РФ поки не отримувала сигналів від США щодо контактів Путіна та Трампа, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ поки не отримувала від США сигналів щодо контактів Володимира Путіна та Дональда Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитують російські пропагандисти.
За його словами, готовність Росії зберігається.
Також він заявив, що місце можливої зустрічі обговорюється самими президентами.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля американської сторони щодо досягнення мирного врегулювання між Україною та Росією вже розпочалися, але слід запитати Кремль, чи готовий він до мирної угоди.
Також Трамп заявив про готовність негайно зустрітися з Володимиром Путіним, щоб зупинити війну в Україні.
Топ коментарі
+3 частный сектор
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+2 Грицько Злий
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+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар27.01.2025 11:34 Посилання
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своими делами, возможно думая, что ситуация с Украиной рассосётся сама собой, после его
пустой болтовни в СМИ.
Давая рашистам возможность каждый день бомбить наши города и убивать наших людей,
остановив , при этом, помощь Украине, он поступает более чем цинично и подло, но, другого
ждать и не приходилось, мир рушится на глазах.