ква
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27.01.2025 09:40 Відповісти
****** холоднокровність.
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27.01.2025 09:37 Відповісти
Та там щось "О-го-го!" Кацапи кинули Ф-1. Запал УЗРГМ горить 3, 5 сек. Це ж треба ВСТИГНУТЬ перехопить і відкинуть назад!!!
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27.01.2025 11:59 Відповісти
..не горить, а затримка- якщо дуже грамотний..(- й мабуть не знаеш, як затримку прибрати..- вчися, л1зеш нявкнути..((
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27.01.2025 19:30 Відповісти
Ну-ну... Розкажи мені, "неграмотному", алгоритм дії УЗРГМ... Мабуть, сам його винаходив? Твоя "затримка" якраз і викликана "горінням" - бо саме на цьому процесі вона й працює - поки не вигорить заряд уповільнювача, ударник не нанесе удару по капсюлю-детонатору!
А "затримку" "прибрать" не можна - категорично забороняється розбирання запалів УЗРГМ будь-яких модифікацій!
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27.01.2025 19:40 Відповісти
В хлопця неймовірна витримка та хоробрість! Хитрий ворог-кацап міг кинути гранату з невеликою затримкою кидка... І тоді вибух відбувся б раніше... Ризик величезний, але наш хлопець ризикнув, не дав себе вбити та ще й, схоже, вкоротив рук кидалам у бліндажі.
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27.01.2025 18:17 Відповісти
Та мабуть він ще й поранений, бо чомусь сидить при атаці на ворога... Дай Боже йому здоров'я та сил повбивати окупантів та вийти живим з цього замісу!!!
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27.01.2025 09:38 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
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27.01.2025 09:41 Відповісти
Боже збережи Героя!🙏🙏🙏
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27.01.2025 10:15 Відповісти
Насправді кадри пєчальні. Маю надію він не був поранений і вибрався звідти.
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27.01.2025 09:43 Відповісти
х..ловеці здуріли в такого бумерангу
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27.01.2025 10:24 Відповісти
Чи існують справжні герої? Ось вони. А тепер відчуйте різницю з тими, хто був "героєм" в Україні до війни - Потап, Винник, Яма. Аж вивертає.
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27.01.2025 11:10 Відповісти
Чого вартує тільки бойко!
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27.01.2025 13:59 Відповісти
Може й не був поранений, від удару по капселю (у гранаті) до вибуху проходить 3,5 секунди, мені здається була затримка картинки, а наш воїн оперативно зреагував, коли вхопив гранату (на цей момент відбувається стоп відео), потім знову рух картинки, коли він швиргонув її у орківське лайно. Але він встиг.
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27.01.2025 11:31 Відповісти

добре, що то то хоча б були не "умеровські міни", що не спрацьовують штатно, бо з разгулом зеленського саботажу зеленськими мародерами шанси на Перемогу становляться усе примарнішими..
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27.01.2025 13:17 Відповісти
Вправно і вчасно.
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27.01.2025 13:30 Відповісти
надеюсь он выжил?? как это узнать?
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27.01.2025 16:49 Відповісти
Дай Бог герою спастись, вернуться к своим и выздороветь!
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27.01.2025 18:31 Відповісти
 
 