15 млн грн застави і процесуальні обов’язки: ВАКС обрав запобіжний захід чоловіку "слуги народу" Кормишкіної у справі про незаконне збагачення

У справі про незаконне збагачення народної депутатки України Ірини Кормишкіної ВАКС обрав запобіжний захід чоловіку нардепки - 15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, 27 січня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього депутата облради – чоловіка народної обраниці, який підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків, серед яких:

не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, а також інших обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні.

За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, у справі "слуги народу" Кормишкіної про незаконне збагачення підозру отримав чоловік нардепки.

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Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.