УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10407 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 591 40

ЗСУ уразили Смоленський авіазавод та нафтобазу "Ліскінська", - Генштаб

ЗСУ вдарили по об’єктах у Росії

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських загарбників на території РФ та на ТОТ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області рф. На цей раз - у ніч на 21 січня", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару знову палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснефть".

Читайте: Працюємо, щоб українська армія могла активно діяти проти пускових установок на території РФ, - Зеленський

Також Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

Українські захисники продовжують також завдавати ударів по пунктах управління армії РФ.

"Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії рф у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Результати ударів уточнюються", - додали у Генштабі ЗСУ.

Читайте також: На Покровському напрямку відбито понад 70 штурмів, ворог намагався просунутися біля Великої Новосілки, - Генштаб

Автор: 

війна (1472) Генштаб ЗС (7154) Удари по РФ (501) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Це дуже добре
але чому Волноваха не така як Мар'їнка??
є де штаби облаштовувати..
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
+2
А від ураженої електростанції відразу видимий результат...але уражених електростанцій - ZEro...
показати весь коментар
21.01.2025 11:22 Відповісти
+1
їбаште смердючу русню, хлопчики !!! Молодці !
показати весь коментар
21.01.2025 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це дуже добре
але чому Волноваха не така як Мар'їнка??
є де штаби облаштовувати..
показати весь коментар
21.01.2025 11:11 Відповісти
А від ураженої електростанції відразу видимий результат...але уражених електростанцій - ZEro...
показати весь коментар
21.01.2025 11:22 Відповісти
тому що ми залежим від західної допомоги., і через такі спроби, очевидно, на нас чинився тиск по неофіційним каналам.
показати весь коментар
21.01.2025 14:05 Відповісти
А на нафтобази добро давали?
показати весь коментар
21.01.2025 15:34 Відповісти
нафтобази які заправляють військову техніку, по замовчуванню є законною військовою ціллю.
показати весь коментар
21.01.2025 15:56 Відповісти
їбаште смердючу русню, хлопчики !!! Молодці !
показати весь коментар
21.01.2025 11:29 Відповісти
тупые гавнюки заспамили мой текст про низкую эффективность ударов дронами из фанеры гавна и палок и с двумя кг взрывчатки по таким большим объектам . Потому что тупым баранам никто не должен мешать бэкать про бавовнятко (Вот потому и жопа на фронте что три года от поцриотов одно уря уря в соцсетях и на телевидении
показати весь коментар
21.01.2025 11:32 Відповісти
Тут час згадати про низьку ефективність ППО русні. Бо приліт у таки об'єкт, ба навіть поряд - це вже зальот.
показати весь коментар
21.01.2025 11:35 Відповісти
Зайди на украинский телеграм канал "Супернова" без регистрации и подписки и просто посмотри видео и фото про ночной налёт дронами. Часть дронов не взорвалась ,часть сбита, а часть вообще были без взрывчатки судя по местным телеграм каналам ,
показати весь коментар
21.01.2025 11:39 Відповісти
А частина таки долетіла куди треба.
Коли русня щоночі по сто штук запускає і з них пара штук до цілі долітає - це побєда.
Коли хохли те саме почали робити - то це, звісно, зрада.
показати весь коментар
21.01.2025 11:41 Відповісти
Никогда не обзывай украинцев хох -ами.. Даже в виде сарказма ..Даже в виде пересказа кацапских высеров. Ни на одном сайте федирастов ни в одной публикации ты не найдёшь что бы парашники себя кацапами называли .Зато у самых патриотичных патриотов типа стерненко и бутусова я постоянно встречаю слово хох-ол в текстах... Это говорит об отсутствии национальной гордости и о том что многие украинцы так и не высрали свою меньшевартость
показати весь коментар
21.01.2025 12:04 Відповісти
Це каже про наявність самоіронії, а тому - про відсутність вєлікоукраїнського шовінізму.
Американці теж над собою, над своїм способом життя і власними цінностями глузувати *******. Хоч і не у такій гротескній формі, як ми.
Що я найбільше у вашій руснявій кодлі ненавиджу, так це вашу пихатість, зверхність та зарозумілість.
