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Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту: Зло, яке намагається знищувати народи, досі залишається у світі. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту та 80-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау вшанував пам'ять жертв Голокосту.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв.

Злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі", - йдеться в повідомленні.

Президент закликав не допускати безпамʼятства.

"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло", - додав він.

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Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Голокост (141)


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Топ коментарі
+17
"Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту..." Джерело: https://censor.net/ua/p3532454

Та воно ж крім себе нікого не шанує!!!
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27.01.2025 10:27
+10
в цій арт інсталяції прикольно все. особливо, скорбні рила.
цікаво, з першого дубля зняли?
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27.01.2025 10:43
+10
На фронті та всередені країни зараз Повна Dупа, а ВОНО Холокостом займається , який був аж 80 років тому.

А може й правильно - нехай "мудрий нарід73%" ще раз побачить - "слугу" якого народу вони в 2019 році радісно впхали в Президенти України.

І ще додам. Ось в Україні є мемориал жертвам Холокосту. Впевнений , що в Ізраїлі в майбутньому не буде ніякого мемориалу українцям, загинувшим в цій війні за Президентства "слуги" їх народу - Вови ( чи може Зеєва ) Зеленського.
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27.01.2025 10:58
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"Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту..." Джерело: https://censor.net/ua/p3532454

Та воно ж крім себе нікого не шанує!!!
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27.01.2025 10:27 Відповісти
О себе не скромно как-то.
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27.01.2025 10:39 Відповісти
в цій арт інсталяції прикольно все. особливо, скорбні рила.
цікаво, з першого дубля зняли?
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27.01.2025 10:43 Відповісти
Київ

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27.01.2025 10:59 Відповісти
Ця країна не виліковна....
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27.01.2025 11:07 Відповісти
да это мусора и прокуроры своему богу спасителю графити сделали
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27.01.2025 11:17 Відповісти
Не переймайтеся, вже картинку поправили як слід..народ наш дуже творчий і талановитий
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27.01.2025 11:17 Відповісти
Мнацаканов...?!
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27.01.2025 11:18 Відповісти
Васісуалій Лоханкін і його роль в українській політиці ..., ***
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27.01.2025 11:25 Відповісти
Когось цей "діяч" мені нагадав6
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27.01.2025 11:29 Відповісти
На фронті та всередені країни зараз Повна Dупа, а ВОНО Холокостом займається , який був аж 80 років тому.

А може й правильно - нехай "мудрий нарід73%" ще раз побачить - "слугу" якого народу вони в 2019 році радісно впхали в Президенти України.

І ще додам. Ось в Україні є мемориал жертвам Холокосту. Впевнений , що в Ізраїлі в майбутньому не буде ніякого мемориалу українцям, загинувшим в цій війні за Президентства "слуги" їх народу - Вови ( чи може Зеєва ) Зеленського.
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27.01.2025 10:58 Відповісти
А коли в Україні будуть вшановувати жертв ЗЕЛЕкосту?!?
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27.01.2025 13:28 Відповісти
А коли буде вшанування українців які загинули від рашиського геноциду ,до речі Ізраїль не визнав голодомор в Україні геноцидом.
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27.01.2025 11:22 Відповісти
Вони вміють прораховувати свої дії на багато кроків вперед, бо визнавши Голодомор українців на території України викає слідуюче питання - (ХТО?) прізвища організаторів Голодомору під егідою ВКП (б).
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27.01.2025 11:35 Відповісти
точніше національності
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27.01.2025 12:01 Відповісти
за час своєї каденції Янелох зустрічався з громадою лише однієї національності
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27.01.2025 12:03 Відповісти
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27.01.2025 12:07 Відповісти
непогано так кокс зайшов Оманській Гниді
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27.01.2025 12:14 Відповісти
новина правда 2019 року
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27.01.2025 12:15 Відповісти
а ніхто не підкаже чому на Майдані стоїть менора ? ..у нас в Україні лише одна національність?
давайте поряд встановимо тоді вже мусульманські..та символи всіх національностей
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27.01.2025 12:08 Відповісти
осторожно, за это здесь блокируют. На майдане ханукия - девʼятисвічник, що є символом єврейського свята хануки, это круче миноры в Днепре.
Зелень зеленскава ласково попросила кмда кличка-киргиза дозвил на это. Это сейчас или заспамерят или удалят, раз, два, три, а скрин сделан)
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27.01.2025 12:46 Відповісти
Навіть не посперечаєшся з цим Зеленським: Зло, яке намагається знищувати народи досі залишається у світі.
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27.01.2025 15:23 Відповісти
 
 