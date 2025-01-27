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Новини
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РФ поки не отримувала сигналів від США щодо контактів Путіна та Трампа, - Пєсков

У Кремлі прокоментували можливість контактів з Трампом

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ поки не отримувала від США сигналів щодо контактів Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують російські пропагандисти.

За його словами, готовність Росії зберігається.

Також він заявив, що місце можливої зустрічі обговорюється самими президентами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля американської сторони щодо досягнення мирного врегулювання між Україною та Росією вже розпочалися, але слід запитати Кремль, чи готовий він до мирної угоди.

Також Трамп заявив про готовність негайно зустрітися з Володимиром Путіним, щоб зупинити війну в Україні.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1681) путін володимир (24077) росія (65883) США (23310) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+3
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27.01.2025 11:32
+2
Сигналів не отримувала, а імпульси билі?
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27.01.2025 12:06
+1
Нах иого кожен день показують?
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27.01.2025 11:34
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27.01.2025 11:32 Відповісти
Нах иого кожен день показують?
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27.01.2025 11:34 Відповісти
сигнал буде - три зелених квадратних свистка.
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27.01.2025 11:37 Відповісти
лом в ср.ку не відчули?
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27.01.2025 11:38 Відповісти
А ось сігнал від Буданова "Буданов попередив про загрозу існування України без переговорів до літа"
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27.01.2025 11:40 Відповісти
І шо, навіть кави в Ялті не буде?
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27.01.2025 11:49 Відповісти
та канєшна... такі речі тримають в таємниці. Якщо кажуть що нема - значить є ідавно і стабільно
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27.01.2025 11:57 Відповісти
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27.01.2025 12:05 Відповісти
Сигналів не отримувала, а імпульси билі?
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27.01.2025 12:06 Відповісти
Самі не здатні подати сигнал, чекають від інших
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27.01.2025 12:14 Відповісти
Не будет никаких контактов, по меньшей мере, в обозримом будущем, Трамп будет заниматься

своими делами, возможно думая, что ситуация с Украиной рассосётся сама собой, после его

пустой болтовни в СМИ.

Давая рашистам возможность каждый день бомбить наши города и убивать наших людей,

остановив , при этом, помощь Украине, он поступает более чем цинично и подло, но, другого

ждать и не приходилось, мир рушится на глазах.
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27.01.2025 12:21 Відповісти
Трамп морозиться, набиває собі ціну. З ****** він зустрінеться не раніше березня, хоч той вже зі штанів вистрибує, як молода дівчина в очікування побачення з першим коханням.
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27.01.2025 13:01 Відповісти
Контакт поки неможливий з огляду на недостатню вологість булок путіна.
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27.01.2025 14:00 Відповісти
 
 