показати весь коментар
21.01.2025 12:08 Відповісти
Оскорблять свою нацию обзывая хох-ами и называть это самоиронией и национальной идентичностью ????? Интересно как ты отреагируешь если за границей тебя поляк хох-ом назовёт и скажет что у поляков так принято и это их национальная особенность ????? Самоирония, стёб, сарказм , суржик ,всё это прикольно .Но у всякого прикола есть придел. А тебе потихоньку нужно вылазить из своего привычного жупана и шаровар к которому кацапы вас приучили .А то у самых патриотичных украинских патриотов много претензий ,много самолюбия и мало национальной гордости
показати весь коментар
21.01.2025 12:25 Відповісти
Правило при тому є просте: над американцями жартувати можуть тільки американці.
Так і над українцями жартувати можуть лише українці.
Жарт ззовні вже сприймається як образа.
Так само і у вас. Як там казав зад-ор-нов: русня у приватній розмові іноземцю може годину розповідати, які вони всі дурні та недолугі, але одразу дасть тому в пику, коли він погодиться.
показати весь коментар
21.01.2025 12:32 Відповісти
Жарт он всегда жарт и неважно над собой люди смеются или над другими нациями. А оскорбление это всегда оскорбление раз на него человек может обидеться .Ну не называют себя в быту итальянцы макаронниками, а французы лягушатниками, а вот украинцы сами себя хох-ми называют постоянно. К примеру Невзоров или телеграм Некста всегда ретушировали слово хох-ол Но затем видя как на украинских ресурсах это слово постоянно применяется тоже перестали блюрить и ретушировать. Потому что думают раз украинцы в этом не видят ничего плохого то и и им можно. Но никогда они не печатают слова кацап. Могут назвать орками, рашистами но кацапами никогда ...Потому что сразу лишаться половины подписчиков и зрителей. А вот украинцев можно пихать потому, что такие упоротые меньшевартостные люди как ты считают что это нормально общаться такими ругательствами между собой
показати весь коментар
21.01.2025 12:44 Відповісти
Ні. Батьки сварять та іноді б'ють своїх дітей. Але нехай спробують те саме зробити з чужою дитиною.
Тобто для вас не так образливо почути на свою адресу "орк", "рашист", але "кацап" - образливо.
Цьому є просте пояснення.
показати весь коментар
21.01.2025 12:47 Відповісти
Прожив одну часть жизни в Полтавской области, а вторую в Харьковской и общаясь с тебе подобными я давно сделала вывод .Что сколько упоротого, меньшевартостного салоеда с хуторским мышлением не переубеждай, не доказывай ему на фактах его не правоту, это бесполезно. Меньшевартостный салоед упрётся рогами изведёт себя и всех окружающих но никогда не выдавит из себя что он не прав ...Поэтому раз это национальная традиция с твоих слов и поскольку я как жительница Украина могу применять эти слова как ты же сам говоришь .Я и называю таких упоротых поцриотов вроде тебя меньшевартостными салоедами в жупанах и шароварах (Надеюсь ты не обиделся Ведь это украинская традиция подшучивать друг над другом
показати весь коментар
21.01.2025 13:00 Відповісти
Не чіпляйте на себе "шаровари", бо косоворотку під ними не сховаєш, як і під айпі.
показати весь коментар
21.01.2025 13:01 Відповісти
Хорошо я не буду прятать косоворотку ,а ты больше не называй украинцев хох-ами.... Потому что нельзя требовать уважения от других если ты сам себя не уважаешь...
показати весь коментар
21.01.2025 13:06 Відповісти
Коли я сварюсь на своїх співвітчизників, можу їх називати як завгодно.
А вони можуть мені як хочуть відповідати.
Це наші внутрішні справи.
А от ви попробуйте російською тут місцевих хохлами тупими назвати, подивитесь на реакцію.
показати весь коментар
21.01.2025 13:08 Відповісти
Не прикрывай свою меньшевартость спиввитчизныкамы..... Я живу сейчас в Харькове и являюсь гражданкой Украины... Так вот ,такие туповатые,упоротые ,меньшевартостные салоеды вроде тебя с хуторским мышлением не являются мне спиввитчизныками А вот тупыми хох-ами можешь своих родственников называть раз у вас так принято
показати весь коментар
21.01.2025 13:16 Відповісти
Не можу нічого сказати про ваше фізичне місцезнаходження, а от ментальне - точно десь в районі Рязані або Калуги.
показати весь коментар
21.01.2025 13:18 Відповісти
А твоя ментальность это крипак в 19 веке стоящий под соломенной хатой ,обмазанной глиной с конским навозом и тыкающий дули всем проезжающим
