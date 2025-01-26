Зеленський про удари по РФ: наші далекобійні дрони та ракети повертають війну в Росію

Удари ЗСУ по РФ українською зброєю повертають війну в Росію та зменшують потенціал ворога для продовження агресії.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів та ракет.

"Кожен може побачити їхню ефективність – як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій у Росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту – це те, що потрібно заради миру", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, що 2025 рік має стати вирішальним.

"І наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо. Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР – кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, – дякую вам всім", - додав президент.

Нагадаємо, що 26 січня повідомлялося, що підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ. Масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни.

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