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Зеленський про удари по РФ: наші далекобійні дрони та ракети повертають війну в Росію

Зеленський про удари по рф

Удари ЗСУ по РФ українською зброєю повертають війну в Росію та зменшують потенціал ворога для продовження агресії. 

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів та ракет.

"Кожен може побачити їхню ефективність – як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій у Росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту – це те, що потрібно заради миру", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, що 2025 рік має стати вирішальним.

"І наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо. Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР – кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, – дякую вам всім", - додав президент.

Нагадаємо, що 26 січня повідомлялося, що підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ. Масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни.

Читайте також: Атаковано склади зберігання ударних БпЛА окупантів в Орловській області РФ, - Генштаб

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) ракети (4056) дрони (4850) Удари по РФ (319) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+17
Вже в 2020 мали стояти два дивізіони "Нептунів". Один мав закрити Чорне море, другий Азовське. Ніяка кацапня і близько не змогла б наблизитись до наших берегів. В 2019 році були зупинені всі ракетні програми, і ракети, які пройшли етапи випробувань, так і не стали на озброєння. А ти тут зебільні казочки розказуєш.
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26.01.2025 23:07
+12
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26.01.2025 23:02
+11
Якщо би ти, падлюка, не зупинив ракетну програму у 2019-му, то ракети могли полетіти відразу у 2022-му, а якщо би не зняв оборону з кордону з Кримом, та з півночі, можливо й взагалі біди не сталось.
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27.01.2025 00:34
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Гундосік діло каже! Відновлено виробництво ракет, бо папередники мали лише проекти.
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26.01.2025 22:59 Відповісти
Слава вєлікому спасітєлю мудрого наріду!
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26.01.2025 23:06 Відповісти
Героям слава!
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26.01.2025 23:09 Відповісти
Яких саме ракет, які були лише у проекті, відновлено виробництво?
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26.01.2025 23:06 Відповісти
всіх
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27.01.2025 01:35 Відповісти
Вже в 2020 мали стояти два дивізіони "Нептунів". Один мав закрити Чорне море, другий Азовське. Ніяка кацапня і близько не змогла б наблизитись до наших берегів. В 2019 році були зупинені всі ракетні програми, і ракети, які пройшли етапи випробувань, так і не стали на озброєння. А ти тут зебільні казочки розказуєш.
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26.01.2025 23:07 Відповісти
У нептуна максимальна дальність польоту 280 км, розміри Чорного моря 1150 км на 580 км, Азовського - 380 на 200.
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26.01.2025 23:09 Відповісти
А головне скільки ракет , для цього треба ?
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26.01.2025 23:15 Відповісти
На крейсер масква скільки вистачило?
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26.01.2025 23:22 Відповісти
не бреши, вони з берегів і не наближались. був марш бросок через чонгар.
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27.01.2025 01:34 Відповісти
то мокву потопили проєктом?
ти ідіот
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27.01.2025 06:19 Відповісти
мокву потопили при гундосіку, який відновив виробництво.
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27.01.2025 15:41 Відповісти
скажи чесно ти за-зе голосував?
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27.01.2025 15:56 Відповісти
я не ходив на вибори бо не було гідних кандидатів.
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27.01.2025 16:03 Відповісти
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26.01.2025 23:02 Відповісти
Хоч сам це прочитав ?
Формулу запропонував міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр у жовтні 2015 року ... її підтвердили на зустрічі глав «нормандської четвірки» у Берліні 19 жовтня 2016 року
Хто тоді був президентом ?
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26.01.2025 23:18 Відповісти
Херню пишеш. Так звана формула Штайнмаєра була запропонована, але не була взята до уваги, і не була підписана. Може напружишся, і тобі вдасться згадати на яку країну були накладені санкції за невиконання підписаних "мінських", і чому Пуйло до тепер говорить, щр його з цими угодами обманули, а в той час озброювались. А формулу Штайнмаєра витягнули вже Зельоні, і почали протягувати на затвердження. Але вийшли протести "Ні капітуляції". Зельона гниль засцяла, і почала їх впроваджувати потихеньку, пояснюючи зовсім другими намірами.
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26.01.2025 23:41 Відповісти
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26.01.2025 23:10 Відповісти
жирують!! коли одні тільки сухою мівіною харчуються, яку сухим вином загризають, на харчах економлячі, інші шпиком смакують та ще й не простим, а солоним та ще й з спеціями!
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26.01.2025 23:16 Відповісти
Ракеты и дроны федирастов каждые сутки разрушают в Украине десятки домов ,зданий предприятий ,объектов инфраструктуры, убивают и калечат людей. В ответ. На третий год войны зелёная шобла смогла организовать закупку дронов из гавна и палок по завышенным в десятки раз ценам. Эти дроны максимум, что могут это разбить пару стёкол в мокшинском сарае. Две несчастные бочки что подожгли за последний месяц потратив на это сотни дронов и миллионы гривен это и весь ответ .......Потраченные деньги на фанерные дроны из гавна и палок вышли дороже чем то горючее которое сожгли в рашке
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26.01.2025 23:12 Відповісти
кацапка, напиши як правильно робити
я пропоную палити мокву
сотня дронів із термітом - не вистачить пожежних машин - моква 1812
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27.01.2025 06:21 Відповісти
Мерзотна зелена патороч, гори в пеклі.
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26.01.2025 23:17 Відповісти
Як це працює?
Трамп призупиняє фінансування іншим країнам на 90 днів і все.
На наступний день, найвеличніший проводить перестановки в військовому командуванні, дякує СБУ, ССО, СЗР, ГУР, військовим ЗСУ за захист.
Знає, які бригади діють на різних напрямках!
А як США проведуть аудит наданої Україні фінансової допомоги, то взагалі в армію добровольцем попроситься
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26.01.2025 23:21 Відповісти
Яке відношення цей поц має до безпілотників?
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26.01.2025 23:26 Відповісти
"Он отметил, что 2025 год должен стать решающим"

