Повторно поражены объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", - Генштаб

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ Российской Федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Кроме того, недавно, ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ.

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Результаты и масштабы повреждений уточняются.

"Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров будет продолжаться", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы прогремели в Рязани: россияне заявили об атаке БпЛА на НПЗ, начался пожар.