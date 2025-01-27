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Зеленський прибув до Польщі: планується зустріч із Макроном та Коштою

Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу.

Про це пише Суспільне із посиланням на речника президента Сергія Никифорова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, плануються двосторонні зустрічі, зокрема із президентом Євроради Антоніу Коштою та із президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Автор: 

візит (1607) Зеленський Володимир (24250) Польща (8613) Сергій Никифоров (162)


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27.01.2025 12:19 Відповісти
Швеньдяє де тільки не гонять, клянчить золотий парашут
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27.01.2025 12:26 Відповісти
А в Запоріжжя сцикотно їхати?
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27.01.2025 12:28 Відповісти
 
 