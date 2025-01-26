Зеленський про удари по РФ: наші далекобійні дрони та ракети повертають війну в Росію
Удари ЗСУ по РФ українською зброєю повертають війну в Росію та зменшують потенціал ворога для продовження агресії.
Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави подякував всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів та ракет.
"Кожен може побачити їхню ефективність – як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій у Росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту – це те, що потрібно заради миру", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що 2025 рік має стати вирішальним.
"І наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо. Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР – кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, – дякую вам всім", - додав президент.
Нагадаємо, що 26 січня повідомлялося, що підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ. Масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни.
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ти ідіот
Формулу запропонував міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр у жовтні 2015 року ... її підтвердили на зустрічі глав «нормандської четвірки» у Берліні 19 жовтня 2016 року
Хто тоді був президентом ?
я пропоную палити мокву
сотня дронів із термітом - не вистачить пожежних машин - моква 1812
Трамп призупиняє фінансування іншим країнам на 90 днів і все.
На наступний день, найвеличніший проводить перестановки в військовому командуванні, дякує СБУ, ССО, СЗР, ГУР, військовим ЗСУ за захист.
Знає, які бригади діють на різних напрямках!
А як США проведуть аудит наданої Україні фінансової допомоги, то взагалі в армію добровольцем попроситься
Депутат послухав виступ
https://zn.ua/ukr/war/narodnij-deputat-ruslan-horbenko-ukrajini-potribno-hotuvatisja-vojuvati-shche-shchonajmenshe-dva-roki.html Народний депутат Руслан Горбенко: «Україні потрібно готуватися воювати ще щонайменше два роки»
Україні потрібно готуватися воювати ще щонайменше два роки. Такі висновки напрошуються після аналізу обсягів допомоги, що надходить від наших партнерів, і геополітичної обстановки. Коли диванні експерти пророкують завершення війни до березня, - це дезінформація, що грає на руку ворогу. Насправді у https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zvernennja-zsu-ta-zelenskoho-kh-nahodi-tisjachi-dniv-vid-pochatku-rosijskoho-vtorhnennja-peremozhe-toj-khto-protrimajetsja-na-den-dovshe-.html зверненні президента до народу України, яке він зачитав у парламенті, я почув план на наступні тисячу днів війни.
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я хочу прийти обісцяти то їбло маланське