Використання заморожених активів РФ варто розширити в інтересах України, - глава МЗС Естонії Цахкна

Країни Євросоюзу мають взяти на себе більшу відповідальність щодо підтримки України.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр наголосив, що Європа має зробити більше для України.

"Естонія запропонувала, щоб усі союзники надали Україні більше військової підтримки цього року та взяли на себе більшу відповідальність. Нам необхідно надати поштовх, щоб Україна отримала сильну позицію, та послабити позиції Путіна. Я був в Україні кілька тижнів тому і можу запевнити, що українці готові боротися, і вони очікують, що ми допоможемо їм у військовому вимірі, але також економічно, й будемо інвестувати в українську оборонну промисловість, спроможності якої вони збільшують", - пояснив Цахкна.

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Перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ він сказав:

Нам потрібно взяти до використання головну частину російських активів. Естонія ухвалила закон ще минулого року, і ми можемо робити це. Тож я не вірю у такого роду виправдовування, що ми не маємо правових рамок для цього. Ні, ми їх маємо. Ми маємо європейські правила, має бути ще й політична воля, і Росія має платити

За словами глави МЗС, йдеться не лише про мир в Україні, а також про мир у Європі та про оборонну архітектуру Європи.

Він також зауважив, що передання Україні прибутків від цих заморожених російських активів є доброю справою, але загальна сума таких заблокованих активів перевищує 300 мільярдів євро, якими варто скористатися.

"Ми розуміємо також занепокоєння певних країн, що трапиться з ними, якщо справи підуть не так добре. Ми маємо обговорити, як Європейський Союз може гарантувати підтримку цих країн, де розміщуються заморожені російські активи", - додав він.

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