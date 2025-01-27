Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту: Зло, яке намагається знищувати народи, досі залишається у світі. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту та 80-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау вшанував пам'ять жертв Голокосту.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв.
Злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі", - йдеться в повідомленні.
Президент закликав не допускати безпамʼятства.
"Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства. Ми повинні не допускати безпамʼятства. І це місія кожного – робити все, щоб зло не перемогло", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та воно ж крім себе нікого не шанує!!!
цікаво, з першого дубля зняли?
А може й правильно - нехай "мудрий нарід73%" ще раз побачить - "слугу" якого народу вони в 2019 році радісно впхали в Президенти України.
І ще додам. Ось в Україні є мемориал жертвам Холокосту. Впевнений , що в Ізраїлі в майбутньому не буде ніякого мемориалу українцям, загинувшим в цій війні за Президентства "слуги" їх народу - Вови ( чи може Зеєва ) Зеленського.
давайте поряд встановимо тоді вже мусульманські..та символи всіх національностей
Зелень зеленскава ласково попросила кмда кличка-киргиза дозвил на это. Это сейчас или заспамерят или удалят, раз, два, три, а скрин сделан)