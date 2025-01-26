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Новини
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Атаковано склади зберігання ударних БпЛА окупантів в Орловській області РФ, - Генштаб

Атаковано склади зберігання ударних БпЛА в Орловській області

Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уражено бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію.

"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни.

Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: ЗСУ уразили Смоленський авіазавод та нафтобазу "Ліскінська", - Генштаб

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) Шахед (1131) Удари по РФ (319)


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Топ коментарі
+17
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26.01.2025 20:29
+15
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26.01.2025 20:31
+11
великий + співробітникам по виконанню цієї роботи…
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26.01.2025 20:28
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великий + співробітникам по виконанню цієї роботи…
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26.01.2025 20:28 Відповісти
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26.01.2025 20:29 Відповісти
єто очень познавательно
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27.01.2025 05:18 Відповісти
Тапцями ще трохи тараканів прибили. І то вперед.
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26.01.2025 20:29 Відповісти
Гарна новина!
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26.01.2025 20:29 Відповісти
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26.01.2025 20:31 Відповісти
с такими ранениями волонтёрить он будет не в донецке... где-нить у кобзона будет проверять билетики... поражение брюшной полости - ну, насколько сильно поражена.
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26.01.2025 20:37 Відповісти
виружуть 3м кішок та буде ще бігати
але це не точно
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27.01.2025 05:19 Відповісти
Задум собаки був непоганий
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26.01.2025 20:37 Відповісти
Собачку жалко
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26.01.2025 21:00 Відповісти
собаку завербували через собачій тєлєграм.
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27.01.2025 00:28 Відповісти
и только от жизни собачей
собака бывает взрывачей
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27.01.2025 01:20 Відповісти
надвечір "гості" в нас присідали, я подумав, звідки вони повернулися?? (3 Fenсer и )
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26.01.2025 20:41 Відповісти
Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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26.01.2025 20:49 Відповісти
вторинна детонація від сухої трави чи обломків була?
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26.01.2025 21:38 Відповісти
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26.01.2025 21:40 Відповісти
від сухої трави
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27.01.2025 02:40 Відповісти
Правда їх як летіло по 70-100 кожну ніч, так і летить.
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26.01.2025 22:09 Відповісти
хтось на расії на кріпту розбагатів.
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27.01.2025 00:33 Відповісти
кліптоманія це болезнь
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27.01.2025 02:44 Відповісти
 
 