Зеленський прибув до Польщі: планується зустріч із Макроном та Коштою

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу.

Про це пише Суспільне із посиланням на речника президента Сергія Никифорова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, плануються двосторонні зустрічі, зокрема із президентом Євроради Антоніу Коштою та із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Читайте: Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту: Зло, яке намагається знищувати народи, досі залишається у світі. ФОТОрепортаж