Армія РФ розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл, намагається чинити тиск на логістику Куп’янська, - британська розвідка

Поступово російська армія розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл. З листопада 2024 року окупанти досягли тактичних успіхів у цьому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Основна увага Росії в цьому районі зосереджена на місті Дворічна, за яке ведуться бої між російськими та українськими військами. Також ідуть бої за місто Западне за 4 км на захід від річки.

У розвідці наголошують, що Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістику міста Куп'янськ, також розташованого на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

"Російські війська вже взяли під контроль ці лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", – йдеться в огляді.

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