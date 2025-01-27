Зеленський прибув до Польщі: планується зустріч із Макроном та Коштою
Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу.
Про це пише Суспільне із посиланням на речника президента Сергія Никифорова, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, плануються двосторонні зустрічі, зокрема із президентом Євроради Антоніу Коштою та із президентом Франції Емманюелем Макроном.
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Mikola Mazurenko
показати весь коментар27.01.2025 12:19 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
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Ukrainian Tarot
показати весь коментар27.01.2025 12:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владимир #594971
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