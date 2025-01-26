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Повторно поражены объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", - Генштаб

Дрони атакували НПЗ у Рязані

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ Российской Федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Кроме того, недавно, ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ.

Смотрите также: СБУ и ССО атаковали Рязанский НПЗ и Рязанскую ТЭЦ, - источник. ВИДЕО

Результаты и масштабы повреждений уточняются.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров будет продолжаться", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы прогремели в Рязани: россияне заявили об атаке БпЛА на НПЗ, начался пожар.

Автор: 

Генштаб ВС (6426) уничтожение (7156) Удары по РФ (314)


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Топ комментарии
+13
Гарна новина...
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26.01.2025 11:38
+10
Ти, кацапа, встигнеш ще чечену підставити свій надійний тил
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26.01.2025 12:15
+8
Уразили-не означає знищили,в завдали якоїсь шкоди.
Ось касапи знищили чи не всі ТЕЦ: трохи примірялись,типу уразили,потім ракетами знищили.
Так само треба.
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26.01.2025 11:47
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Гарна новина...
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26.01.2025 11:38 Ответить
все рязанские праізводства - нах ненужоні
ідем в пляс - масленітъся скоро - кастрі прігадятся
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26.01.2025 13:04 Ответить
готуйте лопати, св'ято наближається..
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26.01.2025 13:07 Ответить
коли гуд тоді гуд!
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26.01.2025 11:39 Ответить
"І всьо ідьот па плану".....(с) 👍
ЗБС.
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26.01.2025 11:41 Ответить
Уразили-не означає знищили,в завдали якоїсь шкоди.
Ось касапи знищили чи не всі ТЕЦ: трохи примірялись,типу уразили,потім ракетами знищили.
Так само треба.
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26.01.2025 11:47 Ответить
ну, не знаю.
встигнемо за сто днів?
бо потім заморозка конфлікта на украінє.
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26.01.2025 11:54 Ответить
Ти, кацапа, встигнеш ще чечену підставити свій надійний тил
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26.01.2025 12:15 Ответить
Так готуйся, солідол шукай, будеш у якості " тяжолой ракети" випущений по всім вашим російським ТЕЦ одночасно .
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26.01.2025 12:20 Ответить
"Так готуйся...разом з хрипатим...одночасно "
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26.01.2025 12:31 Ответить
Що " готуйтесь із хрипатим"?.
Що, ЗСУ спізнилися?
Тебе вже хєрасімов мобілізував, і першим тебе використає у якості " тяжьолой ракєті"
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26.01.2025 12:45 Ответить
"Тебе вже подляк мобілізував, і першим тебе використає у якості " зробимо їх ще раз"
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26.01.2025 13:49 Ответить
Чувак, ну ти зовсім некретивний, соображалкі нуль, тільки повторюєш, що тобі сказали.
Вас там на фєрму за ступінем зниження IQ підбирають, що що ?
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26.01.2025 17:35 Ответить
Чувак,ти зовсім не цікавий,по темі ноль,тільки повторюєш по методичці.
Вас там в подляцьку контору за ступенем зниження інтелекту підбирають,хз що набрали ?
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26.01.2025 17:49 Ответить
намалюйте вже графік , нам подобається
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26.01.2025 11:53 Ответить
ну все, переобираємо ОПу на чолі із дЄрьмакосмоктунцем знову, можливо, віслюк виведе породу розумних виборців із тих хто чудом вціліє?
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26.01.2025 12:04 Ответить
Треба бити ракетами, а всі ці враження без знищення до одного місця, але для віслюка асфальтівництво завжди було важливішим за ракетобудівництво
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26.01.2025 12:17 Ответить
Зупинка транзиту нафти через Україну буде порушенням договору та угоди про асоціацію з ЄС, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3529516

От як ці новини корелюються взагалі?
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26.01.2025 12:21 Ответить
Поки у тилу, зелєрмак з татаровим та прокуратури, мордують військових, на Фронті, - Захисники боронять Україну від московитів!
Видно в ОПУ Генпрокурори та КМУ, щось нагадили Україні!
Прострочені знають, що свято наближається....
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26.01.2025 12:22 Ответить
Видно , що кацапні весело і тепло там на рязані сьогодні
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26.01.2025 12:48 Ответить
Все нормуль, треба ще їхне десантне училище ще ******* декілька разів з усіма уйобками курсантами!
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26.01.2025 13:36 Ответить
Можем повторіть...
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26.01.2025 15:01 Ответить
кацапи так радіють!! Оце справді заГАДочная рускаядуша та традіціонниєскрєпи!!!!
імбіцилам так до вподоби вибухи,та Двіжуха,що якщо їм з літаків вибухівки скинути,вони свої ізбушки підривати почнуть,Двіжуха *****!!!
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26.01.2025 15:16 Ответить
 
 