Повторно вражено об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", - Генштаб
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.
Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.
Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.
"Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів триватиме", - наголошують у Генштабі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи пролунали в Рязані: росіяни заявили про атаку БпЛА на НПЗ, почалася пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ідем в пляс - масленітъся скоро - кастрі прігадятся
ЗБС.
Ось касапи знищили чи не всі ТЕЦ: трохи примірялись,типу уразили,потім ракетами знищили.
Так само треба.
встигнемо за сто днів?
бо потім заморозка конфлікта на украінє.
Що, ЗСУ спізнилися?
Тебе вже хєрасімов мобілізував, і першим тебе використає у якості " тяжьолой ракєті"
Вас там на фєрму за ступінем зниження IQ підбирають, що що ?
Вас там в подляцьку контору за ступенем зниження інтелекту підбирають,хз що набрали ?
От як ці новини корелюються взагалі?
Видно в ОПУ Генпрокурори та КМУ, щось нагадили Україні!
Прострочені знають, що свято наближається....
імбіцилам так до вподоби вибухи,та Двіжуха,що якщо їм з літаків вибухівки скинути,вони свої ізбушки підривати почнуть,Двіжуха *****!!!