Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту: Зло, яке намагається знищувати народи, досі залишається у світі. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту та 80-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау вшанував пам'ять жертв Голокосту.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв.



Злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі", - йдеться в повідомленні.

Президент закликав не допускати безпамʼятства.

"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло", - додав він.

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