Повторно поражены объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", - Генштаб
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ Российской Федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.
Кроме того, недавно, ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ.
Результаты и масштабы повреждений уточняются.
"Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров будет продолжаться", - отмечают в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы прогремели в Рязани: россияне заявили об атаке БпЛА на НПЗ, начался пожар.
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ідем в пляс - масленітъся скоро - кастрі прігадятся
ЗБС.
Ось касапи знищили чи не всі ТЕЦ: трохи примірялись,типу уразили,потім ракетами знищили.
Так само треба.
встигнемо за сто днів?
бо потім заморозка конфлікта на украінє.
Що, ЗСУ спізнилися?
Тебе вже хєрасімов мобілізував, і першим тебе використає у якості " тяжьолой ракєті"
Вас там на фєрму за ступінем зниження IQ підбирають, що що ?
Вас там в подляцьку контору за ступенем зниження інтелекту підбирають,хз що набрали ?
От як ці новини корелюються взагалі?
Видно в ОПУ Генпрокурори та КМУ, щось нагадили Україні!
Прострочені знають, що свято наближається....
імбіцилам так до вподоби вибухи,та Двіжуха,що якщо їм з літаків вибухівки скинути,вони свої ізбушки підривати почнуть,Двіжуха *****!!!