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Новини
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Армія РФ розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл, намагається чинити тиск на логістику Куп’янська, - британська розвідка

Росіяни розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл

Поступово російська армія розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл. З листопада 2024 року окупанти  досягли тактичних успіхів у цьому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Основна увага Росії в цьому районі зосереджена на місті Дворічна, за яке ведуться бої між російськими та українськими військами. Також ідуть бої за місто Западне за 4 км на захід від річки.

У розвідці наголошують, що Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістику міста Куп'янськ, також розташованого на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

"Російські війська вже взяли під контроль ці лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", – йдеться в огляді.

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Автор: 

армія рф (17743) Велика Британія (5643) зовнішня розвідка (476) бойові дії (4020) Харківська область (1042) Оскіл річка (33)


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Хреново - шо ім дали закріпитися
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27.01.2025 13:10 Відповісти
Дуже тривожно...
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27.01.2025 13:33 Відповісти
Дворічна і Западне (це не місто , а село) вже давно , фактично , під кацапами ...
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27.01.2025 13:37 Відповісти
Давно- то Дворічне. А це Дворічна.
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27.01.2025 13:48 Відповісти
 
 