показати весь коментар
21.01.2025 13:25 Відповісти
А я хіба щось образливе сказав?
Багато хто з ваших пишається своєю приналежністю.
показати весь коментар
21.01.2025 13:29 Відповісти
В обще как то странно, что русскоязычная украинка просит не называть украинцев хох-ами, а украиномовный патриот сопротивляется со всех сил приводит, тысячи аргументов что бы по прежнему купаться в своей меньшевартости и шароварщине ( Такое мнение складывается что национальная гордость это врождённое чувство и ни проживание на определённой территории ни мова ни литература на это не влияет .И если человек не понимает где оскорбление нации, а где сарказм и шутка то этого человека уже ничто не изменит (И кстати откуда у тебя этот кацапский наратив про ТУПЫХ хох-ов ???? Видишь как легко в твой мозжечок кацапы вбили эту фразу. Потому что слово тупой ты сам подставил автоматически .Потому что меньшевартость у тебя уже на генном уровне
показати весь коментар
21.01.2025 13:38 Відповісти
Нічого дивного.
"Дивно" те, що "русскоязычная украинка" послідовно і обгрунтовано знецінює щоденні удари по росії, про які, навіть у "фанерному" виконанні, ми тут могли ще рік тому хіба що мріяти.
Оце і є підтримання комплексу меншовартості.
На відміну від русні, яка будь-яку незначну подію роздуває як побєду.
показати весь коментар
21.01.2025 14:23 Відповісти
Бабцю! А використання мови окупантів не є ознакою національної меншовартості?
показати весь коментар
21.01.2025 15:26 Відповісти
Ти хто така,щоб осуджувати тих,хто працює на перемогу? Щось тямиш в констркції літальних апаратів?Вважаєш так просто доставити десятки кг взривчатки на тисячу км точно в ціль?
Заткни своє кацапорило,при чому тут патріоти,- до "уря в соцсетях и на телевидении" -коли всі змі окуповані дерьмачною зеленобандою?
...тебе не спамити а пиз..ти потрібно!
показати весь коментар
21.01.2025 13:09 Відповісти
Глупенький ахламон ....Ты даже не понял что мой текст про низкую эффективность таких фанерных дронов ...И что на третий год войны нужно запускать уже дроны по типу шахед с полстами кг взрывчатки, а не китайские хлопушки которые зелебанда запускает что бы такие бараны как ты бэкали про бавовнятко ....Хотя никакого вреда удары такими дронами по заводам не приносят.. Это шоу для внутреннего пользования.. Поэтому и стоит крымский мост ,что для баранов достаточно бавовнятка и разбитого окна в сарае в курской области
показати весь коментар
21.01.2025 13:21 Відповісти
Ще раз наголошую-не тупій москворилій свиноматці судити про ефективність дронів і можливість враження мостів,в конструкцію яких закладається величезний запас міцності. Ще й зухвало звинувачувати у всьому патріотів.
Згинь нечисть за ржавим кацапокоритом н.)(.й !
показати весь коментар
21.01.2025 13:32 Відповісти
"Тупе гівно", бурятко - це тупороге створіння, якому бракує клепки навіть опанувати державну"
показати весь коментар
21.01.2025 23:43 Відповісти
Якщо по заводах виходить,то чому не бахнуть по аеродромах,хоча б по тих,звідки сушки літають?Наскільки б легше на фронті стало,та і у прифронтовій зоні.
показати весь коментар
21.01.2025 11:33 Відповісти
1. Авіацію русня піднімає тільки побачить на радарах наші дрони, а завод нікуди не втече
2. Краще загасити полум'я, ніж постійно боротись лише з димом.
показати весь коментар
21.01.2025 11:40 Відповісти
А хоч один військовий завод русні припинив роботу після цих дронових атак?
показати весь коментар
21.01.2025 13:20 Відповісти
Та ото ж
показати весь коментар
21.01.2025 13:30 Відповісти
Вам нададуть звіт, скільки ліній та ділянок були зупинені, та скільки часу потрібно для відновлення їх роботи.
показати весь коментар
21.01.2025 14:43 Відповісти
наприклад ОЭМК ім. А.А. Угарова, який взагалі припинив виробництво. Пам'ятаю, як на НЛМК евакуйовували весь персонал. Взагалі-то каапи нам в українські пабліки не пишуть, чи ходять вони зараз на роботу на БХЗ... тим більше - не пишуть вам і в американські.
показати весь коментар
21.01.2025 16:13 Відповісти
бпла з 20 кг вибухівки під кінець третього року війни - це ознака неспроможності лідора організувати щось путнє в країні. Не здивуюсь, що й ті БПЛА, що є появились всупереч Банковій
показати весь коментар
21.01.2025 13:32 Відповісти
 
 