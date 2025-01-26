Атаковано склади зберігання ударних БпЛА окупантів в Орловській області РФ, - Генштаб

Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уражено бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію.



"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни.



Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме", - повідомили в Генштабі.

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Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.