Норвегія евакуювала 3000 українських пацієнтів до лікарень Європи за час повномасштабної війни, - Міноборони країни

За час повномасштабної війни Росії проти України Норвегія у співпраці з європейськими партнерами допомогла перевезти близько 3000 українських пацієнтів і їхніх близьких до лікарень у 10 країнах Європи.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, Збройні сили Норвегії разом із авіакомпанією "Скандинавські авіалінії" (SAS) переобладнали один із літаків у "літаючу швидку" з усім необхідним обладнанням для перевезення важкохворих. Польоти виконують співробітники SAS, а медичну частину забезпечують військові медики.

Пацієнтів транспортують до лікарень 10 європейських країн. Спершу евакуйовані прибувають до спеціального медичного хабу в Польщі, де очікують на рейс до місця лікування.

Серед пацієнтів люди різного віку з тяжкими пораненнями внаслідок війни, а також із онкологічними захворюваннями.

Нагадаємо, що за перший рік проєкту було евакуйовано понад 1500 людей.

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