Депутат послухав виступ
https://zn.ua/ukr/war/narodnij-deputat-ruslan-horbenko-ukrajini-potribno-hotuvatisja-vojuvati-shche-shchonajmenshe-dva-roki.html Народний депутат Руслан Горбенко: «Україні потрібно готуватися воювати ще щонайменше два роки»
Україні потрібно готуватися воювати ще щонайменше два роки. Такі висновки напрошуються після аналізу обсягів допомоги, що надходить від наших партнерів, і геополітичної обстановки. Коли диванні експерти пророкують завершення війни до березня, - це дезінформація, що грає на руку ворогу. Насправді у https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zvernennja-zsu-ta-zelenskoho-kh-nahodi-tisjachi-dniv-vid-pochatku-rosijskoho-vtorhnennja-peremozhe-toj-khto-protrimajetsja-na-den-dovshe-.html зверненні президента до народу України, яке він зачитав у парламенті, я почув план на наступні тисячу днів війни.
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26.01.2025 23:34 Відповісти
А ти державою не помилився? То у вас, там на болотах так фсб працює.
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27.01.2025 02:34 Відповісти
Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ готують до запуску далекобійні БПЛА українського виробництва Ан-196 "Лютий" під час чергової операції з глибинного ураження об'єктів на території пітьми - фото:

https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GiO5cNjXsAAlVDF?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4miXXoAAyB4G?format=jpg&name=360x360
https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4txwXEAAtRSn?format=jpg&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/GiO4pheX0AAfZzj?format=jpg&name=360x360
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26.01.2025 23:42 Відповісти
РФ чекае доля римської імперії
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26.01.2025 23:57 Відповісти
Якби ще ти не пхав своє неголене опухше рило в справи ЗСУ, було б ще краще.
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27.01.2025 00:26 Відповісти
Якщо би ти, падлюка, не зупинив ракетну програму у 2019-му, то ракети могли полетіти відразу у 2022-му, а якщо би не зняв оборону з кордону з Кримом, та з півночі, можливо й взагалі біди не сталось.
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27.01.2025 00:34 Відповісти
А найбільше допомагають перемогти ті, хто поставляє на фронт браковані міни та ті, хто це все покриває (ОПа й МО умерова ).
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27.01.2025 00:37 Відповісти
Смілива заява головного ухилянта Держави.
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27.01.2025 07:59 Відповісти
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27.01.2025 08:30 Відповісти
*** ..це що за дно ?!
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27.01.2025 10:17 Відповісти
це захисний тотем в Київі від шахедів
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27.01.2025 10:35 Відповісти
де це?
я хочу прийти обісцяти то їбло маланське
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27.01.2025 16:42 Відповісти
 
 