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Новини
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15 млн грн застави і процесуальні обов’язки: ВАКС обрав запобіжний захід чоловіку "слуги народу" Кормишкіної у справі про незаконне збагачення

народний депутат від фракції

У справі про незаконне збагачення народної депутатки України Ірини Кормишкіної ВАКС обрав запобіжний захід чоловіку нардепки -  15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, 27 січня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього депутата облради – чоловіка народної обраниці, який підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків, серед яких:

  • не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, а також інших обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні.

За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, у справі "слуги народу" Кормишкіної про незаконне збагачення підозру отримав чоловік нардепки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про ще одну підозру "слузі народу" Кормишкіній

Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Автор: 

САП (2236) Антикорупційний суд ВАКС (1973) запобіжний захід (495) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39)


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Топ коментарі
+9
Вже до вечора внесуть заставу, а завтра він попаде в об'єктив десь у Франції чи Португалії. Знаємо, проходили, не дивуємось
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27.01.2025 12:41
+7
йой, яке не файне фото розмістили корабельної піхти... Підозрюю, що таким макаром агрохламідія та інший дегенерат із сук наріду, досягають баба да чи анал не табу???
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27.01.2025 12:42
+5
Не знаю как вы, но когда я читаю подобные новости, мне хочется всех наших законодателей собрать в одну кучу и вынести им всем физическое замечание, мордой об асфальт.

Это только воры могли придумать такую хохму, чтобы ворюга ,укравший миллиарды, мог выйти под залог в 30 копеек.

Нет, ребята демократы, без калёного железа и плётки с шипами, тут не обойтись.
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27.01.2025 12:46
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Вже до вечора внесуть заставу, а завтра він попаде в об'єктив десь у Франції чи Португалії. Знаємо, проходили, не дивуємось
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27.01.2025 12:41 Відповісти
авжеж, Мормишкін не бойовий Генерал, це з них заставу 90 млн. беруть
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27.01.2025 13:31 Відповісти
йой, яке не файне фото розмістили корабельної піхти... Підозрюю, що таким макаром агрохламідія та інший дегенерат із сук наріду, досягають баба да чи анал не табу???
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27.01.2025 12:42 Відповісти
Сосна свела с ума всю верхушку "слуг". Борьба в самом разгаре, конкурента устранили.
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27.01.2025 12:57 Відповісти
Треба до Трампа на переговори відправляти, рудий папік капітулює і надасть томагавки.
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27.01.2025 13:01 Відповісти
Не знаю как вы, но когда я читаю подобные новости, мне хочется всех наших законодателей собрать в одну кучу и вынести им всем физическое замечание, мордой об асфальт.

Это только воры могли придумать такую хохму, чтобы ворюга ,укравший миллиарды, мог выйти под залог в 30 копеек.

Нет, ребята демократы, без калёного железа и плётки с шипами, тут не обойтись.
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27.01.2025 12:46 Відповісти
ПРОСЕКСУАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ДЛЯ КОРМИШКІ І ЇЇ МИШКІ )))
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27.01.2025 12:56 Відповісти
Оце гудок накачала! Просто ГОСТова послиця в якусь теплу країну.
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27.01.2025 12:56 Відповісти
Якісь "смішні" у теперішній час 20 млн. грн., коли кругом крадуть мільярдами.
Вочевидь комусь відмовила.
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27.01.2025 12:58 Відповісти
Безкарність привладних від зеленського, в Урядовому кварталі95 з 2019року, підтверджує його нікчемність на посаді та небезпеку для України!
Утікачі за кордон, з посад Генпрокурорів, цьому підтвердження !!
Прострочений, з групою осіб в Урядовому кварталі95, здає Україну
прутіну, як здав йому ж, і вагнерівців або Чонгар!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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27.01.2025 13:24 Відповісти
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27.01.2025 13:29 Відповісти
Та коли вже повиздихують оті всі кормишкіни?
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27.01.2025 13:58 Відповісти
?
В мене тут виникло запитання -
А як правильно називати чоловіка ''Рабочєй Сасни''.?

Ще й з врахуванням того, що в неї дівоче прізвище - ''Алах-вердієва'' і вона депутат Верховної Ради України від партії єврея Зеленського...

Ще й з врахуванням того, що проти неї йде Кримінальне провадження, в якому її на поруки взяли грузин Арахамія і кореєць Кім...

Гублюсь в догадках...
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27.01.2025 14:17 Відповісти
Таке вращення, що Кормушкіна комусь із ОП не дала. Щось за неї взялись потужно. Невже Вові?
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27.01.2025 14:30 Відповісти
резиновая женщина.
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28.01.2025 04:57 Відповісти
 
 