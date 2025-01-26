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Новини
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Повторно вражено об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", - Генштаб

Дрони атакували НПЗ у Рязані

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.

Також читайте: СБУ та ССО атакували Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ, - джерело. ВIДЕО

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

"Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів триватиме", - наголошують у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи пролунали в Рязані: росіяни заявили про атаку БпЛА на НПЗ, почалася пожежа.

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) знищення (7483) Удари по РФ (319)


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Топ коментарі
+13
Гарна новина...
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26.01.2025 11:38
+10
Ти, кацапа, встигнеш ще чечену підставити свій надійний тил
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26.01.2025 12:15
+8
Уразили-не означає знищили,в завдали якоїсь шкоди.
Ось касапи знищили чи не всі ТЕЦ: трохи примірялись,типу уразили,потім ракетами знищили.
Так само треба.
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26.01.2025 11:47
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Гарна новина...
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26.01.2025 11:38 Відповісти
все рязанские праізводства - нах ненужоні
ідем в пляс - масленітъся скоро - кастрі прігадятся
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26.01.2025 13:04 Відповісти
готуйте лопати, св'ято наближається..
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26.01.2025 13:07 Відповісти
коли гуд тоді гуд!
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26.01.2025 11:39 Відповісти
"І всьо ідьот па плану".....(с) 👍
ЗБС.
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26.01.2025 11:41 Відповісти
Уразили-не означає знищили,в завдали якоїсь шкоди.
Ось касапи знищили чи не всі ТЕЦ: трохи примірялись,типу уразили,потім ракетами знищили.
Так само треба.
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26.01.2025 11:47 Відповісти
ну, не знаю.
встигнемо за сто днів?
бо потім заморозка конфлікта на украінє.
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26.01.2025 11:54 Відповісти
Ти, кацапа, встигнеш ще чечену підставити свій надійний тил
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26.01.2025 12:15 Відповісти
Так готуйся, солідол шукай, будеш у якості " тяжолой ракети" випущений по всім вашим російським ТЕЦ одночасно .
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26.01.2025 12:20 Відповісти
"Так готуйся...разом з хрипатим...одночасно "
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26.01.2025 12:31 Відповісти
Що " готуйтесь із хрипатим"?.
Що, ЗСУ спізнилися?
Тебе вже хєрасімов мобілізував, і першим тебе використає у якості " тяжьолой ракєті"
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26.01.2025 12:45 Відповісти
"Тебе вже подляк мобілізував, і першим тебе використає у якості " зробимо їх ще раз"
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26.01.2025 13:49 Відповісти
Чувак, ну ти зовсім некретивний, соображалкі нуль, тільки повторюєш, що тобі сказали.
Вас там на фєрму за ступінем зниження IQ підбирають, що що ?
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26.01.2025 17:35 Відповісти
Чувак,ти зовсім не цікавий,по темі ноль,тільки повторюєш по методичці.
Вас там в подляцьку контору за ступенем зниження інтелекту підбирають,хз що набрали ?
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26.01.2025 17:49 Відповісти
намалюйте вже графік , нам подобається
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26.01.2025 11:53 Відповісти
ну все, переобираємо ОПу на чолі із дЄрьмакосмоктунцем знову, можливо, віслюк виведе породу розумних виборців із тих хто чудом вціліє?
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26.01.2025 12:04 Відповісти
Треба бити ракетами, а всі ці враження без знищення до одного місця, але для віслюка асфальтівництво завжди було важливішим за ракетобудівництво
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26.01.2025 12:17 Відповісти
Зупинка транзиту нафти через Україну буде порушенням договору та угоди про асоціацію з ЄС, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3529516

От як ці новини корелюються взагалі?
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26.01.2025 12:21 Відповісти
Поки у тилу, зелєрмак з татаровим та прокуратури, мордують військових, на Фронті, - Захисники боронять Україну від московитів!
Видно в ОПУ Генпрокурори та КМУ, щось нагадили Україні!
Прострочені знають, що свято наближається....
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26.01.2025 12:22 Відповісти
Видно , що кацапні весело і тепло там на рязані сьогодні
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26.01.2025 12:48 Відповісти
Все нормуль, треба ще їхне десантне училище ще ******* декілька разів з усіма уйобками курсантами!
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26.01.2025 13:36 Відповісти
Можем повторіть...
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26.01.2025 15:01 Відповісти
кацапи так радіють!! Оце справді заГАДочная рускаядуша та традіціонниєскрєпи!!!!
імбіцилам так до вподоби вибухи,та Двіжуха,що якщо їм з літаків вибухівки скинути,вони свої ізбушки підривати почнуть,Двіжуха *****!!!
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26.01.2025 15:16 Відповісти
 
 