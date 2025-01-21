ЗСУ уразили Смоленський авіазавод та нафтобазу "Ліскінська", - Генштаб
Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російських загарбників на території РФ та на ТОТ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області рф. На цей раз - у ніч на 21 січня", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару знову палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснефть".
Також Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.
Українські захисники продовжують також завдавати ударів по пунктах управління армії РФ.
"Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії рф у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Результати ударів уточнюються", - додали у Генштабі ЗСУ.
